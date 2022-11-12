Аскона выиграл в Бахрейне, но не смог взять титул в WTCR
Гонщики Hyundai стали сильнейшими в обоих заездах в Сахире, но имя обладателя Кубка мира станет известно только на финальном этапе сезона
После трех с лишним месяцев паузы возобновился сезон мирового Туринга – причем уже по новому календарю. Вместо трех запланированных изначально уик-эндов в Азии участники проведут два на Ближнем Востоке – первый из них состоялся в Бахрейне в рамках этапа WEC, потому гонщики WTCR вышли на старт в пятницу и в субботу утром.
Кроме того, после демарша команды Lynk&Co в мировой Туринг удалось привлечь новых участников. К сожалению, в последний момент от поездки в Бахрейн вынужден был отказаться Роб Хафф, но стартовый список все равно набрал 16 машин.
В пятницу с поула стартовал лидер общего зачета Микель Аскона на Hyundai. Испанец уверенно контролировал ход гонки, а сзади его прикрывал партнер по команде Норберт Михелис.
Подиум дополнил Натанаэль Бертон на Audi, который провалил старт с первого ряда, но смог частично отыграться по ходу дистанции. Главный соперник Асконы в общем зачете, Нестор Жиролами на Honda, стал четвертым.
Результаты первой гонки WTCR в Бахрейне
|Позиция
|Гонщик
|Машина
|Время
|1
|Микель Аскона
|Hyundai
|2
|Норберт Михелис
|Hyundai
|1.955
|3
|Натанаэль Бертон
|Audi
|3.443
|4
|Нестор Джиролами
|Honda
|9.193
|5
|Ники Катсбург
|Hyundai
|10.291
|6
|Том Коронель
|Audi
|11.336
|7
|Меди Беннани
|Audi
|12.247
|8
|Эстебан Герьери
|Honda
|14.605
|9
|Аттила Таши
|Honda
|19.527
|10
|Виктор Давидовски
|Audi
|20.006
|Полные результаты
Норберт Михелис, BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR
Фото: WTCR
Вторая гонка с реверсивным стартом началась с классической толкотни в первых поворотах, после которой вперед вырвался Эстебан Герьери на Honda. Однако у аргентинца на борту было 40 кг балласта, что делало его легкой мишенью для преследователей.
На пятом круге успешную атаку на Герьери в первом повороте провел Михелис, что и решило судьбу победы. Эстебан не отставал, но реальных шансов отыграться у него уже не было.
Ники Катсбург дополнил призовую тройку, а Аскона финишировал четвертым. Формально он получил отмашку клетчатым флагом позади Бертона, но тому по ходу дистанции дали пять секунд штрафа за излишнюю активность после старта.
И хотя своего главного соперника Жиролами гонщик Hyundai опередил в борьбе на трассе, после чего тот финишировал лишь девятым, этого все же не хватило, чтобы досрочно сделать Аскону обладателем титула. Впрочем, иной исход теперь выглядит крайне маловероятным – отрыв Микеля достиг 60 очков, тогда как в розыгрыше остается 65.
Прощальный сезон WTCR финиширует в последний уик-энд ноября в Саудовской Аравии.
Результаты первой гонки WTCR в Бахрейне
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|1
|Норберт Михелис
|Hyundai
|-
|2
|Эстебан Герьери
|Honda
|1.046
|3
|Ники Катсбург
|Hyundai
|3.677
|4
|Микель Аскона
|Hyundai
|7.811
|5
|Натанаэль Бертон
|Audi
|12.637
|6
|Том Коронель
|Audi
|13.958
|7
|Франко Жиролами
|Audi
|15.776
|8
|Меди Беннани
|Audi
|24.353
|9
|Нестор Джиролами
|Honda
|24.739
|10
|Даниэль Надь
|CUPRA
|24.975
|Полные результаты
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