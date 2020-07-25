Мировой Супербайк отменил три этапа

Чемпионат мира по Супербайку опубликовал обновленный календарь. Из расписания исчезли сразу три этапа: Катар, Великобритания и Нидерланды.

Трасса в голландском Ассене лишилась места в чемпионате в первый раз с 1992 года. А этап на «Донингтон-парке» входил в календарь Супербайка с самого появления этой серии в 1989 году.

В отсутствие трех стран график сезона-2020 сократился до девяти этапов. Первый из них уже прошел в феврале-марте, до начала мирового карантина из-за коронавируса. Гонки возобновятся через неделю: 1-2 августа Супербайк устроит заезды Хересе.

Примечательно, что из девяти этапов только семь подтверждены окончательно. Финальные гонки в Аргентине и Италии остаются под вопросом, хоть и фигурируют в существующей версии календаря Супербайка.