Гонка WTCR на «Хунгароринге» не состоится

Венгерский этап Кубка мира по гонкам на легковых автомобилях, который должен был открыть сезон WTCR в конце апреля, не состоится. Организаторам турнира пришлось отменить соревнования, после того как правительство Венгрии запретило проводить массовые мероприятия. Массовыми при этом считаются события, где должны присутствовать больше 500 человек.

При этом организаторы настроены не сокращать количество гонок – и рассматривают вариант в начале июля провести в испанском Арагоне сразу два этапа по ходу одного гоночного уик-энда.

Гонкой поддержки WTCR на «Хунгароринге» должен был стать этап европейского чемпионата по гонкам на грузовиках. Эти соревнования их организаторы предварительно планируют не отменять, а перенести на середину июня.