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WTCR / Новость

Гонки кузовных электромобилей пройдут в пять этапов

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Гонки кузовных электромобилей пройдут в пять этапов
Автор:
, Главный редактор

Гвоздем сезона нового чемпионата ETCR должны стать заезды по улицам Копенгагена

Организаторы кузовного Кубка мира WTCR объявили календарь своего нового турнира – ETCR, в котором будут соревноваться электрические версии гоночных машин.

Календарь первого сезона ETCR будет состоять из 5-ти этапов – при этом только два из них (в Испании и Южной Корее) пройдут в рамках этапов WTCR. Из остальных 3-х этапов выделяется гонка в столицы Дании – она состоится на временной городской трассе в рамках Гран При Копенгагена для ретро-автомобилей.

Пелетон нового турнира пока будет состоять из автомобилей трех марок – Cupra, Alfa Romeo и Hyundai.

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Календарь турнира ETCR на 2021 год

  Дата Страна Трасса
1. 18-20 июля Italy Италия Валлелунга
2. 2-4 июля Belgium Бельгия Золдер
3. 9-11 июля Spain Испания Арагон
4. 6-8 августа Denmark Дания Копенгаген
5. 15-17 октября Korea, Republic of Южная Корея Инье

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Об этой статье

Серия WTCR , ETCR
Автор Кирилл Качнов

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