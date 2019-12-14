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WTCC / Новость

Мюллер объяснил провал своей команды в Малайзии

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Мюллер объяснил провал своей команды в Малайзии
Автор:
, редактор
14 дек. 2019 г., 09:45

Титулованный гонщик уверен, что проблемы, с которыми гонщики Lynk & Co столкнулись на квалификации решающего этапа WTCR, были во многом предопределены еще весной.

Гонщики марки Lynk & Co испытали большие проблемы в квалификации решающего этапа Кубка мира WTCR в Малайзии. Лучшим из четверки машин стал четырехкратный чемпион серии Иван Мюллер, который показал только 13-й результат. Между тем и Мюллер, и его товарищ по команде Тед Бьорк входят в число пилотов, которые ведут борьбу за титул. Хорошие результаты в квалификации им были бы особенно кстати, так как по очкам француз и швед уступают занимающим две первых позиции Норберту Михелису и Эстебану Герьери.

«По времени на круге мы сильно отстаем, – сказал Мюллер в интервью Touring Car Times. – Вероятно, частично это связано с настройками, частично с 40 кг лишнего веса в сравнении с Honda и 30 кг в сравнении с Hyundai. Мы знали, что в этот уик-энд будет тяжело из-за балласта. Уже из-за него мы должны были проигрывать 0,4-0,6 секунды с круга. Но этого мало, чтобы объяснить столь заметное отставание. Большую часть времени мы проигрываем на прямых, но по чуть-чуть уступаем везде. Такой ситуации мы совсем не ждали».

Еще одной причиной проблем Мюллер то, что этап WTCR впервые проходит в Сепанге, а тесты, проходившие на автодроме весной, шведско-китайская команда пропустила: «Наша программа была запущена только в этом году. Пилоты Honda и Hyundai приезжали сюда в марта, мы же просто не были готовы. Вероятно, это одно из ключевых объяснений того, как проходит этот уик-энд. Если бы мы были здесь на тестах, то вчера не выступили бы так плохо».

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Об этой статье

Серия WTCC
Пилоты Иван Мюллер
Автор Иван Матушкин

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