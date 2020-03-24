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WSBK / Новость

Возобновление сезона-2020 вновь перенесли. Теперь боссы Супербайка

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Возобновление сезона-2020 вновь перенесли. Теперь боссы Супербайка
Автор:
, Ответственный редактор
24 мар. 2020 г., 14:17

Этап WSBK, который должен был пройти в середине апреля в Ассене, долгое время оставался самым ранним соревнованием, не отложенным из-за коронавируса. Но он разделил судьбу многих других весенних гонок…

В нашем календаре надежды, где отражены даты возобновления официальных сезонов в ведущих гоночных сериях, сначала пропали все мартовские гонки, за ними последовали апрельские, а порой и майские. 

Однако организаторы мирового Супербайка сохраняли голланджский этап 17-19 апреля, даже несмотря на официальный запрет властей страны проводить массовые мероприятия. Впрочем, было понятно, что очередной перенос – лишь дело времени. 

Во вторник было официально объявлено о переносе этапа в Ассене на 21-23 августа. Теперь сезон WSBK в теории должен возобновиться во второй уик-энд мая в Имоле (что практически исключено), а в гоночном календаре на апрель пока держится только уик-энд открытия DTM.

 

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Об этой статье

Серия WSBK
Автор Александр Кабановский

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