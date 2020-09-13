Honda и Lynk & Co поделили победы на первом этапе WTCR

На трассе в бельгийском Золдере стартовал кузовной Кубок мира WTCR – напомним, что из-за глобальной пандемии эта гоночная серия сильнее многих сократила календарь, урезав его до 6-ти этапов на европейских автодромах.

Конфигурация бельгийского трека не лучшим образом сказалась на количестве борьбы в гонках. К примеру, в первом заезде аргентинец Нестор Джиролами на Honda Civic Type-R, стартовав с первой позиции, остался на ней до самого финиша гонки. Теду Бьорку на Lynk & Co 03, ставшему в итоге вторым, пришлось побороться за эту позицию – однако эта борьба длилась недолго и закончилась еще на первом круге заезда.

Сюжет второй гонки оказался чуть более разнообразным. Выигравший квалификацию Натанаэль Бертон на Audi (этот успех обеспечивает пилоту поул во второй гонке, а при формировании стартового поля первой первая десятка квалификации переворачивается) допустил фальстарт и получил за это штрафной проезд по пит-лейну. Показавший в квалификации второй результат и унаследовавший лидерство в гонке Ян Эрлаше на Lynk & Co 03 спокойно довел дело до победы.

Примечательно, что после второй гонки на подиум поднялись дядя и племянник – вторым финишировал многократный чемпион мира Иван Мюллер, который приходится победителю одновременно товарищем по команде и близким родственником. Более того, представителям китайской марки достались все три места на подиуме.

Общий зачет по итогам уик-энда возглавили победители гонок: Эрлаше за выходные заработал 38 очков, Джиролами – 32. Третью позицию занимает Мюллер с 29-ю очками.

Результаты первой гонки

Результаты второй гонки