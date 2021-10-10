Honda и Hyundai поделили победы в гонках WTCR в Чехии

Гонщики на автомобилях Honda и Hyundai выиграли по одной гонке в рамках чешского этапа Кубка мира WTCR, который прошел на трассе в городе Мост.

Первая гонка дня запомнилась завалом, который возник в лидирующей группе на подходе к первому повороту. Жертвами цепного столкновения стали второстепенные персонажи, а главными бенефициарами инцидента – пилоты, выступающие на Honda: Нестор Джиролами переместился со 2-го места на 1-е, а Эстебан Герьери – с 9-й позиции на 2-ю.

Впрочем, лидеру общего зачета, Яну Эрлаше на автомобиле китайской марки Lynk & Co, такое развитие событий тоже оказалось на руку: стартовавший с 7-й позиции француз оказался на 3-м месте – в то время как его соперники в борьбе за титул таким прогрессом похвастаться не могли. Наверняка в том числе из-за этого Эрлаше не особо стремился навязать борьбу ехавшему впереди сопернику (хотя однажды подтолкнул машину Герьери в первой связке поворотов) – и первая тройка прибыла на финиш в том же порядке, который сложился после завала.

Второй заезд также не обошелся без инцидента в первом повороте (гонку после него даже пришлось остановить), в результате которого прекратили борьбу более известные пилоты – экс-чемпионы мира Габриэле Тарквини (Hyundai) и Роб Хафф (Cupra), а также занимающий второе место в общем зачете Сантьяго Уррутья (Lynk & Co).

Эрлаше и на этот раз удалось избежать проблем – и француз, вновь провисев весь заезд на хвосте у Герьери, вновь добрался до финиша (на 4-м месте) впереди своих главных соперников. В то время как занимавший в общем зачете 3-ю позицию Жан-Карл Вернэ на Hyundai, получив штрафной проезд по пит-лейн за нарушение предстартовой процедуры (машина оставалась поднятой на пневмодомкраты, когда уже должна была стоять на колесах), смог закончить вторую гонку только на 14-м месте.

Победу (первую в сезоне) тем временем одержал выступающий на Hyundai Норберт Михелис, который после старта со 2-й позиции в первом повороте оттеснил начавшего гонку с поула Микеля Аскону (Cupra) и после этого лидировал до самого финиша.

В результате за чешский этап Эрлаше увеличил отрыв в ближайшего преследователя в 10 раз – с 2-х очков до 20-ти. При этом в ролях ближайших преследователей теперь выступают Герьери и Аскона, оттеснившие Уррутью и Вернэ в конец первой пятерки.