Бертон и Хафф выиграли гонки WTCR на странной трассе

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В первый уик-энд августа команды WTCR приехали на «Рейнское кольцо» близ Мюлуза, родного города звезды этих гонок Ивана Мюллера. Вот только сам 52-летний пилот выйти на старт не смог: его команда Lynk&Co несколькими днями раньше объявила, что уходит из Туринга и даже не доведет сезно до конца.

В итоге на трассу, которая больше похожа на картодром-переросток вокруг центра контраварийной подготовки, вышли всего 12 машин.

Как показали гонки, обгонять на коротком и узком кольце оказалось практически невозможно, потому все решалось на старте и в первом повороте.

Именно там в утреннем заезде Натанаэль Бертон на Audi обогнал обладателя поула Нестора Жиролами на Honda, благодаря чему впервые за два года одержал победу.

Третьим на трассе финишировал Жиль Магнус, но ему добавили пять секунд штрафа за контакт, приведший к развороту Эстебана Герьери.

Результаты первой гонки WTCR в Эльзасе

Роб Хафф, Zengo Motorsport, CUPRA Leon Competicion Фото: WTCR

Во второй гонке сценарий оказался очень похожим: на этот раз Роб Хафф со второго места отнял лидерство у Меди Беннани, после чего они в неизменном порядке доехали до финиша – для марокканца на Audi подиум стал первым в сезоне.

Третьим оба раза в протоколе оказался лидер общего зачета Мигель Аскона. Это позволило ему еще больше приблизиться к титулу.

У испанца на Hyundai теперь 241 очко, следом идут Жиролами (208) и Хафф (187).

Где и когда продолжится сезон WTCR, на настоящий момент неизвестно. Все ранее запланированные этапы в Азии пришлось отменить, и сейчас организаторы Кубка мира срочно ищут им замену.

Результаты второй гонки WTCR в Эльзасе