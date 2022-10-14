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Кубок мира по турингу WTCR закроется в конце 2022 года

Промоутеры серии не смогли справиться с нарастанием организационных проблем

Соавтор:
Сергей Иванов
, Редактор
Кубок мира по турингу WTCR закроется в конце 2022 года
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Кубок мира по кузовным автомобильным гонкам WTCR в конце этого года прекратит свое существование в его нынешнем виде. Такое решение принял промоутер серии Discovery Sports Events. Оставшиеся два этапа этого года, которые пройдут в ноябре в Бахрейне и в Саудовской Аравии, состоятся.

При этом сама категория TCR, то есть туринг, в структуре FIA остается. Теперь Федерация будет обсуждать возможность возобновления кузовных гонок с нынешним, или альтернативным промоутером.

Причин закрытия серии несколько. Во-первых, она весьма серьезно пострадала из-за ограничений на массовые мероприятия, вызванные эпидемией коронавируса.

В 2022 году заболеваемость пошла на спад, но российско-украинский конфликт привел к отмене этапа в Сочи и многочисленным логистическим проблемам для всех гонок. Достаточно вспомнить трудности с перевозкой оборудования команд и мотоциклов у серии MotoGP. 

Наконец, не помогли ситуации проблемы с шинами, приведшие к отмене одного из этапов 2022 года, а также правила гандикапа, которые делали самые быстрые машины тяжелее, увеличивая нагрузку на резину. Это стало причиной скандала и привело к бойкоту серии со стороны одного из лидеров, команды китайской марки Lynk&Co.

В FIA при этом подтвердили, что планы проведения кубка мира на электрических кузовных гоночных машинах FIA ETCR eTouring Car World Cup в 2023 году не изменились.

Федерация также не исключает изменений формата TCR при возобновлении чемпионата в новом виде. Прежде в Кубке мира формально не могли участвовать заводские команды, но все желающие легко обходили этот запрет, выставляя формально частные команды. 

Кузовные гонки под эгидой FIA проводятся с 1993 года. В формате WTCR они дебютировали в 2018 году, заменив теряющий популярность предыдущий формат WTCC (подробнее о том, как не повезло прежнему турингу – по ссылкам ниже).

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Календарь WTCR пополнили этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии
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Календарь WTCR пополнили этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии
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