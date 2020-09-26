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WTCR / Нюрбургринг / Отчет о гонке

Honda потерпела обидное поражение в гонке WTCR на «Нюрбургринге»

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Honda потерпела обидное поражение в гонке WTCR на «Нюрбургринге»
Автор:
, Главный редактор

Пилоты японских машин не только упустили победу в заезде, но и существенно усложнили для себя турнирную ситуацию

Ян Эрлаше, выступающий на автомобиле марки Lynk & Co, одержал победу во второй гонке немецкого этапа Кубка мира WTCR. Победа позволила французскому пилоту, возглавляющему общий зачет турнира, существенно увеличить отрыв от преследователей.

Лидер Кубка начал гонку со второго места и поначалу не предпринимал атак на позиции стартовавшего с поула Нестора Джиролами на Honda – в частности, к агрессивным действиям не располагал мокрый асфальт трассы. Однако по скорости седаны Lynk & Co 03 явно превосходили японские хэтчбеки – и в конце первого (из трех) круга гонки Эрлаше продемонстрировал это на самой длинной прямой Северной петли, обогнав Джиролами без видимых проблем. А через считанные секунды этот сценарий повторился в борьбе за третье место: еще один пилот Lynk & Co, Тед Бьорк, опередил Аттилу Тасси на Honda.

Причем вскоре третье место Бьорка превратилось во второе: Джиролами получил 30-секундный штраф за нарушение стартовой процедуры – и в финишном протоколе аргентинец оказался за пределами первой десятки.

Такое развитие событий серьезно укрепило позиции гонщиков Lynk & Co в личном зачете. Эрлаше заметно – до 31 очка – увеличил от свой отрыв от ближайшего преследователя. Им по-прежнему остается Джиролами, однако теперь он делит второе место в общем зачете с Бьорком. А еще один гонщик Lynk & Co, Иван Мюллер, уступает шведу и аргентинцу один-единственный балл.

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Результаты гонки

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 France Ян Эрлаше Lynk & Co      
2 Sweden Тед Бьорк Lynk & Co 5.835 5.835  
3 Hungary Аттила Таши Honda 11.971 6.136  
4 Spain Микель Аскона CUPRA 16.563 4.592  
5 Argentina Эстебан Герьери Honda 16.776 0.213  
6 France Жан-Карл Вернэ Alfa Romeo 22.454 5.678  
7 France Иван Мюллер Lynk & Co 23.106 0.652  
8 Netherlands Том Коронель Audi 31.253 8.147  
9 Portugal Тьягу Монтейру Honda 33.075 1.822  
10 Uruguay Сантьяго Уррутья Lynk & Co 34.708 1.633  
11 Argentina Нестор Джиролами Honda 40.644 5.936  
12 France Натанаэль Бертон Audi 45.914 5.270  
13 Bence Boldizs CUPRA 2'27.932 1'42.018  
14 Gabor Kismarty-Lechner CUPRA 4'14.557 1'46.625  
  Belgium Жиль Магнус Audi 2 Laps 2 Laps  
Полные результаты
Пилот Honda выиграл первую гонку WTCR на «Нюрбургринге»

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Пилот Honda выиграл первую гонку WTCR на «Нюрбургринге»
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Об этой статье

Серия WTCR
Этап Нюрбургринг
Автор Кирилл Качнов

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