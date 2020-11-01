Alfa Romeo выиграла первую в сезоне гонку WTCR
Лидеры турнира весь заезд вели борьбу во второй десятке
Жан-Карл Вернэ, выступающий на автомобиле Alfa Romeo Giulietta, выиграл первую гонку предпоследнего этапа Кубка мира WTCR – соревнования проходят в эти выходные на трассе «Моторленд Арагон» в Испании.
Французский пилот, стартовавший с третьей позиции, вышел в лидеры в самом начале заезда и возглавлял пелотон вплоть до финишного флага. На протяжении всего заезда сохраняли свои позиции и призеры гонки – уругваец Сантьяго Уррутья на Lynk & Co и бельгиец Жиль Магнус на Audi.
Лидеры общего зачета провели первую гонку не особо удачно. Ян Эрлаше на Lynk & Co начал первую гонку из хвоста пелотона после штрафа за замену мотора, а его главный соперник Эстебан Герьери на Honda – после неудачи в квалификации, причиной которой стали и низкий темп автомобиля Civic Type R, и допущенные аргентинцем ошибки. Оба пилота по ходу гонки отыгрывали позиции, но финишировали лишь 11-м и 13-м.
Тем не менее, ситуация в общем зачете изменилась не слишком заметно. Отрыв Эрлаше от Герьери в общем зачете увеличился с 22-х до 24-х очков. Занимающий 3-е место Вернэ сократил отставание от лидера чуть ли не в два раза, но по-прежнему проигрывает соотечественнику 38 баллов. Впрочем, на старте второй и третьей гонки уик-энда пилот Alfa Romeo также будет стоять выше соперников на Lynk & Co и Honda – и имеет определенные шансы сократить отставание еще сильнее.
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Результаты гонки
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Жан-Карл Вернэ
|Alfa Romeo
|25
|2
|Сантьяго Уррутья
|Lynk & Co
|20
|3
|Жиль Магнус
|Audi
|16
|4
|Микель Аскона
|CUPRA
|13
|5
|Габриэле Тарквини
|Hyundai
|11
|6
|Норберт Михелис
|Hyundai
|10
|7
|Иван Мюллер
|Lynk & Co
|9
|8
|Лука Энгстлер
|Hyundai
|8
|9
|Bence Boldizs
|CUPRA
|7
|10
|Нестор Джиролами
|Honda
|6
|11
|Ян Эрлаше
|Lynk & Co
|5
|12
|Натанаэль Бертон
|Audi
|4
|13
|Эстебан Герьери
|Honda
|3
|14
|Тьягу Монтейру
|Honda
|2
|15
|Аттила Таши
|Honda
|1
|16
|Gabor Kismarty-Lechner
|CUPRA
|17
|Nicolas Baert
|Audi
|18
|Josh Files
|Hyundai
|19
|Том Коронель
|Audi
|Тед Бьорк
|Lynk & Co
|Орельен Комт
|Renault
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|WTCR
|Этап
|Арагон
|Пилоты
|Жан-Карл Вернэ
|Автор
|Кирилл Качнов