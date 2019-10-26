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WTCR / Сузука / Новость

Герьери вернулся в лидеры WTCR, победив в первой гонке японского этапа

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Герьери вернулся в лидеры WTCR, победив в первой гонке японского этапа
Автор:
, Главный редактор
26 окт. 2019 г., 07:28

Стартовав с поул-позиции, аргентинский пилот на первом круге уступил лидерство под атаками сразу двух гонщиков на Audi – но оперативно вернулся на первое место, после чего уверенно контролировал ход заезда.

Эстебан Герьери, выступающий на автомобиле Honda Civic Type R команды Munnich Motorsport, выиграл первую гонку проходящего в Сузуке японского этапа Кубка мира WTCR.

Аргентинец начал заезд с поул-позиции, но на старте попал под атаку сразу двух пилотов команды Comtoyou Racing, управляющих седанами Audi RS3: пока Герьери пытался не пропустить вперед Фредерика Вервиша, на первую позицию прорвался Нильс Лангевельд. Однако уже на втором круге пилот коллектива Munnich Motorsport вернул себе лидерство – после чего вопрос о победителе уже не вызывал особых сомнений.

Лангевельд в итоге финишировал вторым, заработав свой первый подиум за время выступлений в WTCR – в то время как Вервиш не смог добраться до финиша из-за прокола. На нижнюю ступень подиума поднялся Тьягу Монтейру.

Экс-пилот Формулы 1, управляющий хэтчбеком Honda Civic Type R, ранее стал победителем первой квалификации этапа – но был оштрафован потерей трех позиций на стартовой решетке за «необоснованно медленную езду и создание потенциально опасной ситуации» по ходу сессии. Всего аналогичным образом судьи наказали 6 пилотов – и еще 13 отделались предупреждением за медленную езду, которая не привела к потенциально опасной ситуации. Таким образом в числе нарушителей оказалась почти треть пелотона.

Победа в гонке вернула Герьери на позицию лидера чемпионата, которую аргентинец занимал на протяжении почти всего сезона и потерял на предыдущем этапе в Китае. Главный соперник аргентинца – Ноберт Михелис на Hyundai – закончил заезд только на 13-й позиции и теперь уступает лидеру 13 очков.  

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Результаты гонки

Позиция Пилот Команда Отставание Отрыв Очки
1 Argentina Эстебан Герьери Honda     25
2 Netherlands Нильс Лангевельд Audi 00.460 00.460 20
3 Portugal Тьягу Монтейру Honda 01.602 01.142 16
4 Sweden Тед Бьорк Lynk & Co 01.991 00.389 13
5 Sweden Йохан Кристофферссон Volkswagen 02.400 00.409 11
6 France Жан-Карл Вернэ Audi 03.699 01.299 10
7 Italy Габриэле Тарквини Hyundai 05.208 01.509 9
8 Italy Кевин Чеккон Alfa Romeo 05.842 00.634 8
9 China Ма Циньхуа Alfa Romeo 08.091 02.249 7
10 United Kingdom Роберт Хафф Volkswagen 08.566 00.475 6
11 France Иван Мюллер Lynk & Co 09.990 01.424 5
12 France Ян Эрлаше Lynk & Co 10.865 00.875 4
13 Hungary Норберт Михелис Hyundai 11.700 00.835 3
14 Netherlands Ники Катсбург Hyundai 12.857 01.157 2
15 France Орельен Панис CUPRA 13.207 00.350 1
16 Brazil Аугусту Фарфус Hyundai 14.250 01.043  
17 Netherlands Том Коронель CUPRA 14.589 00.339  
18 Spain Микель Аскона CUPRA 15.310 00.721  
19 Argentina Нестор Джиролами Honda 16.476 01.166  
20 Ryuichiro Tomita Audi 17.109 00.633  
21 Sweden Даниэль Хаглёф CUPRA 17.949 00.840  
22 Hungary Аттила Таши Honda 18.883 00.934  
23 Джим Ка То   20.266 01.383  
  Morocco Меди Беннани Volkswagen      
  Guernsey Энди Приоль Lynk & Co      
  Ritomo Miyata Audi      
  Germany Бенджамин Лойхтер Volkswagen      
  Belgium Фредерик Вервиш Audi      
  United Kingdom Гордон Шедден Audi      
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Об этой статье

Серия WTCR
Этап Сузука
Сессия Первая гонка
Автор Кирилл Качнов

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13 дек. - 15 дек.

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