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WTCR Новости

Аскона победил за рулем Cupra на дебютном этапе Pure ETCR

Гонщик команды Zengo Motorsport X Cupra Микель Аскона вписал свое имя в историю, опередив соперников в споре за победу на самом первом этапе серии Pure ETCR в итальянской Валлелунге

Аскона победил за рулем Cupra на дебютном этапе Pure ETCR

Для испанца это был знаковый успех – он стал самым первым триумфатором новой электрической «кузовной» серии, в которой представлены разные бренды.

Аскона был одним из шести пилотов, попавших в Корзину А по ходу двухэтапной стадии Баталий. Он дважды становился сильнейшим и возглавил общий зачет.

Однако воскресным утром прокол колеса привел к развороту в Гонке на время, которая определяет стартовую расстановку в Суперфинале, самой длинной гонке уик-энда. Но яркий прорыв принес Микелю победу после того, как гонщики Hyundai Motorsport N Veloster Аугусто Фарфус и Том Чилтон также «поймали» проколы, занимая первое и второе места. 

«Мы стали творцами истории, приняв участие в самом первом уик-энде Pure ETCR и одержав победу, – сказал Аскона. – Я невероятно рад, так как после тренировок был уверен в своих силах по ходу Гонки на время, но мне очень не повезло с проколом заднего колеса, из-за которого пришлось стартовать в Суперфинале последним.

Очень сложно, когда перед тобой пять быстрых гонщиков, но команда дала мне важную информацию по поводу использования системы Power-Up, так что я очень доволен. Cupra ехала быстро весь уик-энд, а команда отработала просто здорово. Жаль, что мой напарник получил штраф. Но все равно, это отличное начало сезона».

 

Photo by: ETCR

Победа Асконы в Суперфинале А над партнером по Cupra Хорди Жене означала, что третий гонщик Cupra Экстрем, который завоевал поул в Суперфинале В, остался единственным, кто мог бросить Микелю вызов в споре за общую победу.

К сожалению для Экстрема, он был дисквалифицировал по итогам Гонки на время после того, как команда Zengo начала работу с его машиной на пит-лейне по ходу сессии, что является нарушением регламента.

Если Аскона в итоге прорвался к победе, Экстрем в своем заезде тоже отыгрывал позиции у соперников – но ему не хватило всего нескольких десятых до победившего Жана-Карла Вернэ, чей результат позволил гонщику Hyundai стать вторым в общем зачете, опередив Экстрема.

Жене стал в классификации четвертым, опередив представителей Romeo Ferraris - M1RA Луку Филиппи и Родриго Батисту. Оба они попали на подиум в своих финальных заездах. 

Британцы Оли Уэбб (Romeo Ferraris - M1RA) и Чилтон замкнули восьмерку сильнейших по итогам дебютного этапа. 

Сезон электротуринга продолжится через три недели на испанской трассе «Моторленд Арагон» в рамках совместного уик-энда с родственной серией FIA WTCR.

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1-й этап кузовного Кубка мира вывел в лидеры пилота Hyundai

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1-й этап кузовного Кубка мира вывел в лидеры пилота Hyundai
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