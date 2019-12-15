Герьери выиграл ночную дождевую гонку на «Сепанге», сохранив шансы на титул в WTCR

WTCR Проливной дождь в окрестностях Куала-Лумпура привел к большой аварии на первом круге второй гонки финального уик-энда турингового Кубка мира. В результате столкновения загорелась машина Ники Катсбурга, а другой представитель Hyundai, лидер сезона Норберт Михелис, откатился далеко назад.

Главный соперник венгра Эстебан Герьери, напротив, отлично начал борьбу и прорвался с пятого ряда на первое место. После долгой паузы, за время которой успело стемнеть, был дан новый старт.

Судьи чуть изменили расположение машин – Герьери переставили на второе место позади его напарника Нестора Жиролами, а Михелис оказался 13-м.

Сразу после возобновления борьбы два аргентинца во главе пелотона поменялись позициями, и Герьери начал отрываться, в итоге уехав от соперников почти на десять секунд. Михелис тоже отыгрывал позиции, но предпочел не рисковать и финишировал восьмым. Разница между претендентами перед финальной гонкой сократилась до десяти очков.

Иван Мюллер, чья машина пострадала в аварии после первого старта, начинал борьбу пятым, но потерял одну позицию и после финиша на шестом месте лишился шансов на титул.

Микель Аскона закончил гонку вторым, а чемпион мирового ралли-кросса Йохан Кристофферссон выдал феноменальную гонку, пробившись с 22-го места на третье.

За два круга до финиша судьи из-за масла на трассе выпустили машину безопасности, которая гарантировала Герьери пятую победу в сезоне. Решающая гонка сезона должна пройти сегодня вечером.

Результаты второй гонки WTCR на «Сепанге»