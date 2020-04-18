Туринговая серия WTCR оставила календарь на сезон-2020 с учетом пандемии коронавируса. Об этом рассказал организатор чемпионата Франсуа Рибейру. Промоутер пообещал сначала отправить новый график в Международную автомобильную федерацию (FIA), а затем обнародовать расписание для всех. Это должно произойти на следующей неделе.

В новом календаре не будет городского этапа в португальском Вила-Реале. Уличная гонка должна была пройти летом, но эпидемия сорвала эти планы.

«Мы пытались найти решения совместно с устроителями гонки, но нам всем нужно признать: у города сейчас другие приоритеты. Местные власти хотят в первую очередь помочь тем, кто пострадал от коронавируса, – заявил Рибейру.

Смысл гонки в Вила-Реале всегда был в том, чтобы вывести людей на улицы и устроить праздник автоспорта. Разумеется, мы далеки от праздничной атмосферы. Поэтому вместе с мэром города мы решили отменить этап 2020 года и вернуться через год, когда гонка в Вила-Реале отметит свое 90-летие».

Из-за многочисленных переносов и отмен заездов в разных странах чемпионат WTCR 2020 года начнется в августе, а завершится в ноябре, сообщил Рибейру. Какие этапы войдут в итоговую версию расписания, пока неизвестно.