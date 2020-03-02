Мировой Супербайк стартовал. В 2020 году «Моторспорт.ТВ» будет показывать все гонки
В Австралии начался сезон Супербайка. Победителем первой гонки стал турецкий пилот Топрак Разгатлиоглу; вторую гонку на «Филлип-Айленде» выиграл один из фаворитов чемпионата Алекс Лоус
Видеоплатформа «Моторспорт.ТВ» начала прямые трансляции мирового Супербайка. Это значит, что в 2020 году зрители смогут в одном месте следить за двумя главными мотоциклетными сериями на планете: MotoGP и WSBK. «Моторспорт.ТВ» будет показывать все гонки и квалификации нового сезона.
Дебютный этап Супербайка-2020 состоялся в минувшие выходные в Австралии. Первую гонку на трассе «Филлип-Айленд» выиграл Топрак Разгатлиоглу из Турции. Во втором заезде первенствовал британец Алекс Лоус.
В мировом Супербайке выступают усовершенствованные версии мотоциклов, которые можно купить в магазинах. Их все равно нельзя назвать серийными, но в сравнении с MotoGP Супербайк значительно ближе к дорожным мотоциклам. Байки WSBK гораздо тяжелее и, соответственно, медленнее, чем в MotoGP – но это никак не влияет на зрелищность и остроту борьбы.
Посмотрите на самые яркие эпизоды последней гонки WSBK в Австралии:
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Об этой статье
|Серия
|WSBK
|Этап
|Филлип-Айленд
|Местонахождение
|Филлип-Айленд
|Пилоты
|Алекс Лоус , Топрак Разгатлиоглу
|Команды
|Althea Racing , Barni Racing Team , BMW Motorrad Motorsport В Магазин , Puccetti Racing , Team Go Eleven , Ten Kate Racing , Ducati Aruba.IT , Brixx Performance , GRT Yamaha WorldSBK Junior Team , Motocorsa Racing , Orelac Racing Team
|Автор
|Редакция Motorsport.com
Мировой Супербайк стартовал. В 2020 году «Моторспорт.ТВ» будет показывать все гонки
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