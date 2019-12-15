Герьери выиграл ночную дождевую гонку на «Сепанге», сохранив шансы на титул в WTCR
Заезд, задержанный на час после пожара, завершился победой Эстебана Герьери, который сократил отставание от лидера сезона Норберта Михелиса. Из числа претендентов выбыл Иван Мюллер.
WTCR Проливной дождь в окрестностях Куала-Лумпура привел к большой аварии на первом круге второй гонки финального уик-энда турингового Кубка мира. В результате столкновения загорелась машина Ники Катсбурга, а другой представитель Hyundai, лидер сезона Норберт Михелис, откатился далеко назад.
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Главный соперник венгра Эстебан Герьери, напротив, отлично начал борьбу и прорвался с пятого ряда на первое место. После долгой паузы, за время которой успело стемнеть, был дан новый старт.
Судьи чуть изменили расположение машин – Герьери переставили на второе место позади его напарника Нестора Жиролами, а Михелис оказался 13-м.
Сразу после возобновления борьбы два аргентинца во главе пелотона поменялись позициями, и Герьери начал отрываться, в итоге уехав от соперников почти на десять секунд. Михелис тоже отыгрывал позиции, но предпочел не рисковать и финишировал восьмым. Разница между претендентами перед финальной гонкой сократилась до десяти очков.
Иван Мюллер, чья машина пострадала в аварии после первого старта, начинал борьбу пятым, но потерял одну позицию и после финиша на шестом месте лишился шансов на титул.
Микель Аскона закончил гонку вторым, а чемпион мирового ралли-кросса Йохан Кристофферссон выдал феноменальную гонку, пробившись с 22-го места на третье.
За два круга до финиша судьи из-за масла на трассе выпустили машину безопасности, которая гарантировала Герьери пятую победу в сезоне. Решающая гонка сезона должна пройти сегодня вечером.
Результаты второй гонки WTCR на «Сепанге»
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Эстебан Герьери
|Honda
|1:28'45.146
|2
|Микель Аскона
|CUPRA
|1:28'46.169
|1.023
|3
|Йохан Кристофферссон
|Volkswagen
|1:28'46.514
|1.368
|4
|Нестор Джиролами
|Honda
|1:28'47.344
|2.198
|5
|Кевин Чеккон
|Alfa Romeo
|1:28'47.459
|2.313
|6
|Иван Мюллер
|Lynk & Co
|1:28'47.646
|2.500
|7
|Ян Эрлаше
|Lynk & Co
|1:28'49.040
|3.894
|8
|Норберт Михелис
|Hyundai
|1:28'49.644
|4.498
|9
|Роберт Хафф
|Volkswagen
|1:28'50.179
|5.033
|10
|Бенджамин Лойхтер
|Volkswagen
|1:28'51.416
|6.270
|11
|Орельен Панис
|CUPRA
|1:28'52.112
|6.966
|12
|Тьягу Монтейру
|Honda
|1:28'53.967
|8.821
|13
|Меди Беннани
|Volkswagen
|1:28'54.657
|9.511
|14
|Жан-Карл Вернэ
|Audi
|1:28'55.241
|10.095
|15
|Нильс Лангевельд
|Audi
|1:28'55.851
|10.705
|16
|Mitchell Cheah
|Hyundai
|1:28'56.420
|11.274
|17
|Ма Циньхуа
|Alfa Romeo
|1:28'58.753
|13.607
|18
|Joao Paulo
|1:28'59.554
|14.408
|19
|Аугусту Фарфус
|Hyundai
|1:28'59.813
|14.667
|20
|Том Коронель
|CUPRA
|1:29'01.831
|16.685
|21
|Энди Приоль
|Lynk & Co
|1:29'02.993
|17.847
|22
|Hafizh Syahrin
|Hyundai
|1:29'03.305
|18.159
|23
|Тед Бьорк
|Lynk & Co
|1:29'04.220
|19.074
|24
|Дуглас Ху
|CUPRA
|1:29'05.735
|20.589
|25
|Фредерик Вервиш
|Audi
|1:29'06.541
|21.395
|26
|Габриэле Тарквини
|Hyundai
|1:29'55.768
|1'10.622
|Гордон Шедден
|Audi
|1:22'22.643
|2 Laps
|Аттила Таши
|Honda
|1:19'30.970
|3 Laps
|Даниэль Хаглёф
|CUPRA
|1:11'36.739
|6 Laps
|Ники Катсбург
|Hyundai
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|WTCR
|Автор
|Александр Кабановский
Герьери выиграл ночную дождевую гонку на «Сепанге», сохранив шансы на титул в WTCR
База данных
|Сессия
|Дата
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Местное время
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|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 13 дек.
пт 13 дек.
|
05:00
10:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 13 дек.
пт 13 дек.
|
07:45
12:45
|
|Первая квалификация
|
пт 13 дек.
пт 13 дек.
|
10:15
15:15
|
|Вторая квалификация
|
пт 13 дек.
пт 13 дек.
|
14:30
19:30
|
|Первая гонка
|
вс 15 дек.
вс 15 дек.
|
10:15
15:15
|
|Вторая гонка
|
вс 15 дек.
вс 15 дек.
|
13:15
18:15
|
|Третья гонка
|
вс 15 дек.
вс 15 дек.
|
15:10
20:10
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