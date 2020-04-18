Чемпионат WTCR пообещал опубликовать новый календарь. И тут же исключил из расписания гонку в Португалии
В 2020 году сезон международного кубка по кузовным гонкам начнется в августе и продлится до ноября. Точный график представят на следующей неделе
Туринговая серия WTCR оставила календарь на сезон-2020 с учетом пандемии коронавируса. Об этом рассказал организатор чемпионата Франсуа Рибейру. Промоутер пообещал сначала отправить новый график в Международную автомобильную федерацию (FIA), а затем обнародовать расписание для всех. Это должно произойти на следующей неделе.
В новом календаре не будет городского этапа в португальском Вила-Реале. Уличная гонка должна была пройти летом, но эпидемия сорвала эти планы.
«Мы пытались найти решения совместно с устроителями гонки, но нам всем нужно признать: у города сейчас другие приоритеты. Местные власти хотят в первую очередь помочь тем, кто пострадал от коронавируса, – заявил Рибейру.
Смысл гонки в Вила-Реале всегда был в том, чтобы вывести людей на улицы и устроить праздник автоспорта. Разумеется, мы далеки от праздничной атмосферы. Поэтому вместе с мэром города мы решили отменить этап 2020 года и вернуться через год, когда гонка в Вила-Реале отметит свое 90-летие».
Читайте также:
Из-за многочисленных переносов и отмен заездов в разных странах чемпионат WTCR 2020 года начнется в августе, а завершится в ноябре, сообщил Рибейру. Какие этапы войдут в итоговую версию расписания, пока неизвестно.
Об этой статье
|Серия
|WTCR
|Этап
|Вила Реал
|Местонахождение
|Вила Реал, городская трасса
|Автор
|Джейми Кляйн
Чемпионат WTCR пообещал опубликовать новый календарь. И тут же исключил из расписания гонку в Португалии
WTCR Следующая сессия
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
25 июн. - 28 июн.Билеты
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты
|
27 авг. - 30 авг.Билеты
|
3 сент. - 6 сент.Билеты