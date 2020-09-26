Honda потерпела обидное поражение в гонке WTCR на «Нюрбургринге»
Пилоты японских машин не только упустили победу в заезде, но и существенно усложнили для себя турнирную ситуацию
Ян Эрлаше, выступающий на автомобиле марки Lynk & Co, одержал победу во второй гонке немецкого этапа Кубка мира WTCR. Победа позволила французскому пилоту, возглавляющему общий зачет турнира, существенно увеличить отрыв от преследователей.
Лидер Кубка начал гонку со второго места и поначалу не предпринимал атак на позиции стартовавшего с поула Нестора Джиролами на Honda – в частности, к агрессивным действиям не располагал мокрый асфальт трассы. Однако по скорости седаны Lynk & Co 03 явно превосходили японские хэтчбеки – и в конце первого (из трех) круга гонки Эрлаше продемонстрировал это на самой длинной прямой Северной петли, обогнав Джиролами без видимых проблем. А через считанные секунды этот сценарий повторился в борьбе за третье место: еще один пилот Lynk & Co, Тед Бьорк, опередил Аттилу Тасси на Honda.
Причем вскоре третье место Бьорка превратилось во второе: Джиролами получил 30-секундный штраф за нарушение стартовой процедуры – и в финишном протоколе аргентинец оказался за пределами первой десятки.
Такое развитие событий серьезно укрепило позиции гонщиков Lynk & Co в личном зачете. Эрлаше заметно – до 31 очка – увеличил от свой отрыв от ближайшего преследователя. Им по-прежнему остается Джиролами, однако теперь он делит второе место в общем зачете с Бьорком. А еще один гонщик Lynk & Co, Иван Мюллер, уступает шведу и аргентинцу один-единственный балл.
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Результаты гонки
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Ян Эрлаше
|Lynk & Co
|2
|Тед Бьорк
|Lynk & Co
|5.835
|5.835
|3
|Аттила Таши
|Honda
|11.971
|6.136
|4
|Микель Аскона
|CUPRA
|16.563
|4.592
|5
|Эстебан Герьери
|Honda
|16.776
|0.213
|6
|Жан-Карл Вернэ
|Alfa Romeo
|22.454
|5.678
|7
|Иван Мюллер
|Lynk & Co
|23.106
|0.652
|8
|Том Коронель
|Audi
|31.253
|8.147
|9
|Тьягу Монтейру
|Honda
|33.075
|1.822
|10
|Сантьяго Уррутья
|Lynk & Co
|34.708
|1.633
|11
|Нестор Джиролами
|Honda
|40.644
|5.936
|12
|Натанаэль Бертон
|Audi
|45.914
|5.270
|13
|Bence Boldizs
|CUPRA
|2'27.932
|1'42.018
|14
|Gabor Kismarty-Lechner
|CUPRA
|4'14.557
|1'46.625
|Жиль Магнус
|Audi
|2 Laps
|2 Laps
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|WTCR
|Этап
|Нюрбургринг
|Автор
|Кирилл Качнов