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WTCR / Арагон / Отчет о гонке

Alfa Romeo выиграла первую в сезоне гонку WTCR

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Alfa Romeo выиграла первую в сезоне гонку WTCR
Автор:
, Главный редактор

Лидеры турнира весь заезд вели борьбу во второй десятке

Жан-Карл Вернэ, выступающий на автомобиле Alfa Romeo Giulietta, выиграл первую гонку предпоследнего этапа Кубка мира WTCR – соревнования проходят в эти выходные на трассе «Моторленд Арагон» в Испании.

Французский пилот, стартовавший с третьей позиции, вышел в лидеры в самом начале заезда и возглавлял пелотон вплоть до финишного флага. На протяжении всего заезда сохраняли свои позиции и призеры гонки – уругваец Сантьяго Уррутья на Lynk & Co и бельгиец Жиль Магнус на Audi.

Лидеры общего зачета провели первую гонку не особо удачно. Ян Эрлаше на Lynk & Co начал первую гонку из хвоста пелотона после штрафа за замену мотора, а его главный соперник Эстебан Герьери на Honda – после неудачи в квалификации, причиной которой стали и низкий темп автомобиля Civic Type R, и допущенные аргентинцем ошибки. Оба пилота по ходу гонки отыгрывали позиции, но финишировали лишь 11-м и 13-м.

Тем не менее, ситуация в общем зачете изменилась не слишком заметно. Отрыв Эрлаше от Герьери в общем зачете увеличился с 22-х до 24-х очков. Занимающий 3-е место Вернэ сократил отставание от лидера чуть ли не в два раза, но по-прежнему проигрывает соотечественнику 38 баллов. Впрочем, на старте второй и третьей гонки уик-энда пилот Alfa Romeo также будет стоять выше соперников на Lynk & Co и Honda – и имеет определенные шансы сократить отставание еще сильнее.

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Результаты гонки

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 France Жан-Карл Вернэ Alfa Romeo     25
2 Uruguay Сантьяго Уррутья Lynk & Co     20
3 Belgium Жиль Магнус Audi     16
4 Spain Микель Аскона CUPRA     13
5 Italy Габриэле Тарквини Hyundai     11
6 Hungary Норберт Михелис Hyundai     10
7 France Иван Мюллер Lynk & Co     9
8 Germany Лука Энгстлер Hyundai     8
9 Bence Boldizs CUPRA     7
10 Argentina Нестор Джиролами Honda     6
11 France Ян Эрлаше Lynk & Co     5
12 France Натанаэль Бертон Audi     4
13 Argentina Эстебан Герьери Honda     3
14 Portugal Тьягу Монтейру Honda     2
15 Hungary Аттила Таши Honda     1
16 Gabor Kismarty-Lechner CUPRA      
17 Nicolas Baert Audi      
18 Josh Files Hyundai      
19 Netherlands Том Коронель Audi      
  Sweden Тед Бьорк Lynk & Co      
  France Орельен Комт Renault      
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Об этой статье

Серия WTCR
Этап Арагон
Пилоты Жан-Карл Вернэ
Автор Кирилл Качнов

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