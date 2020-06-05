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WTCR / Новость

Alfa Romeo вернется в WTCR. Причина – две сорванных сделки

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Alfa Romeo вернется в WTCR. Причина – две сорванных сделки
Автор:
5 июн. 2020 г., 13:25

Команда, выставлявшая на старт итальянские автомобили, не планировала выступать в 2020-м. Но теперь ситуация изменилась

Два автомобиля итальянской марки выступали в чемпионате в прошлом году. Хэтчбеки Giulietta выставляла команда Romeo Ferraris, пилотами были Кевин Чеккон и Ма Циньхуа. Зимой гоночный коллектив объявил о том, что больше не будет участвовать в соревнованиях с этими машинами.

В Romeo Ferraris объяснили это тем, что все свободные деньги потратят на создание электрической Giulia для будущего электропервенства по кузовным гонкам. Из-за больших расходов на этот проект у команды не оставалось свободных средств для выступлений в сезоне-2020.  

Теперь руководительница Romeo Ferraris Микела Черрути призналась, что рассчитывала продать обе Giulietta частникам. Идея провалилась: команда не смогла найти покупателей. «Машины оказались в нашем распоряжении, так что мы посмотрели друг на друга и подумали: почему бы не воспользоваться этим?», – рассказала Черрути Motorsport.com.

Вот как выглядели Alfa Romeo в гонках WTCR прошлого года:

Слайдер
Список

Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR

Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR
1/20

Фотограф: WTCR

Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR

Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR
2/20

Фотограф: WTCR

Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR

Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR
3/20

Фотограф: WTCR

Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR

Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR
4/20

Фотограф: WTCR

Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR

Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR
5/20

Фотограф: WTCR

Ма Циньхуа, Alfa Romeo Giulietta TCR

Ма Циньхуа, Alfa Romeo Giulietta TCR
6/20

Фотограф: WTCR

Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR

Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR
7/20

Фотограф: WTCR

Ма Циньхуа, Alfa Romeo Giulietta TCR

Ма Циньхуа, Alfa Romeo Giulietta TCR
8/20

Фотограф: WTCR

Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR

Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR
9/20

Фотограф: WTCR

Ма Циньхуа, Alfa Romeo Giulietta TCR

Ма Циньхуа, Alfa Romeo Giulietta TCR
10/20

Фотограф: WTCR

Ма Циньхуа, Alfa Romeo Giulietta TCR

Ма Циньхуа, Alfa Romeo Giulietta TCR
11/20

Фотограф: WTCR

Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR

Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR
12/20

Фотограф: WTCR

Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR

Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR
13/20

Фотограф: Александр Триниц

Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR

Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR
14/20

Фотограф: Александр Триниц

Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR

Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR
15/20

Фотограф: Александр Триниц

Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR

Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR
16/20

Фотограф: WTCR

Ма Циньхуа, Alfa Romeo Giulietta TCR

Ма Циньхуа, Alfa Romeo Giulietta TCR
17/20

Фотограф: Александр Триниц

Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR

Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR
18/20

Фотограф: Александр Триниц

Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR

Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR
19/20

Фотограф: Александр Триниц

Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR

Кевин Чеккон, Alfa Romeo Giulietta TCR
20/20

Фотограф: Александр Триниц

В 2020 году участие в WTCR может оказаться дешевле, чем в прошлом сезоне, из-за усеченного календаря. Если в 2019-м чемпионат выезжал в Марокко, Японию, Малайзию и Японию, то расписание нового сезона состоит только из европейских гонок. Количество этапов тоже изменилось: вместо десяти их осталось шесть. Это облегчает задачу по сбору финансирования для полного чемпионата.

Дополнительным фактором в пользу возвращения Romeo Ferraris оказалось присутствие гонки в Адрии – на родине команды и Alfa Romeo. «Болельщики все время спрашивали нас, когда же они увидят гоночные Giulietta в деле в Италии, – призналась Черрути. – И теперь чемпионат впервые к нам приедет».

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Возвращение Alfa Romeo доведет число марок, представленных в WTCR-2020, до шести. В прошлом году в чемпионате присутствовали сразу семь брендов, но Volkswagen объявил об уходе. Конкурентами Alfa Romeo в новом сезоне станут Hyundai, Honda, SEAT, Audi и Lynk & Co, причем SEAT и Audi будут представлены только частниками.

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Об этой статье

Серия TCR , WTCR
Пилоты Микела Черрути
Команды Romeo Ferraris , Mulsanne Racing , Alfa Romeo
Автор Франческо Корги

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