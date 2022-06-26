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WTCR / Арагон Отчет о гонке

Этап WTCR в Арагоне принес Audi первую победу и укрепил лидерство Hyundai

На вершину подиума в Испании поднялись Жиль Магнус и Микель Аскона, но больше всех очков благодаря двум вторым местам заработал ветеран Роб Хафф

Автор:
, Журналист
Этап WTCR в Арагоне принес Audi первую победу и укрепил лидерство Hyundai
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В главной гонке четвертого уик-энда «кузовного» Кубка мира с поула стартовал 22-летний Жиль Магнус, однако с первых же метров на бельгийского пилота Audi стал наседать Роб Хафф, выступающий на Cupra. Британский гонщик был на решетке четвертым, но воспользовался борьбой Яна Эрлаша с Натанаэлем Бертоном в первом повороте и разом прошел обоих.

Однако все попытки Хаффа пробиться к первой победе в сезоне оказались безуспешными. После 16 кругов Магнус опередил его на 0,4 секунды, принеся Audi первую победу в сезоне

«Этот парень максимально осложнил мне жизнь, – признался Жиль, который пока также не выигрывал в 2022-м. – Он был очень быстр, не позволял мне ошибаться, а в концовке у меня стало быстро заканчиваться топливо. Еще круг – и его не хватило бы. Мое сердце готово было выпрыгнуть из груди, я орал по радио, как бешеный. Но в итоге все получилось».

Роб Хафф, Zengo Motorsport, CUPRA Leon

Роб Хафф, Zengo Motorsport, CUPRA Leon

Фото: WTCR

Третьим стал Бертон, однако сделать это экс-пилоту GP2 удалось только после жесткого контакта с Эрлаше на втором круге. Действующему чемпиону WTCR это стоило потери трех позиций.  

«Я обогнал его, потом он меня, – объяснил Бертон. – Это обычное дело, я люблю честные сражения. Потом он ошибся, потерял темп – и я решил использовать этот шанс. 

Мы тормозили на пределе, Ян остался на своей траектории, мне уже не хватило места внутри. Потому мы чуть соприкоснулись. Жаль, что после этого он откатился назад, так как я этого совершенно не хотел. Но он просто не оставил мне места. Это гонки».

Остаток гонки Бертон провел, обороняясь от лидера общего зачета Микеля Асконы на Hyundai, но тот предпочел не рисковать и остался четвертым. 

Результаты первой гонки WTCR в Арагоне

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 Belgium Жиль Магнус Audi    
2 United Kingdom Роберт Хафф CUPRA 0.393 0.393
3 France Натанаэль Бертон Audi 4.351 3.958
4 Spain Микель Аскона Hyundai 4.869 0.518
5 Hungary Норберт Михелис Hyundai 5.548 0.679
6 France Ян Эрлаше Lynk & Co 9.655 4.107
7 France Иван Мюллер Lynk & Co 16.558 6.903
8 Uruguay Сантьяго Уррутья Lynk & Co 18.960 2.402
9 Sweden Тед Бьорк Lynk & Co 19.990 1.030
10 Morocco Меди Беннани Audi 20.571 0.581
Полные результаты
Микель Аскона, BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

Микель Аскона, BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

Фото: WTCR

Куда более успешной для Асконы оказалась вторая гонка. В ней испанец стартовал с третьего места реверсивной решетки и даже потерял одну позицию, но вскоре вернул ее после того, как вышедший было в лидеры Норберт Михелис задел ограничительную стопку шин у края трассы, повредив свой автомобиль. 

После нескольких кругов за машиной безопасности и рестарта Аскора опередил Циньхуа Ма на Lynk & Co, а затем и Даниэля Надя на Cupra. 

Последний после этого пропустил своего партнера по команде Хаффа и тот приступил к атакам на лидера, машина которого после прошлых успехов имела больше балласта. 

Однако Аскона выстоял и победил в третий раз в сезоне. Впрочем, его преследователя это не особенно расстроило. об финишировал вторым в третьей гонке кряду. 

«Просто замечательно, – сказал 42-летний Хафф. – Мы заработали множество очков, это очень здорово. Огромное спасибо Данни, который пропустил меня и очень облегчил жизнь.

Первые круги стали просто безумием. Я не могу вспомнить, что там творилось – просто уворачивался от других машин и пытался оставить их позади. За пять поворотов я доехал с седьмого места на третье. Машина в этот раз ехала выше всяких похвал».

Третье место в итоге досталось Сантьяго Уррутье, который выиграл дуэль у Надя. 

В общем зачете WTCR у Микеля Асконы теперь 129 очков, вторым идет Жиль Мангус (99), который на шесть баллов опережает Уррутью и Хаффа. 

Сезон «кузовного» Кубка мира продолжится уже в следующий уик-энд в Португалии. 

Результаты второй гонки WTCR в Арагоне

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 Spain Микель Аскона Hyundai    
2 United Kingdom Роберт Хафф CUPRA 0.802 0.802
3 Uruguay Сантьяго Уррутья Lynk & Co 5.633 4.831
4 Hungary Даниэль Надь CUPRA 7.868 2.235
5 France Ян Эрлаше Lynk & Co 8.755 0.887
6 China Ма Циньхуа Lynk & Co 10.057 1.302
7 France Иван Мюллер Lynk & Co 12.525 2.468
8 France Натанаэль Бертон Audi 13.440 0.915
9 Morocco Меди Беннани Audi 13.810 0.370
10 Belgium Жиль Магнус Audi 16.391 2.581
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