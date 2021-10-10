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WTCR / Мост Отчет об этапе

Honda и Hyundai поделили победы в гонках WTCR в Чехии

Автор:
, главный редактор

Лидирующий в общем зачете пилот китайской марки Lynk & Co ушел в отрыв от соперников

Honda и Hyundai поделили победы в гонках WTCR в Чехии

Гонщики на автомобилях Honda и Hyundai выиграли по одной гонке в рамках чешского этапа Кубка мира WTCR, который прошел на трассе в городе Мост.

Первая гонка дня запомнилась завалом, который возник в лидирующей группе на подходе к первому повороту. Жертвами цепного столкновения стали второстепенные персонажи, а главными бенефициарами инцидента – пилоты, выступающие на Honda: Нестор Джиролами переместился со 2-го места на 1-е, а Эстебан Герьери – с 9-й позиции на 2-ю.

 

Впрочем, лидеру общего зачета, Яну Эрлаше на автомобиле китайской марки Lynk & Co, такое развитие событий тоже оказалось на руку: стартовавший с 7-й позиции француз оказался на 3-м месте – в то время как его соперники в борьбе за титул таким прогрессом похвастаться не могли. Наверняка в том числе из-за этого Эрлаше не особо стремился навязать борьбу ехавшему впереди сопернику (хотя однажды подтолкнул машину Герьери в первой связке поворотов) – и первая тройка прибыла на финиш в том же порядке, который сложился после завала.

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 Argentina Нестор Джиролами Honda    
2 Argentina Эстебан Герьери Honda 1.060 1.060
3 France Ян Эрлаше Lynk & Co 1.440 0.380
4 France Иван Мюллер Lynk & Co 2.061 0.621
5 Sweden Тед Бьорк Lynk & Co 2.621 0.560
6 France Жан-Карл Вернэ Hyundai 5.378 2.757
7 Hungary Норберт Михелис Hyundai 5.882 0.504
8 Spain Микель Аскона CUPRA 6.737 0.855
9 United Kingdom Роберт Хафф CUPRA 11.540 4.803
10 Netherlands Том Коронель Audi 13.715 2.175
11 Italy Габриэле Тарквини Hyundai 14.073 0.358
12 Uruguay Сантьяго Уррутья Lynk & Co 14.486 0.413
13 Germany Лука Энгстлер Hyundai 15.255 0.769
14 Belgium Фредерик Вервиш Audi 16.855 1.600
15 Bence Boldizs CUPRA 19.133 2.278
16 Portugal Тьягу Монтейру Honda 40.112 20.979
  Hungary Аттила Таши Honda 3 Laps 3 Laps
  Belgium Жиль Магнус Audi 9 Laps 6 Laps
  Petr Fulfn CUPRA    
  France Натанаэль Бертон Audi    
Полные результаты

Второй заезд также не обошелся без инцидента в первом повороте (гонку после него даже пришлось остановить), в результате которого прекратили борьбу более известные пилоты – экс-чемпионы мира Габриэле Тарквини (Hyundai) и Роб Хафф (Cupra), а также занимающий второе место в общем зачете Сантьяго Уррутья (Lynk & Co).

Эрлаше и на этот раз удалось избежать проблем – и француз, вновь провисев весь заезд на хвосте у Герьери, вновь добрался до финиша (на 4-м месте) впереди своих главных соперников. В то время как занимавший в общем зачете 3-ю позицию Жан-Карл Вернэ на Hyundai, получив штрафной проезд по пит-лейн за нарушение предстартовой процедуры (машина оставалась поднятой на пневмодомкраты, когда уже должна была стоять на колесах), смог закончить вторую гонку только на 14-м месте.

Победу (первую в сезоне) тем временем одержал выступающий на Hyundai Норберт Михелис, который после старта со 2-й позиции в первом повороте оттеснил начавшего гонку с поула Микеля Аскону (Cupra) и после этого лидировал до самого финиша.

В результате за чешский этап Эрлаше увеличил отрыв в ближайшего преследователя в 10 раз – с 2-х очков до 20-ти. При этом в ролях ближайших преследователей теперь выступают Герьери и Аскона, оттеснившие Уррутью и Вернэ в конец первой пятерки.

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Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 Hungary Норберт Михелис Hyundai    
2 Spain Микель Аскона CUPRA    
3 Argentina Эстебан Герьери Honda    
4 France Ян Эрлаше Lynk & Co    
5 France Натанаэль Бертон Audi    
6 France Иван Мюллер Lynk & Co    
7 Germany Лука Энгстлер Hyundai    
8 Belgium Фредерик Вервиш Audi    
9 Belgium Жиль Магнус Audi    
10 Netherlands Том Коронель Audi    
11 Petr Fulfn CUPRA    
12 Portugal Тьягу Монтейру Honda    
13 Bence Boldizs CUPRA    
14 France Жан-Карл Вернэ Hyundai    
15 Sweden Тед Бьорк Lynk & Co    
16 Argentina Нестор Джиролами Honda    
  Hungary Аттила Таши Honda    
  Italy Габриэле Тарквини Hyundai    
  United Kingdom Роберт Хафф CUPRA    
  Uruguay Сантьяго Уррутья Lynk & Co    
Полные результаты
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Аскона на Cupra выиграл квалификацию WTCR в Чехии

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Аскона на Cupra выиграл квалификацию WTCR в Чехии
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