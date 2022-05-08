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WTCR / Франция Отчет о гонке

Hyundai и Honda поделили победы на первом этапе WTCR в По

Старт нового сезона «кузовного» Кубка мира собрал 18 гонщиков на технике пяти разных производителей

Франческо Корги
Автор:
Соавтор:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор
Hyundai и Honda поделили победы на первом этапе WTCR в По
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Завершив 2021 год на «Сочи Автодроме», участники Туринга собрались на городской трассе во французском По практически в том же составе – разве что завершившего-таки карьеру Габриэле Тарквини заменил в составе Hyundai Микель Аскона (на верхнем фото), перешедший из Zengo Cupra.

Однако в первой гонке уик-энда за высокие позиции спорили совсем другие пилоты. На узких улицах, которые за свою историю видели множество аварий, никому не хотелось рисковать – потому стартовавшие с первого ряда партнеры по Honda Нестор Жиролами (на фото ниже) и Эстебан Герьери оставались во главе пелотона все 23 круга. 

То же самое можно сказать и про Ивана Мюллера – после ухода Тарквини 52-летний ветеран стал старейшим из постоянных пилотов WTCR. На домашней гонке он стартовал и финишировал третьим за рулем Lynk & Co.

Четвертым долго держался Натанаэль Бертон на Audi, но в самом конце он ошибся в первом повороте, что привело к небольшому хаосу. Соперники попробовали обогнать потерявшую ход машину бельгийца, из-за чего он получил несколько ударов и откатился далеко назад.  

В итоге следом за Мюллером финишировали еще два гонщика Lynk & Co – действующий обладатель титула Ян Эрлаше и новобранец китайской команды Циньхуа Ма.

Результаты первой гонки

Позиция Гонщик Команда Время
1 Argentina Нестор Джиролами Honda 32 03.148
2 Argentina Эстебан Герьери Honda 32'04.387
3 France Иван Мюллер Lynk & Co 32'05.462
4 France Ян Эрлаше Lynk & Co 32'06.139
5 China Ма Циньхуа Lynk & Co 32 09.149
6 Spain Микель Аскона Hyundai 32'09.433
Полные результаты
Нестор Жиролами, ALL-INKL.COM Munnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

Нестор Жиролами, ALL-INKL.COM Munnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

Фото: Honda

Вторая гонка с реверсивной решетки вышла более насыщенной. Она началась со столкновения двух венгерских пилотов в первом же повороте: занимавший первую позицию маститый Норберт Михелис на Hyundai не захотел уступать молодому Аттиле Таши на Honda.

В результате первого развернуло поперек трассы, а второй влетел в ограждение. Это неизбежно привело к завалу и сразу трем сходам (не повезло также Меди Беннани и Жилю Магнусу). Удивительно, но Таши смог продолжить гонку, хотя уже без надежд на успех. 

После выезда машины безопасности и рестарта новым лидером стал Аскона, но он не слишком хорошо прогрел шины перед возобновлением борьбы – и сразу же попал под атаки Сантьяго Уррутьи на Lynk & Co.

Гонщик из далекого Уругвая провел несколько острых атак, но Аскона отбил их и остался впереди. В таком порядке два гонщика и финишировали. 

Третьим какое-то время оставался Эрлаше, но затем ему пришлось отправиться в боксы с проколотой шиной – и место на подиуме досталось Ма. 

Победитель первой гонки Жиролами на этот раз стал лишь седьмым, но так как в «реверсивном» заезде по правилам WTCR дают меньше очков, именно аргентинец уехал из По лидером общего зачета. 

Сезон Кубка мира продолжится в конце мая на «Нюрбургринге».

Стоит добавить, что в один уик-энд с Турингом на французской городской трассе соревновались и участники других гоночных классов. В одном из них, Евроформуле Open, был разыгран Гран При По – почетный приз, история которого началась еще в 1933 году.

В этот раз его обладателем стал 17-летний петербуржец Владистав Ломко – в первой гонке уик-энда он финишировал третьим, а вторую выиграл.

Результаты второй гонки WTCR

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Spain Микель Аскона Hyundai 31'55.170  
2 Uruguay Сантьяго Уррутья Lynk & Co 31'59.046 3.876
3 China Ма Циньхуа Lynk & Co 31'59.548 4.378
4 France Натанаэль Бертон Audi 32'01.733 6.563
5 Argentina Эстебан Герьери Honda 32'02.849 7.679
6 France Иван Мюллер Lynk & Co 32'03.576 8.406
Полные результаты
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