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WTCR Новости

Действующие чемпионы мирового туринга внезапно ушли из спорта

Команда Lynk&Co объявила о немедленном прекращении выступлений

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Действующие чемпионы мирового туринга внезапно ушли из спорта
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Команда Cyan Lynk&Co, которая в 2021 году выиграла чемпионат WTCR, объявила о незамедлительном прекращении выступлений. Причиной стала недостаточная безопасность шин, используемых в чемпионате мира класса туринг.

В сообщении Lynk&Co говорится, что с 2019 года, согласно правилам дополнительного балласта для наиболее быстрых машин, их автомобили являются самыми тяжелыми в серии. Тем самым, именно на их машинах шины подвергаются наибольшей нагрузке, что в этом сезоне уже приводило к нескольким сходам из-за того, что резина не выдерживала. Напомним, что в WTCR используют шины марки Goodyear.

В конце июля на испанском этапе WTCR Cyan уже отказалась от участия в гонке. Это произошло после того, как из-за проблем с шиной на скорости 220 километров в час в квалификации попал в аварию пилот Lynk&Co Иван Мюллер.

Команда Cyan базируется в Швеции, но выступает на автомобилях китайской марки Lynk&Co. Это молодой бренд, созданный концерном Geely, в гражданских моделях которого активно используются технологии шведской компании Volvo. Последняя также принадлежит Geely и ранее сама участвовала в кузовных гонках как раз с Cyan.

За Cyan Lynk&Co в этом сезоне выступает сразу пятеро пилотов, включая действующего чемпиона Яна Эрлаше.

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