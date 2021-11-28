Эрлаше взял второй титул WTCR, не выиграв в Сочи ни одной гонки

25-летний француз Ян Эрлаше завоевал второй титул чемпиона мира по кузовным гонкам WTCR в финале сезона, который прошел в Сочи. Он стал двухкратным чемпионом досрочно уже в первой воскресной гонке, набрав в сумме достаточно очков, чтобы никто из соперников во втором заезде не смог отыграться.

Эрлаше приехал в Сочи с преимуществом над ближайшим соперником в 36 очков при том, что в двух гонках этапа можно было получить до 25 очков и еще до 5 в квалификации. В борьбе за поул пилот машины китайской марки Lynk & Co стал пятым, а первую гонку завершил шестым, но по очкам уже досрочно выиграл чемпионат.

Во второй гонке Эрлаше также финишировал на шестом месте, поскольку явно старался не рисковать. Отметим, что в воскресенье в Сочи было влажно из-за дождя, хотя погода была теплой и не штормовой.

Победу в первой гонке одержал Михаэль Аскона, а вторую выиграл Роберт Хафф, одержавший первую победу в сезоне. Сражения на мокрой трассе запомнились многочисленными ошибками и сходами, причем ошибались даже самые опытные участники.

Так во второй гонке были вынуждены сойти обладатель поула Иван Мюллер, а чуть позже и Габриэле Тарквини. Для итальянца этот этап стал завершающим в карьере.

В Сочи в WTCR участвовала и команда Lada, которая заявилась на один этап, так как выступает на технике того же класса в «Туринге» РСКГ. Однако им как дебютантам по правилам назначили 60-килограммовый довес и велели увеличить дорожный просвет на 10 мм. К тому же россиянам пришлось привыкать к резине Googyear вместо привычной им Yokohama.

В итоге Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев в обеих гонках добрались до финиша, но последними. Впрочем, из-за многочисленных сходов соперников во второй гонке оба финишировали в очковой зоне: Ладыгин стал 13-м, а Митяев – 14-м. Но как участникам, заявленным только на один этап, очки им не были засчитаны.

Результаты первой гонки:

Результаты второй гонки: