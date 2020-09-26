Ян Эрлаше, выступающий на автомобиле марки Lynk & Co, одержал победу во второй гонке немецкого этапа Кубка мира WTCR. Победа позволила французскому пилоту, возглавляющему общий зачет турнира, существенно увеличить отрыв от преследователей.

Лидер Кубка начал гонку со второго места и поначалу не предпринимал атак на позиции стартовавшего с поула Нестора Джиролами на Honda – в частности, к агрессивным действиям не располагал мокрый асфальт трассы. Однако по скорости седаны Lynk & Co 03 явно превосходили японские хэтчбеки – и в конце первого (из трех) круга гонки Эрлаше продемонстрировал это на самой длинной прямой Северной петли, обогнав Джиролами без видимых проблем. А через считанные секунды этот сценарий повторился в борьбе за третье место: еще один пилот Lynk & Co, Тед Бьорк, опередил Аттилу Тасси на Honda.

Причем вскоре третье место Бьорка превратилось во второе: Джиролами получил 30-секундный штраф за нарушение стартовой процедуры – и в финишном протоколе аргентинец оказался за пределами первой десятки.

Такое развитие событий серьезно укрепило позиции гонщиков Lynk & Co в личном зачете. Эрлаше заметно – до 31 очка – увеличил от свой отрыв от ближайшего преследователя. Им по-прежнему остается Джиролами, однако теперь он делит второе место в общем зачете с Бьорком. А еще один гонщик Lynk & Co, Иван Мюллер, уступает шведу и аргентинцу один-единственный балл.

Результаты гонки