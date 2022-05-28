Гонки WTCR на «Нордшляйфе» отменили из-за проблем с шинами
Организаторы мирового Туринга приняли решение прервать уик-энд после квалификации из-за опасений за безопасность резины Goodyear
Два гоночных заезда второго этапа Кубка мира должны были пройти в субботу утром перед стартом марафона «24 часа Нюрбургринга». Однако многочисленные отказы шин по ходу тренировок и квалификации вынудили отменить их.
В официальном решении сказано: «С начала этапа на "Нюрбургринге" были отмечены несколько проблем с шинами на разных автомобилях.
На встрече, прошедшей в субботу в 8 часов утра с участием менеджмент Goodyear, представителей FIA и [промоутеров из] Discovery прозвучало заявление Goodyear о невозможности гарантировать безопасность их шин. Компания подтвердила его в отдельном заявлении от 9:45 (старт первой гонки был намечен на 10:00 – прим.ред.).
После этого судьи решили остановить этап по соображениям безопасности».
Из-за повышенного износа в тренировках Goodyear предоставила утром в субботу по два дополнительных комплекта шин для каждого гонщика. Но в квалификации на Lynk&Co Ивана Мюллера, который уже проколол две шины в тренировках, возникли новые сложности.
Еще несколько гонщиков ограничились в квалификации всего одним быстрым кругом по «Северной петле», чтобы снизить уровень риска.
Сезон WTCR продолжится 11-12 июня в Венгрии.
Победителем квалификации впервые в карьере стал Меди Беннани из Comtoyou Audi
Фото: WTCR