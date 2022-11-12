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WTCR / Бахрейн Отчет о гонке

Аскона выиграл в Бахрейне, но не смог взять титул в WTCR

Гонщики Hyundai стали сильнейшими в обоих заездах в Сахире, но имя обладателя Кубка мира станет известно только на финальном этапе сезона

Автор:
, Журналист
Аскона выиграл в Бахрейне, но не смог взять титул в WTCR
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После трех с лишним месяцев паузы возобновился сезон мирового Туринга – причем уже по новому календарю. Вместо трех запланированных изначально уик-эндов в Азии участники проведут два на Ближнем Востоке – первый из них состоялся в Бахрейне в рамках этапа WEC, потому гонщики WTCR вышли на старт в пятницу и в субботу утром. 

Кроме того, после демарша команды Lynk&Co в мировой Туринг удалось привлечь новых участников. К сожалению, в последний момент от поездки в Бахрейн вынужден был отказаться Роб Хафф, но стартовый список все равно набрал 16 машин. 

В пятницу с поула стартовал лидер общего зачета Микель Аскона на Hyundai. Испанец уверенно контролировал ход гонки, а сзади его прикрывал партнер по команде Норберт Михелис. 

Подиум дополнил Натанаэль Бертон на Audi, который провалил старт с первого ряда, но смог частично отыграться по ходу дистанции. Главный соперник Асконы в общем зачете, Нестор Жиролами на Honda, стал четвертым. 

Результаты первой гонки WTCR в Бахрейне

   
Позиция Гонщик Машина Время
1 Spain Микель Аскона Hyundai  
2 Hungary Норберт Михелис Hyundai 1.955
3 France Натанаэль Бертон Audi  3.443
4 Argentina Нестор Джиролами Honda 9.193
5 Netherlands Ники Катсбург Hyundai 10.291
6 Netherlands Том Коронель Audi  11.336
7 Morocco Меди Беннани Audi  12.247
8 Argentina Эстебан Герьери Honda 14.605
9 Hungary Аттила Таши Honda 19.527
10 Виктор Давидовски  Audi  20.006
Полные результаты
Норберт Михелис, BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

Норберт Михелис, BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

Фото: WTCR

Вторая гонка с реверсивным стартом началась с классической толкотни в первых поворотах, после которой вперед вырвался Эстебан Герьери на Honda. Однако у аргентинца на борту было 40 кг балласта, что делало его легкой мишенью для преследователей. 

На пятом круге успешную атаку на Герьери в первом повороте провел Михелис, что и решило судьбу победы. Эстебан не отставал, но реальных шансов отыграться у него уже не было.  

Ники Катсбург дополнил призовую тройку, а Аскона финишировал четвертым. Формально он получил отмашку клетчатым флагом позади Бертона, но тому по ходу дистанции дали пять секунд штрафа за излишнюю активность после старта.

И хотя своего главного соперника Жиролами гонщик Hyundai опередил в борьбе на трассе, после чего тот финишировал лишь девятым, этого все же не хватило, чтобы досрочно сделать Аскону обладателем титула. Впрочем, иной исход теперь выглядит крайне маловероятным – отрыв Микеля достиг 60 очков, тогда как в розыгрыше остается 65. 

Прощальный сезон WTCR финиширует в последний уик-энд ноября в Саудовской Аравии.

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Результаты первой гонки WTCR в Бахрейне

Позиция Гонщик Команда Время
1 Hungary Норберт Михелис Hyundai -
2 Argentina Эстебан Герьери Honda 1.046
3 Netherlands Ники Катсбург Hyundai 3.677
4 Spain Микель Аскона Hyundai 7.811
5 France Натанаэль Бертон Audi 12.637
6 Netherlands Том Коронель Audi 13.958
7 Франко Жиролами Audi 15.776
8 Morocco Меди Беннани Audi 24.353
9 Argentina Нестор Джиролами Honda 24.739
10 Hungary Даниэль Надь CUPRA 24.975
Полные результаты
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