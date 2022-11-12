Аскона выиграл в Бахрейне, но не смог взять титул в WTCR

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После трех с лишним месяцев паузы возобновился сезон мирового Туринга – причем уже по новому календарю. Вместо трех запланированных изначально уик-эндов в Азии участники проведут два на Ближнем Востоке – первый из них состоялся в Бахрейне в рамках этапа WEC, потому гонщики WTCR вышли на старт в пятницу и в субботу утром.

Кроме того, после демарша команды Lynk&Co в мировой Туринг удалось привлечь новых участников. К сожалению, в последний момент от поездки в Бахрейн вынужден был отказаться Роб Хафф, но стартовый список все равно набрал 16 машин.

В пятницу с поула стартовал лидер общего зачета Микель Аскона на Hyundai. Испанец уверенно контролировал ход гонки, а сзади его прикрывал партнер по команде Норберт Михелис.

Подиум дополнил Натанаэль Бертон на Audi, который провалил старт с первого ряда, но смог частично отыграться по ходу дистанции. Главный соперник Асконы в общем зачете, Нестор Жиролами на Honda, стал четвертым.

Результаты первой гонки WTCR в Бахрейне

Норберт Михелис, BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR Фото: WTCR

Вторая гонка с реверсивным стартом началась с классической толкотни в первых поворотах, после которой вперед вырвался Эстебан Герьери на Honda. Однако у аргентинца на борту было 40 кг балласта, что делало его легкой мишенью для преследователей.

На пятом круге успешную атаку на Герьери в первом повороте провел Михелис, что и решило судьбу победы. Эстебан не отставал, но реальных шансов отыграться у него уже не было.

Ники Катсбург дополнил призовую тройку, а Аскона финишировал четвертым. Формально он получил отмашку клетчатым флагом позади Бертона, но тому по ходу дистанции дали пять секунд штрафа за излишнюю активность после старта.

И хотя своего главного соперника Жиролами гонщик Hyundai опередил в борьбе на трассе, после чего тот финишировал лишь девятым, этого все же не хватило, чтобы досрочно сделать Аскону обладателем титула. Впрочем, иной исход теперь выглядит крайне маловероятным – отрыв Микеля достиг 60 очков, тогда как в розыгрыше остается 65.

Прощальный сезон WTCR финиширует в последний уик-энд ноября в Саудовской Аравии.

Результаты первой гонки WTCR в Бахрейне