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Чемпионская команда WTCR решила обновить состав пилотов

Место за рулем седана Lynk & Co получил один из лучших китайских пилотов – а кто же его потеряет?

Чемпионская команда WTCR решила обновить состав пилотов
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Одним из пилотов команды Cyan Racing, выступающей в Кубке мира WTCR на автомобилях китайской марки Lynk & Co, в новом сезоне станет китайский пилот Ма Циньхуа.

Это будет далеко не первое появление Ма в серии: до этого китаец в 2014-2015 годах выступал в чемпионате мира WTCC (в составе заводской команды Citroen), а в 2019-м – и непосредственно в WTCR.

За все это время Циньхуа одержал три победы и 12 раз поднимался на подиум. При этом по ходу выступлений в Citroen он был самым слабым из четырех гонщиков команды и ни разу не смог стать призером чемпионата – хотя французский коллектив по сути не имел конкурентов.

Китайский гонщик в прошлом был тест-пилотом команд Формулы 1 HRT и Caterham, в составе которых в 2012 и 2013 годах пять раз участвовал в пятничных тренировках Гран При – а также провел несколько гонок в Формуле Е. Кроме того, он сыграл немаловажную роль в карьере своего соотечественника Гуаньюя Чжоу, который в этом году должен стать первым китайским пилотом на старте гонки Ф1.

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В прошлом году Циньхуа выступал на технике TCR (той же, что используется в WTCR) в китайском кузовном чемпионате – и стал его победителем.

Решение марки Lynk & Co начать сотрудничество с Чжоу означает прекращение сотрудничества как минимум с одним из пилотов, выступавших за Cyan Racing в предыдущие годы. Напомним, речь идет о Яне Эрлаше (в прошлом году выигравшем второй подряд титул), Иване Мюллере (5-е место в 2021 году), Сантьяго Уррутье (6-е место) и Теде Бьорке (9-е).

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