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WTCR / Арагон / Отчет о гонке

Cupra и Lynk & Co выиграли гонки WTCR в Арагоне

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Cupra и Lynk & Co выиграли гонки WTCR в Арагоне
Автор:
, Главный редактор

Два пилота одержали первые победы в сезоне (а один – даже в карьере), а вот расклады в борьбе за титул не изменились

Мигель Аскона на автомобиле Cupra и Тед Бьорк на Lynk & Co выиграли вторую и третью гонки этапа Кубка мира WTCR на трассе «Моторленд Арагон». Для обоих пилотов победы стали первыми в сезоне, а Аскона и вовсе поднялся на вершину подиума впервые в карьере.

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Оба заезда прошли сравнительно спокойно – по крайней мере, с точки зрения борьбы за победу. Аскона начал вторую гонку с поула, а Бьорк в третьей вышел в лидеры через считанные секунды после старта.

Лидеры Кубка – Ян Эрлаше на Lynk & Co и Эстебан Герьери на Honda – начинали обе гонки из второй десятки. Каждый раз к финишу обоим пилотам удавалось существенно улучшить свое положение в пелотоне – но каждый раз возглавляющий общий зачет Эрлаше оказывался либо выше, либо незначительно ниже своего главного соперника. В итоге отрыв француза от аргентинца по ходу этапа только вырос, с 22-х до 26-ти очков.

Определенные шансы вступить в борьбу за титул имел Жан-Карл Вернэ, выступающий на Alfa Romeo – но после победы в первой гонке уик-энда во второй он сошел из-за технических проблем. В результате, как и до начала этапа, француз занимает третье место, которое делит со своим соотечественником Иваном Мюллером.

Последний этап Кубка пройдет на той же трассе «Моторленд Арагон» 14 и 15 ноября.

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Результаты второй гонки

Позиция Гонщик Отрыв Отставание Очки
1 Spain Микель Аскона     25
2 France Иван Мюллер 2.990 2.990 20
3 Uruguay Сантьяго Уррутья 3.499 0.509 16
4 France Натанаэль Бертон 4.613 1.114 13
5 Italy Габриэле Тарквини 5.949 1.336 11
6 Germany Лука Энгстлер 6.926 0.977 10
7 France Ян Эрлаше 9.362 2.436 9
8 Sweden Тед Бьорк 11.538 2.176 8
9 Belgium Жиль Магнус 13.770 2.232 7
10 Argentina Эстебан Герьери 21.563 7.793 6
11 Argentina Нестор Джиролами 22.128 0.565 5
12 Josh Files 23.449 1.321 4
13 Portugal Тьягу Монтейру 27.486 4.037 3
14 Hungary Аттила Таши 28.067 0.581 2
15 Hungary Норберт Михелис 31.219 3.152 1
16 Nicolas Baert 37.109 5.890  
  Gabor Kismarty-Lechner 2 Laps 2 Laps  
  Netherlands Том Коронель 5 Laps 3 Laps  
  France Жан-Карл Вернэ 5 Laps 3'49.120  
  France Орельен Комт 7 Laps 2 Laps  
  Bence Boldizs      
Полные результаты

Результаты третьей гонки

Позиция Гонщик Отрыв Отставание Очки
1 Sweden Тед Бьорк     25
2 Uruguay Сантьяго Уррутья 0.565 0.565 20
3 Italy Габриэле Тарквини 6.783 6.218 16
4 France Натанаэль Бертон 8.240 1.457 13
5 Belgium Жиль Магнус 9.139 0.899 11
6 France Жан-Карл Вернэ 10.159 1.020 10
7 Spain Микель Аскона 10.751 0.592 9
8 Josh Files 16.768 6.017 8
9 Netherlands Том Коронель 17.354 0.586 7
10 Argentina Эстебан Герьери 23.807 6.453 6
11 Nicolas Baert 33.427 9.620 5
12 France Ян Эрлаше 33.546 0.119 4
13 Gabor Kismarty-Lechner 40.712 7.166 3
14 France Иван Мюллер 59.064 18.352 2
15 Bence Boldizs 1'36.471 37.407 1
16 Hungary Норберт Михелис 2 Laps 2 Laps  
  Hungary Аттила Таши 8 Laps 6 Laps  
  France Орельен Комт 9 Laps 1 Lap  
  Germany Лука Энгстлер 13 Laps 4 Laps  
  Argentina Нестор Джиролами      
  Portugal Тьягу Монтейру      
Полные результаты

 

 

 

 

 

Alfa Romeo выиграла первую в сезоне гонку WTCR

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Об этой статье

Серия WTCR
Этап Арагон
Автор Кирилл Качнов

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