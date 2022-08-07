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WTCR / Рейнское кольцо Отчет о гонке

Бертон и Хафф выиграли гонки WTCR на странной трассе

Седьмой этап сезона «кузовной» серии прошел в Эльзасе, где участникам Кубка мира пришлось выступать на гоночном кольце с красивым именем, но

Александр Кабановский
Автор:
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Бертон и Хафф выиграли гонки WTCR на странной трассе
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В первый уик-энд августа команды WTCR приехали на «Рейнское кольцо» близ Мюлуза, родного города звезды этих гонок Ивана Мюллера. Вот только сам 52-летний пилот выйти на старт не смог: его команда Lynk&Co несколькими днями раньше объявила, что уходит из Туринга и даже не доведет сезно до конца. 

В итоге на трассу, которая больше похожа на картодром-переросток вокруг центра контраварийной подготовки, вышли всего 12 машин. 

Как показали гонки, обгонять на коротком и узком кольце оказалось практически невозможно, потому все решалось на старте и в первом повороте. 

Именно там в утреннем заезде Натанаэль Бертон на Audi обогнал обладателя поула Нестора Жиролами на Honda, благодаря чему впервые за два года одержал победу. 

Третьим на трассе финишировал Жиль Магнус, но ему добавили пять секунд штрафа за контакт, приведший к развороту Эстебана Герьери. 

Результаты первой гонки WTCR в Эльзасе 

Позиция Гонщик Машина Время Отрыв
1 France Натанаэль Бертон Audi -  
2 Argentina Нестор Джиролами Honda 0.299 0.299
3 Belgium Жиль Магнус Audi 0.660 0.660
4 Spain Микель Аскона Hyundai 1.047 1.047
5 Hungary Норберт Михелис Hyundai 1.586 1.586
6 United Kingdom Роберт Хафф CUPRA 2.408 2.408
7 Netherlands Том Коронель Audi 4.603 4.603
8 Hungary Даниэль Надь CUPRA 5.946 5.946
9 Portugal Тьягу Монтейру Honda 6.505 6.505
10 Argentina Эстебан Герьери Honda 1'04.602 1'04.602
Полные результаты
Роб Хафф, Zengo Motorsport, CUPRA Leon Competicion

Роб Хафф, Zengo Motorsport, CUPRA Leon Competicion

Фото: WTCR

Во второй гонке сценарий оказался очень похожим: на этот раз Роб Хафф со второго места отнял лидерство у Меди Беннани, после чего они в неизменном порядке доехали до финиша – для марокканца на Audi подиум стал первым в сезоне. 

Третьим оба раза в протоколе оказался лидер общего зачета Мигель Аскона. Это позволило ему еще больше приблизиться к титулу. 

У испанца на Hyundai теперь 241 очко, следом идут Жиролами (208) и Хафф (187). 

Где и когда продолжится сезон WTCR, на настоящий момент неизвестно. Все ранее запланированные этапы в Азии пришлось отменить, и сейчас организаторы Кубка мира срочно ищут им замену.  

Результаты второй гонки WTCR в Эльзасе 

Позиция Гонщик Машина Время Отрыв
1 United Kingdom Роберт Хафф CUPRA -  
2 Morocco Меди Беннани Audi 0.896 0.896
3 Spain Микель Аскона Hyundai 1.114 1.114
4 Hungary Норберт Михелис Hyundai 3.990 3.990
5 Belgium Жиль Магнус Audi 4.936 4.936
6 Portugal Тьягу Монтейру Honda 7.591 7.591
7 Argentina Нестор Джиролами Honda 11.716 11.716
8 France Натанаэль Бертон Audi 12.289 12.289
9 Hungary Аттила Таши Honda 12.533 12.533
10 Argentina Эстебан Герьери Honda 13.817 13.817
Полные результаты
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