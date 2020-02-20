Девятикратный победитель гонки в Макао ушел из WTCR

Абсолютный рекордсмен туринговой гонки в Макао Роб Хафф перестанет выступать в кубке мира по кузовным гонкам WTCR. Об этом заявил сам британский пилот.

В активе Хаффа 350 стартов в международном первенстве WTCC и титул чемпиона мира 2012 года. На протяжении последних 15 лет Роб всегда был одним из фаворитов кузовных гонок. Британец выступал в WTCC/WTCR на машинах шести разных марок: Chevrolet, SEAT, Lada, Honda, Citroen и Volkswagen.

На счету Хаффа 31 победа в WTCC/WTCR. Впрочем, едва ли не большую известность Робу принесли выступления на уличном этапе в Макао, который традиционно закрывает сезон международного первенства. Хафф выигрывал знаменитую гонку девять раз – больше, чем кто бы то ни было в истории. В 2014 году пилот принес российской марке Lada ее единственную победу в Макао.

Последние два сезона Роб выступал в WTCR на Volkswagen команды Sebastien Loeb Racing. После того, как немецкий автопроизводитель свернул программу в кузовных гонках, Хафф остался без контракта. Теперь британец решил не искать себе место в другой команде, а заняться развитием собственного коллектива Teamwork Huff Motorsport. Эта команда участвует в китайском первенстве CTCC и других гоночных сериях в Азии.

«Я горд своей карьерой в туринговых гонках и до сих пор отчетливо помню свою первую победу в Брно в 2006 году. Годы, которые за ней последовали, были грандиозными, – заявил Хафф. – Я открыт новым возможностям, но прямо сейчас настало время перегруппироваться и заняться чем-то еще».

«Моей первоочередной задачей на данный момент станет моя собственная команда в Китае, – добавил чемпион WTCC. – Я планирую проехать за нее несколько гонок, одновременно занимаясь тренерской работой и подготовкой молодых талантов».

По словам Хаффа, отсутствие программы в WTCR позволит ему стартовать в гонках исторических автомобилей, а также попробовать себя в соревнованиях спорткаров.

По случаю ухода Хаффа из международного чемпионата организатор WTCR Франсуа Рибейру выпустил особое обращение с благодарностью британскому гонщику. «Роб навсегда останется членом семьи WTCR, – объявил Рибейру. – Роб был яростным соперником для других пилотов и идеальным послом нашего спорта. Мы желаем Робу успеха и очень надеемся, что когда-нибудь снова увидим его за рулем машины WCTR».