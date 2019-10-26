Герьери вернулся в лидеры WTCR, победив в первой гонке японского этапа

Эстебан Герьери, выступающий на автомобиле Honda Civic Type R команды Munnich Motorsport, выиграл первую гонку проходящего в Сузуке японского этапа Кубка мира WTCR.

Аргентинец начал заезд с поул-позиции, но на старте попал под атаку сразу двух пилотов команды Comtoyou Racing, управляющих седанами Audi RS3: пока Герьери пытался не пропустить вперед Фредерика Вервиша, на первую позицию прорвался Нильс Лангевельд. Однако уже на втором круге пилот коллектива Munnich Motorsport вернул себе лидерство – после чего вопрос о победителе уже не вызывал особых сомнений.

Лангевельд в итоге финишировал вторым, заработав свой первый подиум за время выступлений в WTCR – в то время как Вервиш не смог добраться до финиша из-за прокола. На нижнюю ступень подиума поднялся Тьягу Монтейру.

Экс-пилот Формулы 1, управляющий хэтчбеком Honda Civic Type R, ранее стал победителем первой квалификации этапа – но был оштрафован потерей трех позиций на стартовой решетке за «необоснованно медленную езду и создание потенциально опасной ситуации» по ходу сессии. Всего аналогичным образом судьи наказали 6 пилотов – и еще 13 отделались предупреждением за медленную езду, которая не привела к потенциально опасной ситуации. Таким образом в числе нарушителей оказалась почти треть пелотона.

Победа в гонке вернула Герьери на позицию лидера чемпионата, которую аргентинец занимал на протяжении почти всего сезона и потерял на предыдущем этапе в Китае. Главный соперник аргентинца – Ноберт Михелис на Hyundai – закончил заезд только на 13-й позиции и теперь уступает лидеру 13 очков.

Результаты гонки