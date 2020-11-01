Cupra и Lynk & Co выиграли гонки WTCR в Арагоне
Два пилота одержали первые победы в сезоне (а один – даже в карьере), а вот расклады в борьбе за титул не изменились
Мигель Аскона на автомобиле Cupra и Тед Бьорк на Lynk & Co выиграли вторую и третью гонки этапа Кубка мира WTCR на трассе «Моторленд Арагон». Для обоих пилотов победы стали первыми в сезоне, а Аскона и вовсе поднялся на вершину подиума впервые в карьере.
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Оба заезда прошли сравнительно спокойно – по крайней мере, с точки зрения борьбы за победу. Аскона начал вторую гонку с поула, а Бьорк в третьей вышел в лидеры через считанные секунды после старта.
Лидеры Кубка – Ян Эрлаше на Lynk & Co и Эстебан Герьери на Honda – начинали обе гонки из второй десятки. Каждый раз к финишу обоим пилотам удавалось существенно улучшить свое положение в пелотоне – но каждый раз возглавляющий общий зачет Эрлаше оказывался либо выше, либо незначительно ниже своего главного соперника. В итоге отрыв француза от аргентинца по ходу этапа только вырос, с 22-х до 26-ти очков.
Определенные шансы вступить в борьбу за титул имел Жан-Карл Вернэ, выступающий на Alfa Romeo – но после победы в первой гонке уик-энда во второй он сошел из-за технических проблем. В результате, как и до начала этапа, француз занимает третье место, которое делит со своим соотечественником Иваном Мюллером.
Последний этап Кубка пройдет на той же трассе «Моторленд Арагон» 14 и 15 ноября.
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Результаты второй гонки
|Позиция
|Гонщик
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Микель Аскона
|25
|2
|Иван Мюллер
|2.990
|2.990
|20
|3
|Сантьяго Уррутья
|3.499
|0.509
|16
|4
|Натанаэль Бертон
|4.613
|1.114
|13
|5
|Габриэле Тарквини
|5.949
|1.336
|11
|6
|Лука Энгстлер
|6.926
|0.977
|10
|7
|Ян Эрлаше
|9.362
|2.436
|9
|8
|Тед Бьорк
|11.538
|2.176
|8
|9
|Жиль Магнус
|13.770
|2.232
|7
|10
|Эстебан Герьери
|21.563
|7.793
|6
|11
|Нестор Джиролами
|22.128
|0.565
|5
|12
|Josh Files
|23.449
|1.321
|4
|13
|Тьягу Монтейру
|27.486
|4.037
|3
|14
|Аттила Таши
|28.067
|0.581
|2
|15
|Норберт Михелис
|31.219
|3.152
|1
|16
|Nicolas Baert
|37.109
|5.890
|Gabor Kismarty-Lechner
|2 Laps
|2 Laps
|Том Коронель
|5 Laps
|3 Laps
|Жан-Карл Вернэ
|5 Laps
|3'49.120
|Орельен Комт
|7 Laps
|2 Laps
|Bence Boldizs
|Полные результаты
Результаты третьей гонки
|Позиция
|Гонщик
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Тед Бьорк
|25
|2
|Сантьяго Уррутья
|0.565
|0.565
|20
|3
|Габриэле Тарквини
|6.783
|6.218
|16
|4
|Натанаэль Бертон
|8.240
|1.457
|13
|5
|Жиль Магнус
|9.139
|0.899
|11
|6
|Жан-Карл Вернэ
|10.159
|1.020
|10
|7
|Микель Аскона
|10.751
|0.592
|9
|8
|Josh Files
|16.768
|6.017
|8
|9
|Том Коронель
|17.354
|0.586
|7
|10
|Эстебан Герьери
|23.807
|6.453
|6
|11
|Nicolas Baert
|33.427
|9.620
|5
|12
|Ян Эрлаше
|33.546
|0.119
|4
|13
|Gabor Kismarty-Lechner
|40.712
|7.166
|3
|14
|Иван Мюллер
|59.064
|18.352
|2
|15
|Bence Boldizs
|1'36.471
|37.407
|1
|16
|Норберт Михелис
|2 Laps
|2 Laps
|Аттила Таши
|8 Laps
|6 Laps
|Орельен Комт
|9 Laps
|1 Lap
|Лука Энгстлер
|13 Laps
|4 Laps
|Нестор Джиролами
|Тьягу Монтейру
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|WTCR
|Этап
|Арагон
|Автор
|Кирилл Качнов