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WRC / Ралли Япония Новость

Япония потеряла все мировые гонки: этап WRC тоже отменили

Автор:
, News editor

Ралли Япония не состоится второй год подряд – причиной стала эпидемия коронавируса

Япония потеряла все мировые гонки: этап WRC тоже отменили

Вслед за WEC, MotoGP и Формулой 1 об отмене японского этапа объявили и организаторы мирового ралли. Гонка, которая должна была пройти 11-14 ноября и стать финальным этапом сезона, не состоится.

Ее организаторы очень рассчитывали, что после токийской Олимпиады правила проведения спортивных мероприятий в стране станут менее строгими, но их надеждам не суждено было сбыться. А после отмены Гран При Ф1 шансов практически не осталось.

В официальном заявлении сказано: «Учитывая особенности гонок WRC, которые проходят по дорогам общего пользования с неизбежным взаимодействием с местными сообществами, а также рост случаев заболевания COVID-19 в Японии и непредсказуемость ситуации, у нас, к сожалению, остался только один выбор – отменить Ралли Япония 2021 года».

Аналогичное решение было принято и год назад, когда гонка должна была вернуться в календарь чемпионата мира после десятилетнего перерыва. 

В нынешнем сезоне участники WRC должны еще провести этапы в Греции, Финляндии и Испании. Финал сезона, как и год назад, теперь скорее всего пройдет в итальянской Монце.

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Сын чемпиона мира станет третьим пилотом Hyundai в WRC?
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