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WTCR / Новость

Босс WTCR: Для гонок на машинах с ДВС наступили жесткие времена

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Босс WTCR: Для гонок на машинах с ДВС наступили жесткие времена
Автор:
, младший журналист (Autosport)
1 янв. 2020 г., 13:15

Франсуа Рибейро считает, что в ближайшие годы вносить серьезные изменения в свои базовые принципы и правила придется чуть ли не всем гоночным сериям.

Промоутер Кубка мира WTCR Франсуа Рибейро считает, что тенденция к замене двигателей внутреннего сгорания электромоторами серьезно скажется на гоночной отрасли уже в ближайшие несколько лет. Общаясь на днях с представителями прессы, Рибейро заявил, что ни одна из гоночных серий не может в настоящий момент жить, используя привычный подход.

«Мы с этим ничего сделать не можем – остается с этим жить. Уже ясно: для тех, кто любит гоночные машины с ДВС, наступили тяжелые, жестокие времена. Скоро многим придется принимать тяжелые решения. Никому этого не избежать: ралли, Формула 1, кузовные гонки, GT… Соревнования, которые не адаптируются к новой ситуации в автомобильной индустрии, отомрут. Если не уделить этому достаточно внимания – через несколько лет окажешься на обочине».

Одним из доказательств серьезности ситуации стал недавний отказ марки Volkswagen от всех гоночных программ, где используются автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Это ударило в том числе по WTCR, где на протяжении нескольких лет выступали автомобили Volkswagen Golf.

«Расстроило ли меня это решение? Черт возьми, да. Я был в шоке, – поделился Рибейро своими эмоциями с журналистами. – Но в то же самое время мы помним, что именно с Volkswagen случился «дизельгейт» [обернувшийся большими штрафами скандал из-за того, что компания занижала уровень вредных выбросов двигателей]. И это показывает, как непросто сейчас производителям.

Даже сравнительно небольшим производителям приходится платить Еврокомиссии сотни миллионов евро, просто чтобы иметь возможность продавать свои машины в Европе. И в 2020 году все станет еще хуже, условия будут еще жестче».

Позже стало известно, что прекращение поддержки со стороны Audi привело к отказу от участия в WTCR команд, выступавших на автомобилях немецкой марки. Однако промоутер не считает описанные выше события большой трагедией для своего турнира.

«Риск, что кто-то из участников покинет чемпионат, есть всегда. Но в целом сейчас у нас все здорово, просто здорово. Я могу признаться, что в следующем году уровень WTCR, спортивный уровень, не вырастет. Но только потому, что он и так уже охренительно высокий. Другое дело, что поддерживать столь высокий уровень непросто».

Напомним, что с 2020 года в рамках гоночных уик-эндов WTCR будут проводиться этапы турнира E TCR, где будут выступать легковые автомобили с электрическими силовыми установками. Уже известно, что на старт заездов выйдут электрические версии автомобилей Cupra, Hyundai и Alfa Romeo.

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Об этой статье

Серия WTCR
Автор Джек Козенс

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