Гонки кузовных электромобилей пройдут в пять этапов

Организаторы кузовного Кубка мира WTCR объявили календарь своего нового турнира – ETCR, в котором будут соревноваться электрические версии гоночных машин.

Календарь первого сезона ETCR будет состоять из 5-ти этапов – при этом только два из них (в Испании и Южной Корее) пройдут в рамках этапов WTCR. Из остальных 3-х этапов выделяется гонка в столицы Дании – она состоится на временной городской трассе в рамках Гран При Копенгагена для ретро-автомобилей.

Пелетон нового турнира пока будет состоять из автомобилей трех марок – Cupra, Alfa Romeo и Hyundai.

Читайте также: Hyundai представила электрический Veloster

Календарь турнира ETCR на 2021 год

Дата Страна Трасса 1. 18-20 июля Италия Валлелунга 2. 2-4 июля Бельгия Золдер 3. 9-11 июля Испания Арагон 4. 6-8 августа Дания Копенгаген 5. 15-17 октября Южная Корея Инье