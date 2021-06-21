Аскона победил за рулем Cupra на дебютном этапе Pure ETCR
Гонщик команды Zengo Motorsport X Cupra Микель Аскона вписал свое имя в историю, опередив соперников в споре за победу на самом первом этапе серии Pure ETCR в итальянской Валлелунге
Для испанца это был знаковый успех – он стал самым первым триумфатором новой электрической «кузовной» серии, в которой представлены разные бренды.
Аскона был одним из шести пилотов, попавших в Корзину А по ходу двухэтапной стадии Баталий. Он дважды становился сильнейшим и возглавил общий зачет.
Однако воскресным утром прокол колеса привел к развороту в Гонке на время, которая определяет стартовую расстановку в Суперфинале, самой длинной гонке уик-энда. Но яркий прорыв принес Микелю победу после того, как гонщики Hyundai Motorsport N Veloster Аугусто Фарфус и Том Чилтон также «поймали» проколы, занимая первое и второе места.
«Мы стали творцами истории, приняв участие в самом первом уик-энде Pure ETCR и одержав победу, – сказал Аскона. – Я невероятно рад, так как после тренировок был уверен в своих силах по ходу Гонки на время, но мне очень не повезло с проколом заднего колеса, из-за которого пришлось стартовать в Суперфинале последним.
Очень сложно, когда перед тобой пять быстрых гонщиков, но команда дала мне важную информацию по поводу использования системы Power-Up, так что я очень доволен. Cupra ехала быстро весь уик-энд, а команда отработала просто здорово. Жаль, что мой напарник получил штраф. Но все равно, это отличное начало сезона».
Photo by: ETCR
Победа Асконы в Суперфинале А над партнером по Cupra Хорди Жене означала, что третий гонщик Cupra Экстрем, который завоевал поул в Суперфинале В, остался единственным, кто мог бросить Микелю вызов в споре за общую победу.
К сожалению для Экстрема, он был дисквалифицировал по итогам Гонки на время после того, как команда Zengo начала работу с его машиной на пит-лейне по ходу сессии, что является нарушением регламента.
Если Аскона в итоге прорвался к победе, Экстрем в своем заезде тоже отыгрывал позиции у соперников – но ему не хватило всего нескольких десятых до победившего Жана-Карла Вернэ, чей результат позволил гонщику Hyundai стать вторым в общем зачете, опередив Экстрема.
Жене стал в классификации четвертым, опередив представителей Romeo Ferraris - M1RA Луку Филиппи и Родриго Батисту. Оба они попали на подиум в своих финальных заездах.
Британцы Оли Уэбб (Romeo Ferraris - M1RA) и Чилтон замкнули восьмерку сильнейших по итогам дебютного этапа.
Сезон электротуринга продолжится через три недели на испанской трассе «Моторленд Арагон» в рамках совместного уик-энда с родственной серией FIA WTCR.