Honda и Hyundai поделили победы в гонках WTCR в Чехии
Лидирующий в общем зачете пилот китайской марки Lynk & Co ушел в отрыв от соперников
Гонщики на автомобилях Honda и Hyundai выиграли по одной гонке в рамках чешского этапа Кубка мира WTCR, который прошел на трассе в городе Мост.
Первая гонка дня запомнилась завалом, который возник в лидирующей группе на подходе к первому повороту. Жертвами цепного столкновения стали второстепенные персонажи, а главными бенефициарами инцидента – пилоты, выступающие на Honda: Нестор Джиролами переместился со 2-го места на 1-е, а Эстебан Герьери – с 9-й позиции на 2-ю.
Впрочем, лидеру общего зачета, Яну Эрлаше на автомобиле китайской марки Lynk & Co, такое развитие событий тоже оказалось на руку: стартовавший с 7-й позиции француз оказался на 3-м месте – в то время как его соперники в борьбе за титул таким прогрессом похвастаться не могли. Наверняка в том числе из-за этого Эрлаше не особо стремился навязать борьбу ехавшему впереди сопернику (хотя однажды подтолкнул машину Герьери в первой связке поворотов) – и первая тройка прибыла на финиш в том же порядке, который сложился после завала.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|1
|Нестор Джиролами
|Honda
|2
|Эстебан Герьери
|Honda
|1.060
|1.060
|3
|Ян Эрлаше
|Lynk & Co
|1.440
|0.380
|4
|Иван Мюллер
|Lynk & Co
|2.061
|0.621
|5
|Тед Бьорк
|Lynk & Co
|2.621
|0.560
|6
|Жан-Карл Вернэ
|Hyundai
|5.378
|2.757
|7
|Норберт Михелис
|Hyundai
|5.882
|0.504
|8
|Микель Аскона
|CUPRA
|6.737
|0.855
|9
|Роберт Хафф
|CUPRA
|11.540
|4.803
|10
|Том Коронель
|Audi
|13.715
|2.175
|11
|Габриэле Тарквини
|Hyundai
|14.073
|0.358
|12
|Сантьяго Уррутья
|Lynk & Co
|14.486
|0.413
|13
|Лука Энгстлер
|Hyundai
|15.255
|0.769
|14
|Фредерик Вервиш
|Audi
|16.855
|1.600
|15
|Bence Boldizs
|CUPRA
|19.133
|2.278
|16
|Тьягу Монтейру
|Honda
|40.112
|20.979
|Аттила Таши
|Honda
|3 Laps
|3 Laps
|Жиль Магнус
|Audi
|9 Laps
|6 Laps
|Petr Fulfn
|CUPRA
|Натанаэль Бертон
|Audi
|Полные результаты
Второй заезд также не обошелся без инцидента в первом повороте (гонку после него даже пришлось остановить), в результате которого прекратили борьбу более известные пилоты – экс-чемпионы мира Габриэле Тарквини (Hyundai) и Роб Хафф (Cupra), а также занимающий второе место в общем зачете Сантьяго Уррутья (Lynk & Co).
Эрлаше и на этот раз удалось избежать проблем – и француз, вновь провисев весь заезд на хвосте у Герьери, вновь добрался до финиша (на 4-м месте) впереди своих главных соперников. В то время как занимавший в общем зачете 3-ю позицию Жан-Карл Вернэ на Hyundai, получив штрафной проезд по пит-лейн за нарушение предстартовой процедуры (машина оставалась поднятой на пневмодомкраты, когда уже должна была стоять на колесах), смог закончить вторую гонку только на 14-м месте.
Победу (первую в сезоне) тем временем одержал выступающий на Hyundai Норберт Михелис, который после старта со 2-й позиции в первом повороте оттеснил начавшего гонку с поула Микеля Аскону (Cupra) и после этого лидировал до самого финиша.
В результате за чешский этап Эрлаше увеличил отрыв в ближайшего преследователя в 10 раз – с 2-х очков до 20-ти. При этом в ролях ближайших преследователей теперь выступают Герьери и Аскона, оттеснившие Уррутью и Вернэ в конец первой пятерки.
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|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|1
|Норберт Михелис
|Hyundai
|2
|Микель Аскона
|CUPRA
|3
|Эстебан Герьери
|Honda
|4
|Ян Эрлаше
|Lynk & Co
|5
|Натанаэль Бертон
|Audi
|6
|Иван Мюллер
|Lynk & Co
|7
|Лука Энгстлер
|Hyundai
|8
|Фредерик Вервиш
|Audi
|9
|Жиль Магнус
|Audi
|10
|Том Коронель
|Audi
|11
|Petr Fulfn
|CUPRA
|12
|Тьягу Монтейру
|Honda
|13
|Bence Boldizs
|CUPRA
|14
|Жан-Карл Вернэ
|Hyundai
|15
|Тед Бьорк
|Lynk & Co
|16
|Нестор Джиролами
|Honda
|Аттила Таши
|Honda
|Габриэле Тарквини
|Hyundai
|Роберт Хафф
|CUPRA
|Сантьяго Уррутья
|Lynk & Co
|Полные результаты