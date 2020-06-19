Занарди перенес операцию. У гонщика травмы черепа

Алессандро Занарди прооперировали. В больнице святой Марии города Сиена сообщили, что операция длилась два с половиной часа: с 19:00 до 21:30 по местному времени. У гонщика зафиксирована травма головы; операцией занимались специалисты нейрохирургического и челюстно-лицевого профиля.

Один из тренеров, работающий с паралимпийцами и присутствовавший на месте аварии, подтвердил, что у Занарди травмы лица. После завершения операции Алессандро перевели в реанимацию. Спортсмен остается в критическом состоянии.

Гонщик попал в аварию в пятницу, 19 июня. Итальянец участвовал в велогонке для неходячих спортсменов: 53-летний Занарди ехал на велосипеде с ручным управлением, когда столкнулся с грузовиком. По свидетельствам очевидцев, во время аварии с Алессандро слетел шлем.

Занарди участвует в Паралимпийских играх последние 10 лет. Он выигрывал золотые медали в 2012 и 2016 году. В общей сложности на счету итальянца шесть медалей разного достоинства. До этого Занарди выступал в гонках: с 2005 по 2009 год он провел пять сезонов в чемпионате мира WTCC, а также изредка стартовал в других турнирах. Гонщик лишился ног в аварии в 2001 году.