Я не следил за мировым ралли в этом сезоне. Что там происходило?

Что изменилось в чемпионате по сравнению с 2018 годом? 1 / 16 Фотограф: M-Sport M-Sport Главные подвижки произошли на рынке пилотов. Себастьен Ожье, побеждавший в чемпионате на протяжении шести последних лет, ушел из М-Sport – британская команда не смогла предложить ему такую же зарплату и перспективы развития машины, как Citroen. Напарником француза стал перешедший из Toyota Эсапекка Лаппи. Соответственно, в японской команде решили пригласить Криса Мика, которого несколькими месяцами раньше уволили из Citroen. Календарь разросся до 14 этапов благодаря новой гравийной гонке в Чили. Кроме того, пилотам разрешили взять постоянные номера (как в Ф1), общую дистанцию скоростных участков каждого этапа ограничили отметкой в 350 км (было 500), а руководителем Hyundai вместо Мишеля Нандана стал Андреа Адамо.

Итак, Ожье вернулся в Citroen, где когда-то начинал. И что вышло? 2 / 16 Фотограф: Citroën Communication Началось все очень здорово. Себ выиграл (хоть и не без труда) в Монако, принеся французской марке 100-ю победу в WRC. Затем, правда, он улетел в сугроб в Швеции (с кем не бывает), но вновь стал сильнейшим в Мексике…

…И возглавил общий зачет, да? 3 / 16 Фотограф: Toyota Racing Нет. Дело в том, что с самого начала у Ожье нашелся серьезный соперник. Отт Тянак, годом ранее обидно упустивший титул в концовке сезона, явно сделал верные выводы и на этот раз в каждой гонке старался заработать столько очков, сколько можно. И даже после двух побед Ожье именно эстонец остался лидером чемпионата.

Эстонец? У них, вроде бы, славные традиции в ралли… 4 / 16 Фотограф: Toyota Racing Более чем. Эстонские гонщики всегда входили в раллийную сборную СССР, а Маркко Мяртин в начале 2000-х выиграл пять гонок в WRC. Сам Отт родился в 1987-м на знаменитом острове Сааремаа, который называют раллийной столицей Эстонии. Карьеру Тянак начинал как раз в команде Мяртина, дважды став чемпионом на родине, а потом стал выигрывать в Европе. В 2017-м он впервые победил в гонке чемпионата мира. Быстрый парень, одним словом.

То есть сезон прошел под знаком дуэли быстрого Ожье и стабильного Тянака? 5 / 16 Фотограф: McKlein / Motorsport Images И снова нет. Очень быстро стало ясно, что машина Citroen не в состоянии угнаться за техникой соперников. Понятно, что Ожье не собирался сдаваться – он поднялся на подиум в четырех гонках подряд и вышел-таки в лидеры сезона, но преследователи наступали ему на пятки, готовые воспользоваться любой осечкой.

Преследователи. Выходит, кроме Тянака был и кто-то еще? 6 / 16 Фотограф: Фабьен Дюфор / Hyundai Motorsport Разумеется. В WRC вообще редко бывает так, что расстановка сил остается неизменной по ходу всего сезона. В спор Ожье и Тянака включился лидер Hyundai Тьерри Невилль. Опытный бельгиец уже несколько раз был близок к титулу, и на этот раз явно собирался использовать свой шанс. Выиграв на Корсике и в Аргентине, он подтвердил серьезность своих намерений. Так что битва за титул была тройной.

А все остальные, выходит, исполняли роли второго плана? 7 / 16 Фотограф: Хелена Эль Мокни / Hyundai Motorsport По большому счету да. Была одна гонка – в Италии – где Ожье налетел на камень, Невилль упал в канаву, а у Тянака на самом последнем спецучастке отказал рулевой усилитель. В итоге выиграл Дани Сордо, про которого уже почти забыли. Но это был единственный этап, где сильнейшим стал не один из трех главных героев.

А вроде писали, что вернулся Лёб? Что, и он ничего не смог? 8 / 16 Фотограф: Фабьен Дюфор / Hyundai Motorsport Во-первых, Себу уже 45 лет, и по-настоящему он не выступал в WRC с чемпионского сезона-2012. Во-вторых, его программа в Hyundai предусматривала только шесть стартов. Одним словом, гонки ради удовольствия. Скорость девятикратного, конечно, никуда не делась, но оказалось, что они с i20 не сошлись характерами. Да и прежней мотивации уже не было. Леб девять раз стал быстрейшим на допах, но выше третьего места в Чили так ни разу и не поднялся.

С лидерами определились. И как же складывалась их борьба? 9 / 16 Фотограф: Citroën Communication В первой половине чемпионата – потрясающе. Лидерство в общем зачете постоянно переходило из рук в руки, а отрывы были совсем небольшими. После той самой гонки в Италии, где ни один из них не смог выиграть, Ожье, Тянака и Невилля разделяли семь очков.

А после? 10 / 16 Фотограф: Toyota Racing Во многом определяющей стала финская гонка. На знакомых дорожках Тянак уверенно победил, а его соперники остались только пятым и шестым. История повторилась практически точно на следующем этапе в Германии: пока Ожье с Невиллем теряли время из-за проколов, Отт вновь стал сильнейшим.

Выходит, Тянак создал отрыв, убил интригу и уехал к титулу? 11 / 16 Фотограф: Toyota Racing Это же не Формула 1, а ралли! После тех двух побед Отт сошел в Турции – отказала машина. Но в сложный момент эстонец показал, что умеет держать удар: он вернулся в гонку по системе Rally 2, а затем стал быстрейшим на бонусном СУ, заработав пять очень важных очков

И уж после этого… 12 / 16 Фотограф: Toyota Racing После этого участники чемпионата приехали в Уэльс, где Тянак вновь переиграл Невилля и Ожье – и тут, пожалуй, все стало окончательно ясно. Даже второго места в Испании Отту хватило, чтобы досрочно стать чемпионом.

Но ведь история на этом не закончилась? 13 / 16 Фотограф: McKlein / Motorsport Images Удивительное дело, но практически сразу после завоевания титула Тянак объявил об уходе из Toyota. Почему? Поговаривают, что босс команды Томми Мякинин установил в ней очень странные порядки, а по сути командует всем и вовсе его жена… Впрочем, это только слухи.

А что там с концовкой сезона? Что-то отменили, кажется? 14 / 16 Фотограф: Хелена Эль Мокни / Hyundai Motorsport Как известно, ралли проводятся по дорогам общего пользования. И когда участники приехали на финал сезона в Австралию, оказалось, что эти дороги перекрыты в результате пожаров, которые разбушевались из-за жары. Так что гонку отменили, и это принесло Hyundai титул в зачете производителей.

А россияне выступали в WRC? 15 / 16 Фотограф: Пресс-служба чемпионата Европы по ралли Из наших пилотов в главном классе на этот раз не было никого. А вот в WRC2 бился Николай Грязин – на Skoda Fabia он выиграл одну из гонок и занял четвертое место в общем зачете. А штурман Ярослав Федоров – так даже третье. Но их лучшим результатом «в абсолюте» стало десятое место в Финляндии.