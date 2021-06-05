1-й этап кузовного Кубка мира вывел в лидеры пилота Hyundai
Действующие обладатели титула, представители китайской марки Lynk & Co, на старте сезона уступили соперникам возможность одержать победы
Тьягу Монтейру на Honda Civic Type R и Жан-Карл Вернэ на новейшем седане Hyundai Elantra стали победителями гонок, входивщих в программу первого этапа Кубка мира WTCR. Соревнования, как и в прошлые годы, проходили на полной версии трассы «Нюрбургринг» – т.е. участники проезжали в том числе по легендарной многокилометровой Северной петле.
В первой гонке пелотон на протяжении 2-х из 3-х кругов возглавлял Иван Мюллер на автомобиле Lynk & Co – однако во второй половине гонки на позиции француза организовали атаки представители сразу двух других марок. В конце 2-го круга в лидеры вышел Габриэле Тарквини на Hyundai – однако практически сразу итальянец допустил ошибку, а попытка ветерана сохранить место в лидирующей группе привела к перетряхнувшей позиции суматохе в первом повороте. Именно благодаря этой суматохе Монтейру смог выйти на 2-е место, на котором продержался весь последний круг – и за несколько поворотов до финиша на самой длинной прямой трассы опередил Мюллера.
Во втором заезде после неудачного старта в исполнении выигравшего квалификацию Нестора Джиролами на Honda в лидеры вышли Жан-Карл Вернэ и Лука Энгштлер на Hyundai, удержавшие две первых позиции до самого финиша. Победа позволила Вернэ выйти в лидеры общего зачета – ближайшим преследователем француза является отстающий на 6 очков Монтейру.
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Результаты первой гонки
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Тьягу Монтейру
|Honda
|25
|2
|Иван Мюллер
|Lynk & Co
|0.514
|0.514
|20
|3
|Сантьяго Уррутья
|Lynk & Co
|0.746
|0.232
|16
|4
|Эстебан Герьери
|Honda
|0.945
|0.199
|13
|5
|Норберт Михелис
|Hyundai
|1.410
|0.465
|11
|6
|Габриэле Тарквини
|Hyundai
|1.941
|0.531
|10
|7
|Том Коронель
|Audi
|3.107
|1.166
|9
|8
|Ян Эрлаше
|Lynk & Co
|3.779
|0.672
|8
|9
|Нестор Джиролами
|Honda
|3.997
|0.218
|7
|10
|Жан-Карл Вернэ
|Hyundai
|5.152
|1.155
|6
|11
|Натанаэль Бертон
|Audi
|5.340
|0.188
|5
|12
|Аттила Таши
|Honda
|5.562
|0.222
|4
|13
|Тед Бьорк
|Lynk & Co
|7.322
|1.760
|3
|14
|Лука Энгстлер
|Hyundai
|7.883
|0.561
|2
|15
|Жиль Магнус
|Audi
|9.942
|2.059
|1
|16
|Фредерик Вервиш
|Audi
|10.987
|1.045
|17
|Микель Аскона
|CUPRA
|11.137
|0.150
|18
|Хорди Жене
|CUPRA
|25.013
|13.876
|19
|Bence Boldizs
|CUPRA
|31.718
|6.705
|20
|Andreas Bäckman
|Hyundai
|31.982
|0.264
|21
|Jessica Bäckman
|Hyundai
|34.633
|2.651
|Роберт Хафф
|CUPRA
|1 Lap
|1 Lap
|Полные результаты
Результаты второй гонки
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Жан-Карл Вернэ
|Hyundai
|25
|2
|Лука Энгстлер
|Hyundai
|0.348
|0.348
|20
|3
|Нестор Джиролами
|Honda
|12.479
|12.131
|16
|4
|Аттила Таши
|Honda
|13.509
|1.030
|13
|5
|Сантьяго Уррутья
|Lynk & Co
|13.718
|0.209
|11
|6
|Натанаэль Бертон
|Audi
|15.722
|2.004
|10
|7
|Иван Мюллер
|Lynk & Co
|16.636
|0.914
|9
|8
|Тьягу Монтейру
|Honda
|18.481
|1.845
|8
|9
|Жиль Магнус
|Audi
|20.612
|2.131
|7
|10
|Ян Эрлаше
|Lynk & Co
|21.286
|0.674
|6
|11
|Том Коронель
|Audi
|42.068
|20.782
|5
|12
|Эстебан Герьери
|Honda
|45.799
|3.731
|4
|13
|Bence Boldizs
|CUPRA
|51.283
|5.484
|3
|14
|Jessica Bäckman
|Hyundai
|52.406
|1.123
|2
|15
|Тед Бьорк
|Lynk & Co
|1
|Фредерик Вервиш
|Audi
|Роберт Хафф
|CUPRA
|Хорди Жене
|CUPRA
|Габриэле Тарквини
|Hyundai
|Норберт Михелис
|Hyundai
|Andreas Bäckman
|Hyundai
|Микель Аскона
|CUPRA
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|WTCR
|Этап
|Нюрбургринг
|Автор
|Кирилл Качнов