Hyundai и Honda поделили победы на первом этапе WTCR в По
Старт нового сезона «кузовного» Кубка мира собрал 18 гонщиков на технике пяти разных производителей
Завершив 2021 год на «Сочи Автодроме», участники Туринга собрались на городской трассе во французском По практически в том же составе – разве что завершившего-таки карьеру Габриэле Тарквини заменил в составе Hyundai Микель Аскона (на верхнем фото), перешедший из Zengo Cupra.
Однако в первой гонке уик-энда за высокие позиции спорили совсем другие пилоты. На узких улицах, которые за свою историю видели множество аварий, никому не хотелось рисковать – потому стартовавшие с первого ряда партнеры по Honda Нестор Жиролами (на фото ниже) и Эстебан Герьери оставались во главе пелотона все 23 круга.
То же самое можно сказать и про Ивана Мюллера – после ухода Тарквини 52-летний ветеран стал старейшим из постоянных пилотов WTCR. На домашней гонке он стартовал и финишировал третьим за рулем Lynk & Co.
Четвертым долго держался Натанаэль Бертон на Audi, но в самом конце он ошибся в первом повороте, что привело к небольшому хаосу. Соперники попробовали обогнать потерявшую ход машину бельгийца, из-за чего он получил несколько ударов и откатился далеко назад.
В итоге следом за Мюллером финишировали еще два гонщика Lynk & Co – действующий обладатель титула Ян Эрлаше и новобранец китайской команды Циньхуа Ма.
Результаты первой гонки
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|1
|Нестор Джиролами
|Honda
|32 03.148
|2
|Эстебан Герьери
|Honda
|32'04.387
|3
|Иван Мюллер
|Lynk & Co
|32'05.462
|4
|Ян Эрлаше
|Lynk & Co
|32'06.139
|5
|Ма Циньхуа
|Lynk & Co
|32 09.149
|6
|Микель Аскона
|Hyundai
|32'09.433
|Полные результаты
Нестор Жиролами, ALL-INKL.COM Munnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR
Фото: Honda
Вторая гонка с реверсивной решетки вышла более насыщенной. Она началась со столкновения двух венгерских пилотов в первом же повороте: занимавший первую позицию маститый Норберт Михелис на Hyundai не захотел уступать молодому Аттиле Таши на Honda.
В результате первого развернуло поперек трассы, а второй влетел в ограждение. Это неизбежно привело к завалу и сразу трем сходам (не повезло также Меди Беннани и Жилю Магнусу). Удивительно, но Таши смог продолжить гонку, хотя уже без надежд на успех.
После выезда машины безопасности и рестарта новым лидером стал Аскона, но он не слишком хорошо прогрел шины перед возобновлением борьбы – и сразу же попал под атаки Сантьяго Уррутьи на Lynk & Co.
Гонщик из далекого Уругвая провел несколько острых атак, но Аскона отбил их и остался впереди. В таком порядке два гонщика и финишировали.
Третьим какое-то время оставался Эрлаше, но затем ему пришлось отправиться в боксы с проколотой шиной – и место на подиуме досталось Ма.
Победитель первой гонки Жиролами на этот раз стал лишь седьмым, но так как в «реверсивном» заезде по правилам WTCR дают меньше очков, именно аргентинец уехал из По лидером общего зачета.
Сезон Кубка мира продолжится в конце мая на «Нюрбургринге».
Стоит добавить, что в один уик-энд с Турингом на французской городской трассе соревновались и участники других гоночных классов. В одном из них, Евроформуле Open, был разыгран Гран При По – почетный приз, история которого началась еще в 1933 году.
В этот раз его обладателем стал 17-летний петербуржец Владистав Ломко – в первой гонке уик-энда он финишировал третьим, а вторую выиграл.
Результаты второй гонки WTCR
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Микель Аскона
|Hyundai
|31'55.170
|2
|Сантьяго Уррутья
|Lynk & Co
|31'59.046
|3.876
|3
|Ма Циньхуа
|Lynk & Co
|31'59.548
|4.378
|4
|Натанаэль Бертон
|Audi
|32'01.733
|6.563
|5
|Эстебан Герьери
|Honda
|32'02.849
|7.679
|6
|Иван Мюллер
|Lynk & Co
|32'03.576
|8.406
|Полные результаты