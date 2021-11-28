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WTCR / Сочи Отчет об этапе

Эрлаше взял второй титул WTCR, не выиграв в Сочи ни одной гонки

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Победителями двух гонок финального этапа стали Микель Аскона и Роберт Хафф, Ладыгин и Митяев заработали первые очки

Эрлаше взял второй титул WTCR, не выиграв в Сочи ни одной гонки

25-летний француз Ян Эрлаше завоевал второй титул чемпиона мира по кузовным гонкам WTCR в финале сезона, который прошел в Сочи. Он стал двухкратным чемпионом досрочно уже в первой воскресной гонке, набрав в сумме достаточно очков, чтобы никто из соперников во втором заезде не смог отыграться.

Эрлаше приехал в Сочи с преимуществом над ближайшим соперником в 36 очков при том, что в двух гонках этапа можно было получить до 25 очков и еще до 5 в квалификации. В борьбе за поул пилот машины китайской марки Lynk & Co стал пятым, а первую гонку завершил шестым, но по очкам уже досрочно выиграл чемпионат.

Во второй гонке Эрлаше также финишировал на шестом месте, поскольку явно старался не рисковать. Отметим, что в воскресенье в Сочи было влажно из-за дождя, хотя погода была теплой и не штормовой.

Победу в первой гонке одержал Михаэль Аскона, а вторую выиграл Роберт Хафф, одержавший первую победу в сезоне. Сражения на мокрой трассе запомнились многочисленными ошибками и сходами, причем ошибались даже самые опытные участники.

Так во второй гонке были вынуждены сойти обладатель поула Иван Мюллер, а чуть позже и Габриэле Тарквини. Для итальянца этот этап стал завершающим в карьере.

В Сочи в WTCR участвовала и команда Lada, которая заявилась на один этап, так как выступает на технике того же класса в «Туринге» РСКГ. Однако им как дебютантам по правилам назначили 60-килограммовый довес и велели увеличить дорожный просвет на 10 мм. К тому же россиянам пришлось привыкать к резине Googyear вместо привычной им Yokohama.

В итоге Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев в обеих гонках добрались до финиша, но последними. Впрочем, из-за многочисленных сходов соперников во второй гонке оба финишировали в очковой зоне: Ладыгин стал 13-м, а Митяев – 14-м. Но как участникам, заявленным только на один этап, очки им не были засчитаны.

Результаты первой гонки:

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Spain Микель Аскона CUPRA 31'18.657  
2 France Жан-Карл Вернэ Hyundai 31'20.060 1.403
3 Belgium Фредерик Вервиш Audi 31'21.089 2.432
4 Belgium Жиль Магнус Audi 31'21.394 2.737
5 France Натанаэль Бертон Audi 31'23.149 4.492
6 France Ян Эрлаше Lynk & Co 31'24.660 6.003
7 Hungary Аттила Таши Honda 31'26.157 7.500
8 France Иван Мюллер Lynk & Co 31'26.973 8.316
9 Uruguay Сантьяго Уррутья Lynk & Co 31'28.618 9.961
10 Sweden Тед Бьорк Lynk & Co 31'32.211 13.554
11 Argentina Нестор Джиролами Honda 31'32.773 14.116
12 Hungary Норберт Михелис Hyundai 31'38.259 19.602
13 Germany Лука Энгстлер Hyundai 31'40.239 21.582
14 Italy Габриэле Тарквини Hyundai 31'40.691 22.034
15 Spain Хорди Жене CUPRA 31'42.090 23.433
16 Netherlands Том Коронель Audi 31'43.438 24.781
17 Bence Boldizs CUPRA 31'44.397 25.740
18 Russian Federation Кирилл Ладыгин LADA 31'52.853 34.196
19 Mikhail Mityaev LADA 31'58.640 39.983
  United Kingdom Роберт Хафф CUPRA 27'00.912 2 Laps
  Argentina Эстебан Герьери Honda    
Полные результаты

Результаты второй гонки:

Позиция Гонщик Команда Круги Время Отрыв
1 United Kingdom Роберт Хафф CUPRA 13 38'14.552  
2 Belgium Фредерик Вервиш Audi 13 38'19.115 4.563
3 France Натанаэль Бертон Audi 13 38'20.195 5.643
4 Hungary Аттила Таши Honda 13 38'22.045 7.493
5 France Жан-Карл Вернэ Hyundai 13 38'23.843 9.291
6 France Ян Эрлаше Lynk & Co 13 38'24.152 9.600
7 Argentina Нестор Джиролами Honda 13 38'27.496 12.944
8 Hungary Норберт Михелис Hyundai 13 38'28.622 14.070
9 Netherlands Том Коронель Audi 13 38'31.103 16.551
10 Germany Лука Энгстлер Hyundai 13 38'32.420 17.868
11 Sweden Тед Бьорк Lynk & Co 13 38'32.973 18.421
12 Spain Хорди Жене CUPRA 13 38'45.015 30.463
13 Russian Federation Кирилл Ладыгин LADA 13 38'52.093 37.541
14 Mikhail Mityaev LADA 13 38'57.342 42.790
  Italy Габриэле Тарквини Hyundai 7 22'57.365 6 Laps
  Spain Микель Аскона CUPRA 4 13'20.818 9 Laps
  Bence Boldizs CUPRA 3 10'16.290 10 Laps
  France Иван Мюллер Lynk & Co 2 6'35.498 11 Laps
  Uruguay Сантьяго Уррутья Lynk & Co 1 3'00.315 12 Laps
  Belgium Жиль Магнус Audi 0    
  Argentina Эстебан Герьери Honda 0    
Полные результаты
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