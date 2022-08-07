Бертон и Хафф выиграли гонки WTCR на странной трассе
Седьмой этап сезона «кузовной» серии прошел в Эльзасе, где участникам Кубка мира пришлось выступать на гоночном кольце с красивым именем, но
В первый уик-энд августа команды WTCR приехали на «Рейнское кольцо» близ Мюлуза, родного города звезды этих гонок Ивана Мюллера. Вот только сам 52-летний пилот выйти на старт не смог: его команда Lynk&Co несколькими днями раньше объявила, что уходит из Туринга и даже не доведет сезно до конца.
В итоге на трассу, которая больше похожа на картодром-переросток вокруг центра контраварийной подготовки, вышли всего 12 машин.
Как показали гонки, обгонять на коротком и узком кольце оказалось практически невозможно, потому все решалось на старте и в первом повороте.
Именно там в утреннем заезде Натанаэль Бертон на Audi обогнал обладателя поула Нестора Жиролами на Honda, благодаря чему впервые за два года одержал победу.
Третьим на трассе финишировал Жиль Магнус, но ему добавили пять секунд штрафа за контакт, приведший к развороту Эстебана Герьери.
Результаты первой гонки WTCR в Эльзасе
|Позиция
|Гонщик
|Машина
|Время
|Отрыв
|1
|Натанаэль Бертон
|Audi
|-
|2
|Нестор Джиролами
|Honda
|0.299
|0.299
|3
|Жиль Магнус
|Audi
|0.660
|0.660
|4
|Микель Аскона
|Hyundai
|1.047
|1.047
|5
|Норберт Михелис
|Hyundai
|1.586
|1.586
|6
|Роберт Хафф
|CUPRA
|2.408
|2.408
|7
|Том Коронель
|Audi
|4.603
|4.603
|8
|Даниэль Надь
|CUPRA
|5.946
|5.946
|9
|Тьягу Монтейру
|Honda
|6.505
|6.505
|10
|Эстебан Герьери
|Honda
|1'04.602
|1'04.602
|Полные результаты
Роб Хафф, Zengo Motorsport, CUPRA Leon Competicion
Фото: WTCR
Во второй гонке сценарий оказался очень похожим: на этот раз Роб Хафф со второго места отнял лидерство у Меди Беннани, после чего они в неизменном порядке доехали до финиша – для марокканца на Audi подиум стал первым в сезоне.
Третьим оба раза в протоколе оказался лидер общего зачета Мигель Аскона. Это позволило ему еще больше приблизиться к титулу.
У испанца на Hyundai теперь 241 очко, следом идут Жиролами (208) и Хафф (187).
Где и когда продолжится сезон WTCR, на настоящий момент неизвестно. Все ранее запланированные этапы в Азии пришлось отменить, и сейчас организаторы Кубка мира срочно ищут им замену.
Результаты второй гонки WTCR в Эльзасе
|Позиция
|Гонщик
|Машина
|Время
|Отрыв
|1
|Роберт Хафф
|CUPRA
|-
|2
|Меди Беннани
|Audi
|0.896
|0.896
|3
|Микель Аскона
|Hyundai
|1.114
|1.114
|4
|Норберт Михелис
|Hyundai
|3.990
|3.990
|5
|Жиль Магнус
|Audi
|4.936
|4.936
|6
|Тьягу Монтейру
|Honda
|7.591
|7.591
|7
|Нестор Джиролами
|Honda
|11.716
|11.716
|8
|Натанаэль Бертон
|Audi
|12.289
|12.289
|9
|Аттила Таши
|Honda
|12.533
|12.533
|10
|Эстебан Герьери
|Honda
|13.817
|13.817
|Полные результаты
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Бертон и Хафф выиграли гонки WTCR на странной трассе
Седьмой этап сезона «кузовной» серии прошел в Эльзасе, где участникам Кубка мира пришлось выступать на гоночном кольце с красивым именем, но
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