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WTCR / Нюрбургринг Новости

Гонки WTCR на «Нордшляйфе» отменили из-за проблем с шинами

Организаторы мирового Туринга приняли решение прервать уик-энд после квалификации из-за опасений за безопасность резины Goodyear

Автор:
, Журналист
Гонки WTCR на «Нордшляйфе» отменили из-за проблем с шинами
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Два гоночных заезда второго этапа Кубка мира должны были пройти в субботу утром перед стартом марафона «24 часа Нюрбургринга». Однако многочисленные отказы шин по ходу тренировок и квалификации вынудили отменить их.

В официальном решении сказано: «С начала этапа на "Нюрбургринге" были отмечены несколько проблем с шинами на разных автомобилях.

На встрече, прошедшей в субботу в 8 часов утра с участием менеджмент Goodyear, представителей FIA и [промоутеров из] Discovery прозвучало заявление Goodyear о невозможности гарантировать безопасность их шин. Компания подтвердила его в отдельном заявлении от 9:45 (старт первой гонки был намечен на 10:00 – прим.ред.).  

После этого судьи решили остановить этап по соображениям безопасности».

Из-за повышенного износа в тренировках Goodyear предоставила утром в субботу по два дополнительных комплекта шин для каждого гонщика. Но в квалификации на Lynk&Co Ивана Мюллера, который уже проколол две шины в тренировках, возникли новые сложности.  

Еще несколько гонщиков ограничились в квалификации всего одним быстрым кругом по «Северной петле», чтобы снизить уровень риска.

Сезон WTCR продолжится 11-12 июня в Венгрии.

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Фото: WTCR

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