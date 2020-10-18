Герьери выиграл две гонки WTCR в Венгрии

В Венгрии завершился четвертый этап кузовного чемпионата WTCR. В первой гонке победу одержал аргентинец Эстебан Герьери. На финише аргентинец всего на полсекунды опередил лидера сезона француза Яна Эрлаше. Тройку призеров замкнул еще один аргентинец Нестор Джиролами.

Главный преследователь Эрлаше в чемпионате Жан-Карл Вернэ завершил заезд только девятым. Француз из Alfa Romeo исправил ситуацию во втором заезде, который смог завершить на третьем месте. Однако его отставание от лидера чемпионата только выросло, так как Эрлаше смог выиграть гонку. Между ними расположился ветеран Иван Мюллер. Таким образом, весь подиум второй гонки заняли представители Франции.

В третьем заезде победу вновь праздновал Герьери. На этот раз компанию на подиуме ему составил Тьягу Монтейру, а тройку, как и в первой гонке, замкнул Джиролами. Эрлаше финишировал лишь восьмым, Вернэ занял пятое место.