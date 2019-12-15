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WTCR / Отчет о гонке

Герьери выиграл ночную дождевую гонку на «Сепанге», сохранив шансы на титул в WTCR

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Герьери выиграл ночную дождевую гонку на «Сепанге», сохранив шансы на титул в WTCR
Автор:
, Ответственный редактор
15 дек. 2019 г., 11:56

Заезд, задержанный на час после пожара, завершился победой Эстебана Герьери, который сократил отставание от лидера сезона Норберта Михелиса. Из числа претендентов выбыл Иван Мюллер.

WTCR Проливной дождь в окрестностях Куала-Лумпура привел к большой аварии на первом круге второй гонки финального уик-энда турингового Кубка мира. В результате столкновения загорелась машина Ники Катсбурга, а другой представитель Hyundai, лидер сезона Норберт Михелис, откатился далеко назад. 

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Главный соперник венгра Эстебан Герьери, напротив, отлично начал борьбу и прорвался с пятого ряда на первое место. После долгой паузы, за время которой успело стемнеть, был дан новый старт.

Судьи чуть изменили расположение машин – Герьери переставили на второе место позади его напарника Нестора Жиролами, а Михелис оказался 13-м.

Сразу после возобновления борьбы два аргентинца во главе пелотона поменялись позициями, и Герьери начал отрываться, в итоге уехав от соперников почти на десять секунд. Михелис тоже отыгрывал позиции, но предпочел не рисковать и финишировал восьмым. Разница между претендентами перед финальной гонкой сократилась до десяти очков. 

Иван Мюллер, чья машина пострадала в аварии после первого старта, начинал борьбу пятым, но потерял одну позицию и после финиша на шестом месте лишился шансов на титул.

Микель Аскона закончил гонку вторым, а чемпион мирового ралли-кросса Йохан Кристофферссон выдал феноменальную гонку, пробившись с 22-го места на третье. 

За два круга до финиша судьи из-за масла на трассе выпустили машину безопасности, которая гарантировала Герьери пятую победу в сезоне. Решающая гонка сезона должна пройти сегодня вечером.

Результаты второй гонки WTCR на «Сепанге»

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Argentina Эстебан Герьери Honda 1:28'45.146  
2 Spain Микель Аскона CUPRA 1:28'46.169 1.023
3 Sweden Йохан Кристофферссон Volkswagen 1:28'46.514 1.368
4 Argentina Нестор Джиролами Honda 1:28'47.344 2.198
5 Italy Кевин Чеккон Alfa Romeo 1:28'47.459 2.313
6 France Иван Мюллер Lynk & Co 1:28'47.646 2.500
7 France Ян Эрлаше Lynk & Co 1:28'49.040 3.894
8 Hungary Норберт Михелис Hyundai 1:28'49.644 4.498
9 United Kingdom Роберт Хафф Volkswagen 1:28'50.179 5.033
10 Germany Бенджамин Лойхтер Volkswagen 1:28'51.416 6.270
11 France Орельен Панис CUPRA 1:28'52.112 6.966
12 Portugal Тьягу Монтейру Honda 1:28'53.967 8.821
13 Morocco Меди Беннани Volkswagen 1:28'54.657 9.511
14 France Жан-Карл Вернэ Audi 1:28'55.241 10.095
15 Netherlands Нильс Лангевельд Audi 1:28'55.851 10.705
16 Mitchell Cheah Hyundai 1:28'56.420 11.274
17 China Ма Циньхуа Alfa Romeo 1:28'58.753 13.607
18 Joao Paulo   1:28'59.554 14.408
19 Brazil Аугусту Фарфус Hyundai 1:28'59.813 14.667
20 Netherlands Том Коронель CUPRA 1:29'01.831 16.685
21 Guernsey Энди Приоль Lynk & Co 1:29'02.993 17.847
22 Hafizh Syahrin Hyundai 1:29'03.305 18.159
23 Sweden Тед Бьорк Lynk & Co 1:29'04.220 19.074
24 Malaysia Дуглас Ху CUPRA 1:29'05.735 20.589
25 Belgium Фредерик Вервиш Audi 1:29'06.541 21.395
26 Italy Габриэле Тарквини Hyundai 1:29'55.768 1'10.622
  United Kingdom Гордон Шедден Audi 1:22'22.643 2 Laps
  Hungary Аттила Таши Honda 1:19'30.970 3 Laps
  Sweden Даниэль Хаглёф CUPRA 1:11'36.739 6 Laps
  Netherlands Ники Катсбург Hyundai    
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Серия WTCR
Автор Александр Кабановский

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