Возобновление сезона-2020 вновь перенесли. Теперь боссы Супербайка
Этап WSBK, который должен был пройти в середине апреля в Ассене, долгое время оставался самым ранним соревнованием, не отложенным из-за коронавируса. Но он разделил судьбу многих других весенних гонок…
В нашем календаре надежды, где отражены даты возобновления официальных сезонов в ведущих гоночных сериях, сначала пропали все мартовские гонки, за ними последовали апрельские, а порой и майские.
Однако организаторы мирового Супербайка сохраняли голланджский этап 17-19 апреля, даже несмотря на официальный запрет властей страны проводить массовые мероприятия. Впрочем, было понятно, что очередной перенос – лишь дело времени.
Во вторник было официально объявлено о переносе этапа в Ассене на 21-23 августа. Теперь сезон WSBK в теории должен возобновиться во второй уик-энд мая в Имоле (что практически исключено), а в гоночном календаре на апрель пока держится только уик-энд открытия DTM.
Читайте также:
Предыдущая новость
Росси предложил MotoGP перейти на формат Супербайка. Но запутался в количестве гонок
Об этой статье
|Серия
|WSBK
|Автор
|Александр Кабановский
Возобновление сезона-2020 вновь перенесли. Теперь боссы Супербайка
WSBK Следующая сессия
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- MotoGP
Партнер проекта
|
11 июн. - 14 июн.Билеты
|
25 июн. - 28 июн.Билеты
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты
|
27 авг. - 30 авг.Билеты