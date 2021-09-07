Япония потеряла все мировые гонки: этап WRC тоже отменили

Вслед за WEC, MotoGP и Формулой 1 об отмене японского этапа объявили и организаторы мирового ралли. Гонка, которая должна была пройти 11-14 ноября и стать финальным этапом сезона, не состоится.

Ее организаторы очень рассчитывали, что после токийской Олимпиады правила проведения спортивных мероприятий в стране станут менее строгими, но их надеждам не суждено было сбыться. А после отмены Гран При Ф1 шансов практически не осталось.

В официальном заявлении сказано: «Учитывая особенности гонок WRC, которые проходят по дорогам общего пользования с неизбежным взаимодействием с местными сообществами, а также рост случаев заболевания COVID-19 в Японии и непредсказуемость ситуации, у нас, к сожалению, остался только один выбор – отменить Ралли Япония 2021 года».

Аналогичное решение было принято и год назад, когда гонка должна была вернуться в календарь чемпионата мира после десятилетнего перерыва.

В нынешнем сезоне участники WRC должны еще провести этапы в Греции, Финляндии и Испании. Финал сезона, как и год назад, теперь скорее всего пройдет в итальянской Монце.