За чемпионатом мира по ралли следят миллионы людей по всему миру – но в то же самое время список участников высшей лиги турнира по сути ограничен тремя командами и меньше чем десятком экипажей. Каким же руководители чемпионата видят будущее WRC? Спортивный директор чемпионата Петер Тул рассказал об этом в очередном интервью из серии #ThinkingForward, где авторитетные персоны из мира автоспорта делятся своими взглядами на ключевые для гоночной отрасли вопросы.

Петер Тул Фото: WRC.com

Вы верите в блестящие перспективы мирового ралли. На чем эта уверенность базируется?

Прежде всего, гонщиков WRC можно назвать лучшими гонщиками в мире, так как они – настоящие универсалы. Они могут управлять едущей с высокой скоростью автомобилем в любых условиях и на любых покрытиях. И все это выглядит крайне зрелищно. В том числе благодаря машинам – их коробки передач сконструированы так, чтобы обеспечивать максимально быстрый разгон. И тормозят они не менее впечатляюще: если вас посадить в штурманское кресло – самое сильное впечатление на вас произведет именно торможение. Все происходит очень быстро и жестко – никакого сравнения даже со спорткарами, не говоря уже об обычных машинах. Еще один важный момент – близость к болельщикам. Наш паддок открыт для всех, и зрители находятся гораздо ближе к пилотам, чем на большинстве других соревнований.

Но в последние десятилетия ралли стало более требовательным к гонщикам, не так ли?

Действительно. Вспомните – в старые добрые времена Вальтера Рерля или Ханну Микколы ралли представляли собой своего рода марафоны. Прежде всего, надо было доехать до финиша – несмотря на множество кочек, трамплинов и других препятствий. Сейчас же дороги не столь убойные, а машины способны на большее – и в результате ралли уже можно сравнить со спринтерскими гонками. Еще сравнительно недавно экипаж, финишировавший вторым, мог отстать от победителей на час. А пару лет назад на Сардинии Тьерри Невилля и Себастьена Ожье разделили семь десятых секунды! Теперь почти всегда надо ехать на полную.

Вы сами выступали в ралли в роли штурмана – и позже ушли на административную работу, как и многие другие штурманы. Вспомнить хотя бы Жана Тодта, Дэвида Ричардса, основавшего компанию Prodrive, или Даниэле Аудетто, работавшего в нескольких командах Ф1. Похоже, в работе штурмана есть что-то, что помогает развивать навыки, подходящие для управленческой работы…

Штурман всегда должен быть хорошо организован – ведь в гонке он является кем-то вроде администратора своего пилота. И его возможность держать все под контролем позволяет пилоту, не отвлекаясь ни на что, выложиться на максимум во время гонки. Вдобавок штурман привыкает работать в условиях дефицита времени – и к тому, что ошибка может стоить очень дорого. В том числе потому что отменить свое решение часто нельзя. Если ты сказал пилоту «Едем через перелом полным газом», в момент, когда машина взлетит в воздух, ты уже не сможешь вдруг заявить «Ох, давай-ка чуть помедленее». Ты привыкаешь работать под давлением, привыкаешь чувствовать ответственность.

Фанаты ралли давно хотели получить возможность следить за гонками вживую – но с традиционными телевизионными технологиями это требовало запредельных вложений. Но это стало возможным с помощью цифровых технологий, которые вы используете для создания своей видеоплатформы WRC+…

Да, вы можете проснуться, включить компьютер – и погрузиться в происходящее. Организовать все это заметно сложнее, чем в Формуле 1 – но у зрителей теперь есть доступ в реальном времени и к результатам, и к картинке с бортовых камер. В итоге все это выглядит впечатляюще.

В следующем году на машинах WRC появятся гибридные силовые установки. 500-сильные двигатели внутреннего сгорания плюс электромоторы – и все это на машинах, которые уходят в глубокие заносы на гравии. Расскажите о своем видении гибридного будущего мирового ралли.

Прежде всего, надо оценить ситуацию на авторынке в целом. В 2013 году на дорогах было 74 % обычных машин, 30 % гибридов и 3 % электромобилей. В этом году будет продано примерно 132 миллиона автомобилей – и ожидается, что процент гибридных машин и электромобилей составит 37 и 25 соответственно.

И мне кажется, мы очень точно выбрали момент, чтобы перейти на новые силовые установки. Они будут демонстрировать достоинства и подключаемых гибридов, которые можно подзаряжать от сети, и систем рекуперации, настройками и эффективностью которых могут управлять пилоты. Плюс мы докажем, что гибридные технологии способны работать даже в весьма жестких условиях. Думаю, у нас неплохо получится сыграть роль своеобразной технологической витрины.

Вы можете представить, что со временем машины WRC превратятся в электромобили или будут ездить на водороде?

Думаю, в будущем во многих сферах наиболее выгодной будет комбинация разных технологий. В целом у планеты, мне кажется, нет другого выбора, кроме электрификации. Но для начала электромобилям надо освоить наиболее подходящие для них форматы – к примеру, ралли-кросс с его очень короткими заездами. Но в целом я не вижу ничего невозможного в полном переходе автоспорта на новые технологии.

Если говорить о календаре – хотели бы вы его развивать? И в каком направлении?

Мы хотели бы освоить рынки США и Китая. Оба важны для автопроизводителей. В целом мы хотели бы быть представлены на всех рынках, которые являются заметными с точки зрения автомобильных компаний.

В последнее время мы услышали о скором уходе Honda из Ф1, Audi и BMW из Формулы Е? Не опасаетесь, что нечто может произойти и в WRC?

Присутствие производителей в чемпионате важно для нас со всех точек зрения. И мы ставим перед собой цель привлечь новых. Говоря о Китае, я имел в виду не только проведение китайского этапа. Почему бы какому-нибудь большому китайскому производителю не присоединиться к нам – они ведь как раз много внимания уделяют гибридам…

Все вокруг так много говорят об экологии, о влиянии человека на климат, о необходимости беречь природу. На этом фоне бензиновые машины, мчащиеся по лесам, выглядят не слишком современно. Вас это не беспокоит?

Организаторы конкретных гонок всегда находятся в плотном контакте с местными властями. И я бы не сказал, что наши соревнования наносят природе такой уж большой ущерб. Особенно с учетом того, насколько сильно снизился за последние десятилетия расход топлива – а с ним и уровень вредных выбросов. Опять же, не без нашего участия FIA недавно запустила тендер на создание гоночного биотоплива. Так что, мы не игнорируем эти вызовы и готовы быть частью общего прогресса в сфере экологии.

И чтобы подвести итог – какое будущее Вы сулите ралли?

Ралли всегда впечатляло людей – и будет впечатлять в будущем. Людей по всему миру. Скоро чемпионат мира отметит свое 50-летие – и его история доказывает, что эти соревнования могут легко приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам. Так что, я настроен позитивно и считаю будущее ралли прекрасным.