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Мировой Супербайк отменил три этапа

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Мировой Супербайк отменил три этапа
Автор:
25 июл. 2020 г., 10:50

В календаре мотоциклетного первенства осталось девять соревнований. Гонок лишились Катар, Нидерланды и Великобритания

Чемпионат мира по Супербайку опубликовал обновленный календарь. Из расписания исчезли сразу три этапа: Катар, Великобритания и Нидерланды. 

Трасса в голландском Ассене лишилась места в чемпионате в первый раз с 1992 года. А этап на «Донингтон-парке» входил в календарь Супербайка с самого появления этой серии в 1989 году.

В отсутствие трех стран график сезона-2020 сократился до девяти этапов. Первый из них уже прошел в феврале-марте, до начала мирового карантина из-за коронавируса. Гонки возобновятся через неделю: 1-2 августа Супербайк устроит заезды Хересе.

Примечательно, что из девяти этапов только семь подтверждены окончательно. Финальные гонки в Аргентине и Италии остаются под вопросом, хоть и фигурируют в существующей версии календаря Супербайка.

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Серия WSBK
Автор Льюис Дункан

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