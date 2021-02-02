Гонки кузовных электромобилей пройдут в пять этапов
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Гвоздем сезона нового чемпионата ETCR должны стать заезды по улицам Копенгагена
Организаторы кузовного Кубка мира WTCR объявили календарь своего нового турнира – ETCR, в котором будут соревноваться электрические версии гоночных машин.
Календарь первого сезона ETCR будет состоять из 5-ти этапов – при этом только два из них (в Испании и Южной Корее) пройдут в рамках этапов WTCR. Из остальных 3-х этапов выделяется гонка в столицы Дании – она состоится на временной городской трассе в рамках Гран При Копенгагена для ретро-автомобилей.
Пелетон нового турнира пока будет состоять из автомобилей трех марок – Cupra, Alfa Romeo и Hyundai.
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Календарь турнира ETCR на 2021 год
|Дата
|Страна
|Трасса
|1.
|18-20 июля
|Италия
|Валлелунга
|2.
|2-4 июля
|Бельгия
|Золдер
|3.
|9-11 июля
|Испания
|Арагон
|4.
|6-8 августа
|Дания
|Копенгаген
|5.
|15-17 октября
|Южная Корея
|Инье
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Об этой статье
|Серия
|WTCR , ETCR
|Автор
|Кирилл Качнов
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Гонки кузовных электромобилей пройдут в пять этапов
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