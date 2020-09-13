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WTCR / Зальцбургринг / Отчет о гонке

Honda и Lynk & Co поделили победы на первом этапе WTCR

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Honda и Lynk & Co поделили победы на первом этапе WTCR
Автор:
, Главный редактор

Открытие сезона в кузовном Кубке мира вышло не слишком увлекательным

На трассе в бельгийском Золдере стартовал кузовной Кубок мира WTCR – напомним, что из-за глобальной пандемии эта гоночная серия сильнее многих сократила календарь, урезав его до 6-ти этапов на европейских автодромах.

Конфигурация бельгийского трека не лучшим образом сказалась на количестве борьбы в гонках. К примеру, в первом заезде аргентинец Нестор Джиролами на Honda Civic Type-R, стартовав с первой позиции, остался на ней до самого финиша гонки. Теду Бьорку на Lynk & Co 03, ставшему в итоге вторым, пришлось побороться за эту позицию – однако эта борьба длилась недолго и закончилась еще на первом круге заезда.

Сюжет второй гонки оказался чуть более разнообразным. Выигравший квалификацию Натанаэль Бертон на Audi (этот успех обеспечивает пилоту поул во второй гонке, а при формировании стартового поля первой первая десятка квалификации переворачивается) допустил фальстарт и получил за это штрафной проезд по пит-лейну. Показавший в квалификации второй результат и унаследовавший лидерство в гонке Ян Эрлаше на Lynk & Co 03 спокойно довел дело до победы.

Примечательно, что после второй гонки на подиум поднялись дядя и племянник – вторым финишировал многократный чемпион мира Иван Мюллер, который приходится победителю одновременно товарищем по команде и близким родственником. Более того, представителям китайской марки достались все три места на подиуме.

Общий зачет по итогам уик-энда возглавили победители гонок: Эрлаше за выходные заработал 38 очков, Джиролами – 32. Третью позицию занимает Мюллер с 29-ю очками.

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Результаты первой гонки

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 Argentina Нестор Джиролами Honda     25
2 Sweden Тед Бьорк Lynk & Co 1.127 1.127 20
3 Hungary Аттила Таши Honda 1.844 0.717 16
4 Netherlands Том Коронель Audi 2.072 0.228 13
5 France Жан-Карл Вернэ Alfa Romeo 4.632 2.560 11
6 Uruguay Сантьяго Уррутья Lynk & Co 6.050 1.418 10
7 France Ян Эрлаше Lynk & Co 6.674 0.624 9
8 France Иван Мюллер Lynk & Co 7.382 0.708 8
9 France Натанаэль Бертон Audi 7.794 0.412 7
10 Belgium Жиль Магнус Audi 12.585 4.791 6
11 Hungary Норберт Михелис Hyundai 15.513 2.928 5
12 Germany Лука Энгстлер Hyundai 16.085 0.572 4
13 Dylan O'Keeffe Renault 18.135 2.050 3
14 Netherlands Ники Катсбург Hyundai 21.572 3.437 2
15 Italy Габриэле Тарквини Hyundai 23.527 1.955 1
16 Spain Микель Аскона CUPRA 25.323 1.796  
17 Bence Boldizs CUPRA 31.621 6.298  
18 Italy Лука Филиппи Alfa Romeo 34.240 2.619  
19 Gabor Kismarty-Lechner CUPRA 50.562 16.322  
  Jack Young Renault 1 Lap 1 Lap  
  Portugal Тьягу Монтейру Honda 6 Laps 5 Laps  
  Argentina Эстебан Герьери Honda 11 Laps 5 Laps  
Полные результаты

Результаты второй гонки

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 France Ян Эрлаше Lynk & Co     25
2 France Иван Мюллер Lynk & Co 0.870 0.870 20
3 Uruguay Сантьяго Уррутья Lynk & Co 1.376 0.506 16
4 Belgium Жиль Магнус Audi 1.940 0.564 13
5 Argentina Нестор Джиролами Honda 2.617 0.677 11
6 Netherlands Том Коронель Audi 5.694 3.077 10
7 France Жан-Карл Вернэ Alfa Romeo 7.395 1.701 9
8 Hungary Норберт Михелис Hyundai 8.128 0.733 8
9 Netherlands Ники Катсбург Hyundai 8.678 0.550 7
10 Germany Лука Энгстлер Hyundai 9.715 1.037 6
11 Spain Микель Аскона CUPRA 9.999 0.284 5
12 Dylan O'Keeffe Renault 10.173 0.174 4
13 Argentina Эстебан Герьери Honda 11.175 1.002 3
14 France Натанаэль Бертон Audi 14.981 3.806 2
15 Portugal Тьягу Монтейру Honda 15.688 0.707 1
16 Hungary Аттила Таши Honda 18.018 2.330  
17 Italy Габриэле Тарквини Hyundai 18.354 0.336  
18 Italy Лука Филиппи Alfa Romeo 20.851 2.497  
19 Bence Boldizs CUPRA 21.360 0.509  
20 Gabor Kismarty-Lechner CUPRA 21.613 0.253  
  Jack Young Renault 3 Laps 3 Laps  
  Sweden Тед Бьорк Lynk & Co      
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Об этой статье

Серия WTCR
Этап Зальцбургринг
Автор Кирилл Качнов

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