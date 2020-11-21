Звезда MotoGP выступит на этапе WRC в Монце

Франко Морбиделли, являющийся одним из лидеров этого сезона в турнире MotoGP, в декабре примет участие в Ралли Монца – последнего в этом году этапе чемпионата мира. Итальянец будет заявлен в категории WRC3 и выведет на старт автомобиль Hyundai i20, заявленный на гонку командой Hyundai Team Italia.

Выступление стало возможным благодаря энергетической и коммуникационной компании Withu, которая одновременно является личным спонсором Морбиделли и поддерживает упомянутую раллийную команду. Первый опыт управления раллийным автомобилем итальянец получил еще в июне нынешнего года, когда Hyundai Team Italia пригласила сразу несколько мотогонщиков опробовать Hyundai i20 на одной из малоизвестных итальянских гоночных трасс.

Таким образом, Морбиделли идет по стопам своего наставника, многократного чемпиона мира Валентино Росси, который в прошлом не раз садился за руль раллийного автомобиля. Росси несколько раз выигрывал соревнования Monza Rally Show и несколько раз выходил на старт этапов чемпионата мира (лучший результат – 12-е место на Ралли Новая Зеландия в 2006 году).

Ралли Монца в этом году впервые попало в календарь чемпионата мира в рамках масштабной перетряски календаря из-за пандемии коронавируса. Обычно вся дистанция этого соревнования проходит по трассе в Монце или служебным дорогам на территории автодрома – теперь же маршрут гонки пополнится дорогами в районе города Бергамо, а дистанция вырастет с традиционных 150 км до 270. Ралли пройдет с 3 по 6 декабря.

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В MotoGP Морбиделли в настоящий момент занимает второе место. Итальянец уже потерял шансы на завоевание титула и в эти выходные на последней гонке сезона (Гран При Португалии) будет отстаивать вторую строчку общего зачета. Получится ли у итальянца стать вице-чемпионом – покажут прямые трансляции заездов на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Трансляция квалификации начнется в субботу в 16:20, гонки – в воскресенье в 16:25.