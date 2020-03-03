Коронавирус и гонки
Катар потерял еще одну гонку из-за коронавируса. Теперь это Супербайк
Строгие ограничения для въезжающих в страну сделали проведение этапа невозможным. Гонка должна была пройти 14-15 марта
Катар должен был принять второй этап чемпионата мира по Супербайку 14-15 марта 2020 года. Эту гонку отменили из-за коронавируса.
Распространение эпидемии вынудило власти Катара ввести строгие ограничения для приезжающих из стран, затронутых вирусом. В частности, люди, которые побывали в Италии за две недели до прибытия в Катар, обязаны проходить двухнедельный карантин.
В связи с этим правилом организаторам пришлось на неизвестный срок перенести проведение этапа по Супербайку, сообщает пресс-служба FIM.
Ранее MotoGP отменила два первых этапа сезона-2020, один из которых также должен был пройти в Катаре. Формула 1 ради беспрепятственного попадания сотрудников команд в страну наняла для них частный самолет из Австралии.
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Теперь ближайший этап Супербайка намечен на 28-29 марта в Испании. В этой стране уже отменили несколько гоночных мероприятий: от тестов отказались сразу три чемпионата. В то же время, Формула 1 беспрепятственно провела тесты в Барселоне. Если гонки Супербайка в Испании состоятся, то в России их покажет видеоплатформа «Моторспорт.ТВ».
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Об этой статье
|Серия
|FIM , WSBK
|Автор
|Иван Матушкин
Катар потерял еще одну гонку из-за коронавируса. Теперь это Супербайк
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