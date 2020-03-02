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WSBK / Филлип-Айленд / Анонс

Мировой Супербайк стартовал. В 2020 году «Моторспорт.ТВ» будет показывать все гонки

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Автор:
2 мар. 2020 г., 09:03

В Австралии начался сезон Супербайка. Победителем первой гонки стал турецкий пилот Топрак Разгатлиоглу; вторую гонку на «Филлип-Айленде» выиграл один из фаворитов чемпионата Алекс Лоус

Видеоплатформа «Моторспорт.ТВ» начала прямые трансляции мирового Супербайка. Это значит, что в 2020 году зрители смогут в одном месте следить за двумя главными мотоциклетными сериями на планете: MotoGP и WSBK. «Моторспорт.ТВ» будет показывать все гонки и квалификации нового сезона.

Дебютный этап Супербайка-2020 состоялся в минувшие выходные в Австралии. Первую гонку на трассе «Филлип-Айленд» выиграл Топрак Разгатлиоглу из Турции. Во втором заезде первенствовал британец Алекс Лоус.

В мировом Супербайке выступают усовершенствованные версии мотоциклов, которые можно купить в магазинах. Их все равно нельзя назвать серийными, но в сравнении с MotoGP Супербайк значительно ближе к дорожным мотоциклам. Байки WSBK гораздо тяжелее и, соответственно, медленнее, чем в MotoGP – но это никак не влияет на зрелищность и остроту борьбы.

Посмотрите на самые яркие эпизоды последней гонки WSBK в Австралии:

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Об этой статье

Серия WSBK
Этап Филлип-Айленд
Местонахождение Филлип-Айленд
Пилоты Алекс Лоус , Топрак Разгатлиоглу
Команды Althea Racing , Barni Racing Team , BMW Motorrad Motorsport В Магазин , Puccetti Racing , Team Go Eleven , Ten Kate Racing , Ducati Aruba.IT , Brixx Performance , GRT Yamaha WorldSBK Junior Team , Motocorsa Racing , Orelac Racing Team
Автор Редакция Motorsport.com

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Филлип-Айленд

Филлип-Айленд

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