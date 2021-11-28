Эрлаше взял второй титул WTCR, не выиграв в Сочи ни одной гонки
Победителями двух гонок финального этапа стали Микель Аскона и Роберт Хафф, Ладыгин и Митяев заработали первые очки
25-летний француз Ян Эрлаше завоевал второй титул чемпиона мира по кузовным гонкам WTCR в финале сезона, который прошел в Сочи. Он стал двухкратным чемпионом досрочно уже в первой воскресной гонке, набрав в сумме достаточно очков, чтобы никто из соперников во втором заезде не смог отыграться.
Эрлаше приехал в Сочи с преимуществом над ближайшим соперником в 36 очков при том, что в двух гонках этапа можно было получить до 25 очков и еще до 5 в квалификации. В борьбе за поул пилот машины китайской марки Lynk & Co стал пятым, а первую гонку завершил шестым, но по очкам уже досрочно выиграл чемпионат.
Во второй гонке Эрлаше также финишировал на шестом месте, поскольку явно старался не рисковать. Отметим, что в воскресенье в Сочи было влажно из-за дождя, хотя погода была теплой и не штормовой.
Победу в первой гонке одержал Михаэль Аскона, а вторую выиграл Роберт Хафф, одержавший первую победу в сезоне. Сражения на мокрой трассе запомнились многочисленными ошибками и сходами, причем ошибались даже самые опытные участники.
Так во второй гонке были вынуждены сойти обладатель поула Иван Мюллер, а чуть позже и Габриэле Тарквини. Для итальянца этот этап стал завершающим в карьере.
В Сочи в WTCR участвовала и команда Lada, которая заявилась на один этап, так как выступает на технике того же класса в «Туринге» РСКГ. Однако им как дебютантам по правилам назначили 60-килограммовый довес и велели увеличить дорожный просвет на 10 мм. К тому же россиянам пришлось привыкать к резине Googyear вместо привычной им Yokohama.
В итоге Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев в обеих гонках добрались до финиша, но последними. Впрочем, из-за многочисленных сходов соперников во второй гонке оба финишировали в очковой зоне: Ладыгин стал 13-м, а Митяев – 14-м. Но как участникам, заявленным только на один этап, очки им не были засчитаны.
Результаты первой гонки:
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Микель Аскона
|CUPRA
|31'18.657
|2
|Жан-Карл Вернэ
|Hyundai
|31'20.060
|1.403
|3
|Фредерик Вервиш
|Audi
|31'21.089
|2.432
|4
|Жиль Магнус
|Audi
|31'21.394
|2.737
|5
|Натанаэль Бертон
|Audi
|31'23.149
|4.492
|6
|Ян Эрлаше
|Lynk & Co
|31'24.660
|6.003
|7
|Аттила Таши
|Honda
|31'26.157
|7.500
|8
|Иван Мюллер
|Lynk & Co
|31'26.973
|8.316
|9
|Сантьяго Уррутья
|Lynk & Co
|31'28.618
|9.961
|10
|Тед Бьорк
|Lynk & Co
|31'32.211
|13.554
|11
|Нестор Джиролами
|Honda
|31'32.773
|14.116
|12
|Норберт Михелис
|Hyundai
|31'38.259
|19.602
|13
|Лука Энгстлер
|Hyundai
|31'40.239
|21.582
|14
|Габриэле Тарквини
|Hyundai
|31'40.691
|22.034
|15
|Хорди Жене
|CUPRA
|31'42.090
|23.433
|16
|Том Коронель
|Audi
|31'43.438
|24.781
|17
|Bence Boldizs
|CUPRA
|31'44.397
|25.740
|18
|Кирилл Ладыгин
|LADA
|31'52.853
|34.196
|19
|Mikhail Mityaev
|LADA
|31'58.640
|39.983
|Роберт Хафф
|CUPRA
|27'00.912
|2 Laps
|Эстебан Герьери
|Honda
|Полные результаты
Результаты второй гонки:
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Роберт Хафф
|CUPRA
|13
|38'14.552
|2
|Фредерик Вервиш
|Audi
|13
|38'19.115
|4.563
|3
|Натанаэль Бертон
|Audi
|13
|38'20.195
|5.643
|4
|Аттила Таши
|Honda
|13
|38'22.045
|7.493
|5
|Жан-Карл Вернэ
|Hyundai
|13
|38'23.843
|9.291
|6
|Ян Эрлаше
|Lynk & Co
|13
|38'24.152
|9.600
|7
|Нестор Джиролами
|Honda
|13
|38'27.496
|12.944
|8
|Норберт Михелис
|Hyundai
|13
|38'28.622
|14.070
|9
|Том Коронель
|Audi
|13
|38'31.103
|16.551
|10
|Лука Энгстлер
|Hyundai
|13
|38'32.420
|17.868
|11
|Тед Бьорк
|Lynk & Co
|13
|38'32.973
|18.421
|12
|Хорди Жене
|CUPRA
|13
|38'45.015
|30.463
|13
|Кирилл Ладыгин
|LADA
|13
|38'52.093
|37.541
|14
|Mikhail Mityaev
|LADA
|13
|38'57.342
|42.790
|Габриэле Тарквини
|Hyundai
|7
|22'57.365
|6 Laps
|Микель Аскона
|CUPRA
|4
|13'20.818
|9 Laps
|Bence Boldizs
|CUPRA
|3
|10'16.290
|10 Laps
|Иван Мюллер
|Lynk & Co
|2
|6'35.498
|11 Laps
|Сантьяго Уррутья
|Lynk & Co
|1
|3'00.315
|12 Laps
|Жиль Магнус
|Audi
|0
|Эстебан Герьери
|Honda
|0
|Полные результаты