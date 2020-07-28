В начале лета трехкратный чемпион WTCC Энди Приоль объявил, что окончательно завершает собственные выступления, чтобы заняться поддержкой карьеры своего сына Себа.

Чтобы определить, кто заменит опытного британца, его команда Cyan Racing Lynk & Co, выступающая в Кубке мира на одной из моделей китайского концерна Geely, провела на трассе «Андерсторп» отборочные тесты для четырех претендентов.

В итоге выбор был сделан в пользу Сантьяго Уррутьи – он выступал в GP3, потом уехал в Америку и выигрывал в серии Indy Lights.

Гонщик из Уругвая станет напарником Теда Бьорка, вторую команду марки вновь составят Иван Мюллер и его племянник Ян Эрлаше.

Прежде Уррутья уже пробовал силы в европейской серии TCR, где несколько раз поднимался на подиум и занял третье место по итогам сезона 2019 года.

Год назад Cyan Racing стала сильнейшей в командном зачете WTCR, однако в личном лучшим из ее пилотов оказался Мюллер, завершивший сезон третьим.

Организаторы кузовного Кубка мира уже объявили, что в 2020-м проведут все шесть этапов в Европе, начиная с середины сентября.