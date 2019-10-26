Герьери вернулся в лидеры WTCR, победив в первой гонке японского этапа
Стартовав с поул-позиции, аргентинский пилот на первом круге уступил лидерство под атаками сразу двух гонщиков на Audi – но оперативно вернулся на первое место, после чего уверенно контролировал ход заезда.
Эстебан Герьери, выступающий на автомобиле Honda Civic Type R команды Munnich Motorsport, выиграл первую гонку проходящего в Сузуке японского этапа Кубка мира WTCR.
Аргентинец начал заезд с поул-позиции, но на старте попал под атаку сразу двух пилотов команды Comtoyou Racing, управляющих седанами Audi RS3: пока Герьери пытался не пропустить вперед Фредерика Вервиша, на первую позицию прорвался Нильс Лангевельд. Однако уже на втором круге пилот коллектива Munnich Motorsport вернул себе лидерство – после чего вопрос о победителе уже не вызывал особых сомнений.
Лангевельд в итоге финишировал вторым, заработав свой первый подиум за время выступлений в WTCR – в то время как Вервиш не смог добраться до финиша из-за прокола. На нижнюю ступень подиума поднялся Тьягу Монтейру.
Экс-пилот Формулы 1, управляющий хэтчбеком Honda Civic Type R, ранее стал победителем первой квалификации этапа – но был оштрафован потерей трех позиций на стартовой решетке за «необоснованно медленную езду и создание потенциально опасной ситуации» по ходу сессии. Всего аналогичным образом судьи наказали 6 пилотов – и еще 13 отделались предупреждением за медленную езду, которая не привела к потенциально опасной ситуации. Таким образом в числе нарушителей оказалась почти треть пелотона.
Победа в гонке вернула Герьери на позицию лидера чемпионата, которую аргентинец занимал на протяжении почти всего сезона и потерял на предыдущем этапе в Китае. Главный соперник аргентинца – Ноберт Михелис на Hyundai – закончил заезд только на 13-й позиции и теперь уступает лидеру 13 очков.
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Результаты гонки
|Позиция
|Пилот
|Команда
|Отставание
|Отрыв
|Очки
|1
|Эстебан Герьери
|Honda
|25
|2
|Нильс Лангевельд
|Audi
|00.460
|00.460
|20
|3
|Тьягу Монтейру
|Honda
|01.602
|01.142
|16
|4
|Тед Бьорк
|Lynk & Co
|01.991
|00.389
|13
|5
|Йохан Кристофферссон
|Volkswagen
|02.400
|00.409
|11
|6
|Жан-Карл Вернэ
|Audi
|03.699
|01.299
|10
|7
|Габриэле Тарквини
|Hyundai
|05.208
|01.509
|9
|8
|Кевин Чеккон
|Alfa Romeo
|05.842
|00.634
|8
|9
|Ма Циньхуа
|Alfa Romeo
|08.091
|02.249
|7
|10
|Роберт Хафф
|Volkswagen
|08.566
|00.475
|6
|11
|Иван Мюллер
|Lynk & Co
|09.990
|01.424
|5
|12
|Ян Эрлаше
|Lynk & Co
|10.865
|00.875
|4
|13
|Норберт Михелис
|Hyundai
|11.700
|00.835
|3
|14
|Ники Катсбург
|Hyundai
|12.857
|01.157
|2
|15
|Орельен Панис
|CUPRA
|13.207
|00.350
|1
|16
|Аугусту Фарфус
|Hyundai
|14.250
|01.043
|17
|Том Коронель
|CUPRA
|14.589
|00.339
|18
|Микель Аскона
|CUPRA
|15.310
|00.721
|19
|Нестор Джиролами
|Honda
|16.476
|01.166
|20
|Ryuichiro Tomita
|Audi
|17.109
|00.633
|21
|Даниэль Хаглёф
|CUPRA
|17.949
|00.840
|22
|Аттила Таши
|Honda
|18.883
|00.934
|23
|Джим Ка То
|20.266
|01.383
|Меди Беннани
|Volkswagen
|Энди Приоль
|Lynk & Co
|Ritomo Miyata
|Audi
|Бенджамин Лойхтер
|Volkswagen
|Фредерик Вервиш
|Audi
|Гордон Шедден
|Audi
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|WTCR
|Этап
|Сузука
|Сессия
|Первая гонка
|Автор
|Кирилл Качнов
Герьери вернулся в лидеры WTCR, победив в первой гонке японского этапа
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