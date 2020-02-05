Этап WTCR в Марокко отменен, гонка в Китае перенесена

На совете FIA в Париже был утвержден новый календарь чемпионата WTCR на 2020 год. Из него исчезла гонка в Марракеше, которая должна была открывать чемпионат в апреле. Причиной отмены этого этапа стал уход из WTCR марокканского гонщика Меди Беннани, который обеспечивал гонке свою поддержку. Организаторы чемпионата подчеркнули, что готовы продолжать сотрудничать с Марокко в будущем.

Теперь чемпионат мира по кузовным гонкам будет стартовать в Венгрии 24-26 апреля. Кроме того, чтобы компенсировать отсутствие марокканской гонки, организаторы добавили в календарь этап в австрийском Зальцбурге. Он состоится 24-26 июля и завершит европейскую часть чемпионата.

Наконец, китайский этап было решено перенести с 4-6 на 18-20 сентября. Это вызвано не эпидемией коронавируса, из-за которой был отложен мартовский этап Формулы Е в Китае, а логистическими соображениями: корабли, которые будут транспортировать гоночные машины из Европы в Азию, могут просто не успеть.



