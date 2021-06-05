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WTCR / Нюрбургринг Отчет о гонке

1-й этап кузовного Кубка мира вывел в лидеры пилота Hyundai

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, Главный редактор

Действующие обладатели титула, представители китайской марки Lynk & Co, на старте сезона уступили соперникам возможность одержать победы

1-й этап кузовного Кубка мира вывел в лидеры пилота Hyundai

Тьягу Монтейру на Honda Civic Type R и Жан-Карл Вернэ на новейшем седане Hyundai Elantra стали победителями гонок, входивщих в программу первого этапа Кубка мира WTCR. Соревнования, как и в прошлые годы, проходили на полной версии трассы «Нюрбургринг» – т.е. участники проезжали в том числе по легендарной многокилометровой Северной петле.

В первой гонке пелотон на протяжении 2-х из 3-х кругов возглавлял Иван Мюллер на автомобиле Lynk & Co – однако во второй половине гонки на позиции француза организовали атаки представители сразу двух других марок. В конце 2-го круга в лидеры вышел Габриэле Тарквини на Hyundai – однако практически сразу итальянец допустил ошибку, а попытка ветерана сохранить место в лидирующей группе привела к перетряхнувшей позиции суматохе в первом повороте. Именно благодаря этой суматохе Монтейру смог выйти на 2-е место, на котором продержался весь последний круг – и за несколько поворотов до финиша на самой длинной прямой трассы опередил Мюллера.

Во втором заезде после неудачного старта в исполнении выигравшего квалификацию Нестора Джиролами на Honda в лидеры вышли Жан-Карл Вернэ и Лука Энгштлер на Hyundai, удержавшие две первых позиции до самого финиша. Победа позволила Вернэ выйти в лидеры общего зачета – ближайшим преследователем француза является отстающий на 6 очков Монтейру. 

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Результаты первой гонки

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 Portugal Тьягу Монтейру Honda     25
2 France Иван Мюллер Lynk & Co 0.514 0.514 20
3 Uruguay Сантьяго Уррутья Lynk & Co 0.746 0.232 16
4 Argentina Эстебан Герьери Honda 0.945 0.199 13
5 Hungary Норберт Михелис Hyundai 1.410 0.465 11
6 Italy Габриэле Тарквини Hyundai 1.941 0.531 10
7 Netherlands Том Коронель Audi 3.107 1.166 9
8 France Ян Эрлаше Lynk & Co 3.779 0.672 8
9 Argentina Нестор Джиролами Honda 3.997 0.218 7
10 France Жан-Карл Вернэ Hyundai 5.152 1.155 6
11 France Натанаэль Бертон Audi 5.340 0.188 5
12 Hungary Аттила Таши Honda 5.562 0.222 4
13 Sweden Тед Бьорк Lynk & Co 7.322 1.760 3
14 Germany Лука Энгстлер Hyundai 7.883 0.561 2
15 Belgium Жиль Магнус Audi 9.942 2.059 1
16 Belgium Фредерик Вервиш Audi 10.987 1.045  
17 Spain Микель Аскона CUPRA 11.137 0.150  
18 Spain Хорди Жене CUPRA 25.013 13.876  
19 Bence Boldizs CUPRA 31.718 6.705  
20 Sweden Andreas Bäckman Hyundai 31.982 0.264  
21 Jessica Bäckman Hyundai 34.633 2.651  
  United Kingdom Роберт Хафф CUPRA 1 Lap 1 Lap  
Полные результаты

Результаты второй гонки

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 France Жан-Карл Вернэ Hyundai     25
2 Germany Лука Энгстлер Hyundai 0.348 0.348 20
3 Argentina Нестор Джиролами Honda 12.479 12.131 16
4 Hungary Аттила Таши Honda 13.509 1.030 13
5 Uruguay Сантьяго Уррутья Lynk & Co 13.718 0.209 11
6 France Натанаэль Бертон Audi 15.722 2.004 10
7 France Иван Мюллер Lynk & Co 16.636 0.914 9
8 Portugal Тьягу Монтейру Honda 18.481 1.845 8
9 Belgium Жиль Магнус Audi 20.612 2.131 7
10 France Ян Эрлаше Lynk & Co 21.286 0.674 6
11 Netherlands Том Коронель Audi 42.068 20.782 5
12 Argentina Эстебан Герьери Honda 45.799 3.731 4
13 Bence Boldizs CUPRA 51.283 5.484 3
14 Jessica Bäckman Hyundai 52.406 1.123 2
15 Sweden Тед Бьорк Lynk & Co     1
  Belgium Фредерик Вервиш Audi      
  United Kingdom Роберт Хафф CUPRA      
  Spain Хорди Жене CUPRA      
  Italy Габриэле Тарквини Hyundai      
  Hungary Норберт Михелис Hyundai      
  Sweden Andreas Bäckman Hyundai      
  Spain Микель Аскона CUPRA      
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Марка Cupra возвращает на трассы мастера кузовных гонок

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Серия WTCR
Этап Нюрбургринг
Автор Кирилл Качнов

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