Гонка WTCR на «Хунгароринге» не состоится
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Причиной отказа от гонки на «Хунгароринге» стало запрет венгерского правительства на проведение массовых мероприятий, рассчитанных больше чем на 500 человек
Венгерский этап Кубка мира по гонкам на легковых автомобилях, который должен был открыть сезон WTCR в конце апреля, не состоится. Организаторам турнира пришлось отменить соревнования, после того как правительство Венгрии запретило проводить массовые мероприятия. Массовыми при этом считаются события, где должны присутствовать больше 500 человек.
При этом организаторы настроены не сокращать количество гонок – и рассматривают вариант в начале июля провести в испанском Арагоне сразу два этапа по ходу одного гоночного уик-энда.
Гонкой поддержки WTCR на «Хунгароринге» должен был стать этап европейского чемпионата по гонкам на грузовиках. Эти соревнования их организаторы предварительно планируют не отменять, а перенести на середину июня.
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Об этой статье
|Серия
|WTCR
|Этап
|Хунгароринг
|Автор
|Кирилл Качнов
Гонка WTCR на «Хунгароринге» не состоится
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