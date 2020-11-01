Cupra и Lynk & Co выиграли гонки WTCR в Арагоне

Мигель Аскона на автомобиле Cupra и Тед Бьорк на Lynk & Co выиграли вторую и третью гонки этапа Кубка мира WTCR на трассе «Моторленд Арагон». Для обоих пилотов победы стали первыми в сезоне, а Аскона и вовсе поднялся на вершину подиума впервые в карьере.

Оба заезда прошли сравнительно спокойно – по крайней мере, с точки зрения борьбы за победу. Аскона начал вторую гонку с поула, а Бьорк в третьей вышел в лидеры через считанные секунды после старта.

Лидеры Кубка – Ян Эрлаше на Lynk & Co и Эстебан Герьери на Honda – начинали обе гонки из второй десятки. Каждый раз к финишу обоим пилотам удавалось существенно улучшить свое положение в пелотоне – но каждый раз возглавляющий общий зачет Эрлаше оказывался либо выше, либо незначительно ниже своего главного соперника. В итоге отрыв француза от аргентинца по ходу этапа только вырос, с 22-х до 26-ти очков.

Определенные шансы вступить в борьбу за титул имел Жан-Карл Вернэ, выступающий на Alfa Romeo – но после победы в первой гонке уик-энда во второй он сошел из-за технических проблем. В результате, как и до начала этапа, француз занимает третье место, которое делит со своим соотечественником Иваном Мюллером.

Последний этап Кубка пройдет на той же трассе «Моторленд Арагон» 14 и 15 ноября.

Результаты второй гонки

Результаты третьей гонки