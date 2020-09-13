Honda и Lynk & Co поделили победы на первом этапе WTCR
Открытие сезона в кузовном Кубке мира вышло не слишком увлекательным
На трассе в бельгийском Золдере стартовал кузовной Кубок мира WTCR – напомним, что из-за глобальной пандемии эта гоночная серия сильнее многих сократила календарь, урезав его до 6-ти этапов на европейских автодромах.
Конфигурация бельгийского трека не лучшим образом сказалась на количестве борьбы в гонках. К примеру, в первом заезде аргентинец Нестор Джиролами на Honda Civic Type-R, стартовав с первой позиции, остался на ней до самого финиша гонки. Теду Бьорку на Lynk & Co 03, ставшему в итоге вторым, пришлось побороться за эту позицию – однако эта борьба длилась недолго и закончилась еще на первом круге заезда.
Сюжет второй гонки оказался чуть более разнообразным. Выигравший квалификацию Натанаэль Бертон на Audi (этот успех обеспечивает пилоту поул во второй гонке, а при формировании стартового поля первой первая десятка квалификации переворачивается) допустил фальстарт и получил за это штрафной проезд по пит-лейну. Показавший в квалификации второй результат и унаследовавший лидерство в гонке Ян Эрлаше на Lynk & Co 03 спокойно довел дело до победы.
Примечательно, что после второй гонки на подиум поднялись дядя и племянник – вторым финишировал многократный чемпион мира Иван Мюллер, который приходится победителю одновременно товарищем по команде и близким родственником. Более того, представителям китайской марки достались все три места на подиуме.
Общий зачет по итогам уик-энда возглавили победители гонок: Эрлаше за выходные заработал 38 очков, Джиролами – 32. Третью позицию занимает Мюллер с 29-ю очками.
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Результаты первой гонки
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Нестор Джиролами
|Honda
|25
|2
|Тед Бьорк
|Lynk & Co
|1.127
|1.127
|20
|3
|Аттила Таши
|Honda
|1.844
|0.717
|16
|4
|Том Коронель
|Audi
|2.072
|0.228
|13
|5
|Жан-Карл Вернэ
|Alfa Romeo
|4.632
|2.560
|11
|6
|Сантьяго Уррутья
|Lynk & Co
|6.050
|1.418
|10
|7
|Ян Эрлаше
|Lynk & Co
|6.674
|0.624
|9
|8
|Иван Мюллер
|Lynk & Co
|7.382
|0.708
|8
|9
|Натанаэль Бертон
|Audi
|7.794
|0.412
|7
|10
|Жиль Магнус
|Audi
|12.585
|4.791
|6
|11
|Норберт Михелис
|Hyundai
|15.513
|2.928
|5
|12
|Лука Энгстлер
|Hyundai
|16.085
|0.572
|4
|13
|Dylan O'Keeffe
|Renault
|18.135
|2.050
|3
|14
|Ники Катсбург
|Hyundai
|21.572
|3.437
|2
|15
|Габриэле Тарквини
|Hyundai
|23.527
|1.955
|1
|16
|Микель Аскона
|CUPRA
|25.323
|1.796
|17
|Bence Boldizs
|CUPRA
|31.621
|6.298
|18
|Лука Филиппи
|Alfa Romeo
|34.240
|2.619
|19
|Gabor Kismarty-Lechner
|CUPRA
|50.562
|16.322
|Jack Young
|Renault
|1 Lap
|1 Lap
|Тьягу Монтейру
|Honda
|6 Laps
|5 Laps
|Эстебан Герьери
|Honda
|11 Laps
|5 Laps
|Полные результаты
Результаты второй гонки
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Ян Эрлаше
|Lynk & Co
|25
|2
|Иван Мюллер
|Lynk & Co
|0.870
|0.870
|20
|3
|Сантьяго Уррутья
|Lynk & Co
|1.376
|0.506
|16
|4
|Жиль Магнус
|Audi
|1.940
|0.564
|13
|5
|Нестор Джиролами
|Honda
|2.617
|0.677
|11
|6
|Том Коронель
|Audi
|5.694
|3.077
|10
|7
|Жан-Карл Вернэ
|Alfa Romeo
|7.395
|1.701
|9
|8
|Норберт Михелис
|Hyundai
|8.128
|0.733
|8
|9
|Ники Катсбург
|Hyundai
|8.678
|0.550
|7
|10
|Лука Энгстлер
|Hyundai
|9.715
|1.037
|6
|11
|Микель Аскона
|CUPRA
|9.999
|0.284
|5
|12
|Dylan O'Keeffe
|Renault
|10.173
|0.174
|4
|13
|Эстебан Герьери
|Honda
|11.175
|1.002
|3
|14
|Натанаэль Бертон
|Audi
|14.981
|3.806
|2
|15
|Тьягу Монтейру
|Honda
|15.688
|0.707
|1
|16
|Аттила Таши
|Honda
|18.018
|2.330
|17
|Габриэле Тарквини
|Hyundai
|18.354
|0.336
|18
|Лука Филиппи
|Alfa Romeo
|20.851
|2.497
|19
|Bence Boldizs
|CUPRA
|21.360
|0.509
|20
|Gabor Kismarty-Lechner
|CUPRA
|21.613
|0.253
|Jack Young
|Renault
|3 Laps
|3 Laps
|Тед Бьорк
|Lynk & Co
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|WTCR
|Этап
|Зальцбургринг
|Автор
|Кирилл Качнов