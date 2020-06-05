Alfa Romeo вернется в WTCR. Причина – две сорванных сделки

Два автомобиля итальянской марки выступали в чемпионате в прошлом году. Хэтчбеки Giulietta выставляла команда Romeo Ferraris, пилотами были Кевин Чеккон и Ма Циньхуа. Зимой гоночный коллектив объявил о том, что больше не будет участвовать в соревнованиях с этими машинами.

В Romeo Ferraris объяснили это тем, что все свободные деньги потратят на создание электрической Giulia для будущего электропервенства по кузовным гонкам. Из-за больших расходов на этот проект у команды не оставалось свободных средств для выступлений в сезоне-2020.

Теперь руководительница Romeo Ferraris Микела Черрути призналась, что рассчитывала продать обе Giulietta частникам. Идея провалилась: команда не смогла найти покупателей. «Машины оказались в нашем распоряжении, так что мы посмотрели друг на друга и подумали: почему бы не воспользоваться этим?», – рассказала Черрути Motorsport.com.

Вот как выглядели Alfa Romeo в гонках WTCR прошлого года:

Слайдер Список Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR 1 / 20 Фотограф: WTCR Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR 2 / 20 Фотограф: WTCR Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR 3 / 20 Фотограф: WTCR Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR 4 / 20 Фотограф: WTCR Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR 5 / 20 Фотограф: WTCR Ма Циньхуа, Alfa Romeo Giulietta TCR 6 / 20 Фотограф: WTCR Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR 7 / 20 Фотограф: WTCR Ма Циньхуа, Alfa Romeo Giulietta TCR 8 / 20 Фотограф: WTCR Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR 9 / 20 Фотограф: WTCR Ма Циньхуа, Alfa Romeo Giulietta TCR 10 / 20 Фотограф: WTCR Ма Циньхуа, Alfa Romeo Giulietta TCR 11 / 20 Фотограф: WTCR Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR 12 / 20 Фотограф: WTCR Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR 13 / 20 Фотограф: Александр Триниц Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR 14 / 20 Фотограф: Александр Триниц Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR 15 / 20 Фотограф: Александр Триниц Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR 16 / 20 Фотограф: WTCR Ма Циньхуа, Alfa Romeo Giulietta TCR 17 / 20 Фотограф: Александр Триниц Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR 18 / 20 Фотограф: Александр Триниц Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR 19 / 20 Фотограф: Александр Триниц Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR 20 / 20 Фотограф: Александр Триниц

В 2020 году участие в WTCR может оказаться дешевле, чем в прошлом сезоне, из-за усеченного календаря. Если в 2019-м чемпионат выезжал в Марокко, Японию, Малайзию и Японию, то расписание нового сезона состоит только из европейских гонок. Количество этапов тоже изменилось: вместо десяти их осталось шесть. Это облегчает задачу по сбору финансирования для полного чемпионата.

Дополнительным фактором в пользу возвращения Romeo Ferraris оказалось присутствие гонки в Адрии – на родине команды и Alfa Romeo. «Болельщики все время спрашивали нас, когда же они увидят гоночные Giulietta в деле в Италии, – призналась Черрути. – И теперь чемпионат впервые к нам приедет».

Возвращение Alfa Romeo доведет число марок, представленных в WTCR-2020, до шести. В прошлом году в чемпионате присутствовали сразу семь брендов, но Volkswagen объявил об уходе. Конкурентами Alfa Romeo в новом сезоне станут Hyundai, Honda, SEAT, Audi и Lynk & Co, причем SEAT и Audi будут представлены только частниками.