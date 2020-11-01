Alfa Romeo выиграла первую в сезоне гонку WTCR

Жан-Карл Вернэ, выступающий на автомобиле Alfa Romeo Giulietta, выиграл первую гонку предпоследнего этапа Кубка мира WTCR – соревнования проходят в эти выходные на трассе «Моторленд Арагон» в Испании.

Французский пилот, стартовавший с третьей позиции, вышел в лидеры в самом начале заезда и возглавлял пелотон вплоть до финишного флага. На протяжении всего заезда сохраняли свои позиции и призеры гонки – уругваец Сантьяго Уррутья на Lynk & Co и бельгиец Жиль Магнус на Audi.

Лидеры общего зачета провели первую гонку не особо удачно. Ян Эрлаше на Lynk & Co начал первую гонку из хвоста пелотона после штрафа за замену мотора, а его главный соперник Эстебан Герьери на Honda – после неудачи в квалификации, причиной которой стали и низкий темп автомобиля Civic Type R, и допущенные аргентинцем ошибки. Оба пилота по ходу гонки отыгрывали позиции, но финишировали лишь 11-м и 13-м.

Тем не менее, ситуация в общем зачете изменилась не слишком заметно. Отрыв Эрлаше от Герьери в общем зачете увеличился с 22-х до 24-х очков. Занимающий 3-е место Вернэ сократил отставание от лидера чуть ли не в два раза, но по-прежнему проигрывает соотечественнику 38 баллов. Впрочем, на старте второй и третьей гонки уик-энда пилот Alfa Romeo также будет стоять выше соперников на Lynk & Co и Honda – и имеет определенные шансы сократить отставание еще сильнее.

Результаты гонки