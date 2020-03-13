Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
47 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
54 дня
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Швеция
12 февр.
-
16 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Мексика
12 мар.
-
15 мар.
Второй день в процессе . . .
Отчет о последней сессии Свежие результаты
WEC
R
WEC
Остин
22 февр.
-
23 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Спа-Франкоршам
Билеты
23 апр.
-
25 апр.
Следующее событие через
40 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Марракеш
27 февр.
-
29 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Джакарта
05 июн.
-
06 июн.
Следующее событие через
83 дня
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Испании
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
47 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Франции
Билеты
14 мая
-
17 мая
Следующее событие через
61 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
WTCR / Хунгароринг / Новость

Гонка WTCR на «Хунгароринге» не состоится

Поделились
Комментарии
Гонка WTCR на «Хунгароринге» не состоится
Автор:
, Главный редактор
13 мар. 2020 г., 15:04

Причиной отказа от гонки на «Хунгароринге» стало запрет венгерского правительства на проведение массовых мероприятий, рассчитанных больше чем на 500 человек

Венгерский этап Кубка мира по гонкам на легковых автомобилях, который должен был открыть сезон WTCR в конце апреля, не состоится. Организаторам турнира пришлось отменить соревнования, после того как правительство Венгрии запретило проводить массовые мероприятия. Массовыми при этом считаются события, где должны присутствовать больше 500 человек.

При этом организаторы настроены не сокращать количество гонок – и рассматривают вариант в начале июля провести в испанском Арагоне сразу два этапа по ходу одного гоночного уик-энда.

Гонкой поддержки WTCR на «Хунгароринге» должен был стать этап европейского чемпионата по гонкам на грузовиках. Эти соревнования их организаторы предварительно планируют не отменять, а перенести на середину июня.

Читайте также:

Следующая новость
Девятикратный победитель гонки в Макао ушел из WTCR

Предыдущая новость

Девятикратный победитель гонки в Макао ушел из WTCR
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия WTCR
Этап Хунгароринг
Автор Кирилл Качнов

WTCR Следующая сессия

Нюрбургринг

Нюрбургринг

21 мая - 23 мая

Самое читаемое

1
Формула 1

План спасения. Сможет ли Формула 1 переписать календарь и все-таки провести сезон-2020

2
Формула 1

За день до отмены. Шпионские фото технических новинок Гран При Австралии

3
Формула 1

Ф1 и FIA официально запутались в сроках начала сезона Ф1

4
Формула 1

Официально: Формула 1 отложила Гран При Бахрейна и Вьетнама

5
Формула 1

«Охрана вела себя как в России». Сафронов о том, как отменили ГП Австралии

Самое важное:

Гонка WTCR на «Хунгароринге» не состоится
WTCR

Гонка WTCR на «Хунгароринге» не состоится

Девятикратный победитель гонки в Макао ушел из WTCR
WTCR

Девятикратный победитель гонки в Макао ушел из WTCR

В 2021 году появится новый чемпионат по гонкам на электромобилях
ETCR

В 2021 году появится новый чемпионат по гонкам на электромобилях

Все ради экономии: в чемпионате WTCR отказались от третьей гонки за уикенд
WTCR

Все ради экономии: в чемпионате WTCR отказались от третьей гонки за уикенд

Этап WTCR в Марокко отменен, гонка в Китае перенесена
WTCR

Этап WTCR в Марокко отменен, гонка в Китае перенесена

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
30 апр. - 3 мая
Билеты
7 мая - 10 мая
Билеты
21 мая - 24 мая
Билеты
4 июн. - 7 июн.
Билеты
11 июн. - 14 июн.
Билеты
25 июн. - 28 июн.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.