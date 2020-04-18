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WTCR / Вила Реал / Новость

Чемпионат WTCR пообещал опубликовать новый календарь. И тут же исключил из расписания гонку в Португалии

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Чемпионат WTCR пообещал опубликовать новый календарь. И тут же исключил из расписания гонку в Португалии
Автор:
18 апр. 2020 г., 15:35

В 2020 году сезон международного кубка по кузовным гонкам начнется в августе и продлится до ноября. Точный график представят на следующей неделе

Туринговая серия WTCR оставила календарь на сезон-2020 с учетом пандемии коронавируса. Об этом рассказал организатор чемпионата Франсуа Рибейру. Промоутер пообещал сначала отправить новый график в Международную автомобильную федерацию (FIA), а затем обнародовать расписание для всех. Это должно произойти на следующей неделе.

В новом календаре не будет городского этапа в португальском Вила-Реале. Уличная гонка должна была пройти летом, но эпидемия сорвала эти планы. 

«Мы пытались найти решения совместно с устроителями гонки, но нам всем нужно признать: у города сейчас другие приоритеты. Местные власти хотят в первую очередь помочь тем, кто пострадал от коронавируса, – заявил Рибейру.

Смысл гонки в Вила-Реале всегда был в том, чтобы вывести людей на улицы и устроить праздник автоспорта. Разумеется, мы далеки от праздничной атмосферы. Поэтому вместе с мэром города мы решили отменить этап 2020 года и вернуться через год, когда гонка в Вила-Реале отметит свое 90-летие».

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Из-за многочисленных переносов и отмен заездов в разных странах чемпионат WTCR 2020 года начнется в августе, а завершится в ноябре, сообщил Рибейру. Какие этапы войдут в итоговую версию расписания, пока неизвестно.

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Об этой статье

Серия WTCR
Этап Вила Реал
Местонахождение Вила Реал, городская трасса
Автор Джейми Кляйн

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