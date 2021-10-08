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WTCR / Мост Отчет о квалификации

Аскона на Cupra выиграл квалификацию WTCR в Чехии

Автор:
, главный редактор

В борьбе за лучшее время круга на трассе в Мосте лидеров разделило меньше одной десятой

Аскона на Cupra выиграл квалификацию WTCR в Чехии

Микель Аскона, выступающий на автомобиле Cupra Leon за команду Zengo Motorsport SKFT, стал победителем квалификации проходящего на трассе в Мосте чешского этапа кузовного Кубка мира WTCR.

Это стало вторым подряд квалификационным успехом испанской марки. Причем оба раза пилоты на Cupra были быстрее всех на восточноевропейских трассах: предыдущий этап, где успеха добился напарник Асконы, экс-чемпион мира Роб Хафф, проходил на «Хунгароринге». При этом пилоты на хэчтбеках Leon пока не смогли одержать ни одной победы в гонках. В то время как остальные четыре бренда, представленные в WTCR, поделили уже состоявшиеся заезды поровну: на счету у Honda, Hyundai, Audi и китайского бренда Lynk & Co – по две победы.

«Если вспомнить, что после предыдущего этапа мне добавили 20 кг балласта, я просто счастлив, – заявил Аскона после окончания заездов. – Мой круг, должен сказать, был практически идеальным. Машина прекрасно вела себя, даже с балластом на борту – и я чувствовал себя очень уверенно». Впрочем, обладетелей двух первых позиций по итогам квалификации – Аскону и Норберта Михелиса на Hyundai – разделило всего 0,091 секунды. Третье место занял действующий обладатель Кубка мира и лидер общего зачета, Ян Эрлаше на седане китайской марки Lynk &Co.

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Квалификация WTCR прошла в пятницу, так как в эти выходные на трассе в Мосте также проходит многочасовая гонка – и она займет по сути весь субботний день. Две гонки кузовного Кубка мира состоятся, как обычно, в воскресенье.

Напомним, что одинаковая сумма очков начисляется пилотам и командам по итогам каждой из двух гонок. Соответствующим образом пополняется и счет автомобильных марок в рамках рейтинга Motorsport.com, с помощью которого мы приводим успех брендов в автоспорте к общему знаменателю. Таким образом, результаты гоночного уик-энда могут привести к заметным изменениям таблицы рейтинга. К примеру, у марки Hyundai есть более чем реальные шансы оттеснить с 4-й строчки легендарную Ferrari.

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Пилоты на Audi и Lynk & Co выиграли гонки WTCR в Венгрии

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Пилоты на Audi и Lynk & Co выиграли гонки WTCR в Венгрии
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