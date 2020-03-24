Возобновление сезона-2020 вновь перенесли. Теперь боссы Супербайка

В нашем календаре надежды, где отражены даты возобновления официальных сезонов в ведущих гоночных сериях, сначала пропали все мартовские гонки, за ними последовали апрельские, а порой и майские.

Однако организаторы мирового Супербайка сохраняли голланджский этап 17-19 апреля, даже несмотря на официальный запрет властей страны проводить массовые мероприятия. Впрочем, было понятно, что очередной перенос – лишь дело времени.

Во вторник было официально объявлено о переносе этапа в Ассене на 21-23 августа. Теперь сезон WSBK в теории должен возобновиться во второй уик-энд мая в Имоле (что практически исключено), а в гоночном календаре на апрель пока держится только уик-энд открытия DTM.