Мировой Супербайк стартовал. В 2020 году «Моторспорт.ТВ» будет показывать все гонки

Видеоплатформа «Моторспорт.ТВ» начала прямые трансляции мирового Супербайка. Это значит, что в 2020 году зрители смогут в одном месте следить за двумя главными мотоциклетными сериями на планете: MotoGP и WSBK. «Моторспорт.ТВ» будет показывать все гонки и квалификации нового сезона.

Дебютный этап Супербайка-2020 состоялся в минувшие выходные в Австралии. Первую гонку на трассе «Филлип-Айленд» выиграл Топрак Разгатлиоглу из Турции. Во втором заезде первенствовал британец Алекс Лоус.

В мировом Супербайке выступают усовершенствованные версии мотоциклов, которые можно купить в магазинах. Их все равно нельзя назвать серийными, но в сравнении с MotoGP Супербайк значительно ближе к дорожным мотоциклам. Байки WSBK гораздо тяжелее и, соответственно, медленнее, чем в MotoGP – но это никак не влияет на зрелищность и остроту борьбы.

Посмотрите на самые яркие эпизоды последней гонки WSBK в Австралии: