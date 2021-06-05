1-й этап кузовного Кубка мира вывел в лидеры пилота Hyundai

Тьягу Монтейру на Honda Civic Type R и Жан-Карл Вернэ на новейшем седане Hyundai Elantra стали победителями гонок, входивщих в программу первого этапа Кубка мира WTCR. Соревнования, как и в прошлые годы, проходили на полной версии трассы «Нюрбургринг» – т.е. участники проезжали в том числе по легендарной многокилометровой Северной петле.

В первой гонке пелотон на протяжении 2-х из 3-х кругов возглавлял Иван Мюллер на автомобиле Lynk & Co – однако во второй половине гонки на позиции француза организовали атаки представители сразу двух других марок. В конце 2-го круга в лидеры вышел Габриэле Тарквини на Hyundai – однако практически сразу итальянец допустил ошибку, а попытка ветерана сохранить место в лидирующей группе привела к перетряхнувшей позиции суматохе в первом повороте. Именно благодаря этой суматохе Монтейру смог выйти на 2-е место, на котором продержался весь последний круг – и за несколько поворотов до финиша на самой длинной прямой трассы опередил Мюллера.

Во втором заезде после неудачного старта в исполнении выигравшего квалификацию Нестора Джиролами на Honda в лидеры вышли Жан-Карл Вернэ и Лука Энгштлер на Hyundai, удержавшие две первых позиции до самого финиша. Победа позволила Вернэ выйти в лидеры общего зачета – ближайшим преследователем француза является отстающий на 6 очков Монтейру.

Результаты первой гонки

Результаты второй гонки