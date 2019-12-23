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WRC / Самое интересное

Я не следил за мировым ралли в этом сезоне. Что там происходило?

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Я не следил за мировым ралли в этом сезоне. Что там происходило?
Автор:
, Ответственный редактор
Соавтор: Антон Костин
23 дек. 2019 г., 02:05

В силу своего формата – растянутых на три-четыре дня гонок с отдельными спецучастками и отсутствием прямой борьбы на трассе – раллийным соревнованиям все сложнее конкурировать с другими гоночными дисциплинами за внимание болельщиков. Между тем, сезон-2019 получился для WRC весьма примечательным.

Слайдер
Список

Что изменилось в чемпионате по сравнению с 2018 годом?

Что изменилось в чемпионате по сравнению с 2018 годом?
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Фотограф: M-Sport M-Sport

Главные подвижки произошли на рынке пилотов. Себастьен Ожье, побеждавший в чемпионате на протяжении шести последних лет, ушел из М-Sport – британская команда не смогла предложить ему такую же зарплату и перспективы развития машины, как Citroen. Напарником француза стал перешедший из Toyota Эсапекка Лаппи.

Соответственно, в японской команде решили пригласить Криса Мика, которого несколькими месяцами раньше уволили из Citroen. 

Календарь разросся до 14 этапов благодаря новой гравийной гонке в Чили. Кроме того, пилотам разрешили взять постоянные номера (как в Ф1), общую дистанцию скоростных участков каждого этапа ограничили отметкой в 350 км (было 500), а руководителем Hyundai вместо Мишеля Нандана стал Андреа Адамо. 

Итак, Ожье вернулся в Citroen, где когда-то начинал. И что вышло?

Итак, Ожье вернулся в Citroen, где когда-то начинал. И что вышло?
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Фотограф: Citroën Communication

Началось все очень здорово. Себ выиграл (хоть и не без труда) в Монако, принеся французской марке 100-ю победу в WRC. Затем, правда, он улетел в сугроб в Швеции (с кем не бывает), но вновь стал сильнейшим в Мексике…

…И возглавил общий зачет, да?

…И возглавил общий зачет, да?
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Фотограф: Toyota Racing

Нет. Дело в том, что с самого начала у Ожье нашелся серьезный соперник. Отт Тянак, годом ранее обидно упустивший титул в концовке сезона, явно сделал верные выводы и на этот раз в каждой гонке старался заработать столько очков, сколько можно. И даже после двух побед Ожье именно эстонец остался лидером чемпионата.

Эстонец? У них, вроде бы, славные традиции в ралли…

Эстонец? У них, вроде бы, славные традиции в ралли…
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Фотограф: Toyota Racing

Более чем. Эстонские гонщики всегда входили в раллийную сборную СССР, а Маркко Мяртин в начале 2000-х выиграл пять гонок в WRC. Сам Отт родился в 1987-м на знаменитом острове Сааремаа, который называют раллийной столицей Эстонии. Карьеру Тянак начинал как раз в команде Мяртина, дважды став чемпионом на родине, а потом стал выигрывать в Европе. В 2017-м он впервые победил в гонке чемпионата мира. Быстрый парень, одним словом.

То есть сезон прошел под знаком дуэли быстрого Ожье и стабильного Тянака?

То есть сезон прошел под знаком дуэли быстрого Ожье и стабильного Тянака?
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Фотограф: McKlein / Motorsport Images

И снова нет. Очень быстро стало ясно, что машина Citroen не в состоянии угнаться за техникой соперников. Понятно, что Ожье не собирался сдаваться – он поднялся на подиум в четырех гонках подряд и вышел-таки в лидеры сезона, но преследователи наступали ему на пятки, готовые воспользоваться любой осечкой.

Преследователи. Выходит, кроме Тянака был и кто-то еще?

Преследователи. Выходит, кроме Тянака был и кто-то еще?
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Фотограф: Фабьен Дюфор / Hyundai Motorsport

Разумеется. В WRC вообще редко бывает так, что расстановка сил остается неизменной по ходу всего сезона. В спор Ожье и Тянака включился лидер Hyundai Тьерри Невилль. Опытный бельгиец уже несколько раз был близок к титулу, и на этот раз явно собирался использовать свой шанс. Выиграв на Корсике и в Аргентине, он подтвердил серьезность своих намерений. Так что битва за титул была тройной.

А все остальные, выходит, исполняли роли второго плана?

А все остальные, выходит, исполняли роли второго плана?
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Фотограф: Хелена Эль Мокни / Hyundai Motorsport

По большому счету да. Была одна гонка – в Италии – где Ожье налетел на камень, Невилль упал в канаву, а у Тянака на самом последнем спецучастке отказал рулевой усилитель. В итоге выиграл Дани Сордо, про которого уже почти забыли. Но это был единственный этап, где сильнейшим стал не один из трех главных героев.

А вроде писали, что вернулся Лёб? Что, и он ничего не смог?

А вроде писали, что вернулся Лёб? Что, и он ничего не смог?
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Фотограф: Фабьен Дюфор / Hyundai Motorsport

Во-первых, Себу уже 45 лет, и по-настоящему он не выступал в WRC с чемпионского сезона-2012. Во-вторых, его программа в Hyundai предусматривала только шесть стартов. Одним словом, гонки ради удовольствия. Скорость девятикратного, конечно, никуда не делась, но оказалось, что они с i20 не сошлись характерами. Да и прежней мотивации уже не было. Леб девять раз стал быстрейшим на допах, но выше третьего места в Чили так ни разу и не поднялся.

С лидерами определились. И как же складывалась их борьба?

С лидерами определились. И как же складывалась их борьба?
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Фотограф: Citroën Communication

В первой половине чемпионата – потрясающе. Лидерство в общем зачете постоянно переходило из рук в руки, а отрывы были совсем небольшими. После той самой гонки в Италии, где ни один из них не смог выиграть, Ожье, Тянака и Невилля разделяли семь очков.

А после?

А после?
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Фотограф: Toyota Racing

Во многом определяющей стала финская гонка. На знакомых дорожках Тянак уверенно победил, а его соперники остались только пятым и шестым. История повторилась практически точно на следующем этапе в Германии: пока Ожье с Невиллем теряли время из-за проколов, Отт вновь стал сильнейшим.

Выходит, Тянак создал отрыв, убил интригу и уехал к титулу?

Выходит, Тянак создал отрыв, убил интригу и уехал к титулу?
11/16

Фотограф: Toyota Racing

Это же не Формула 1, а ралли! После тех двух побед Отт сошел в Турции – отказала машина. Но в сложный момент эстонец показал, что умеет держать удар: он вернулся в гонку по системе Rally 2, а затем стал быстрейшим на бонусном СУ, заработав пять очень важных очков

И уж после этого…

И уж после этого…
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Фотограф: Toyota Racing

После этого участники чемпионата приехали в Уэльс, где Тянак вновь переиграл Невилля и Ожье – и тут, пожалуй, все стало окончательно ясно. Даже второго места в Испании Отту хватило, чтобы досрочно стать чемпионом.

Но ведь история на этом не закончилась?

Но ведь история на этом не закончилась?
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Фотограф: McKlein / Motorsport Images

Удивительное дело, но практически сразу после завоевания титула Тянак объявил об уходе из Toyota. Почему? Поговаривают, что босс команды Томми Мякинин установил в ней очень странные порядки, а по сути командует всем и вовсе его жена… Впрочем, это только слухи.

А что там с концовкой сезона? Что-то отменили, кажется?

А что там с концовкой сезона? Что-то отменили, кажется?
14/16

Фотограф: Хелена Эль Мокни / Hyundai Motorsport

Как известно, ралли проводятся по дорогам общего пользования. И когда участники приехали на финал сезона в Австралию, оказалось, что эти дороги перекрыты в результате пожаров, которые разбушевались из-за жары. Так что гонку отменили, и это принесло Hyundai титул в зачете производителей.

А россияне выступали в WRC?

А россияне выступали в WRC?
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Фотограф: Пресс-служба чемпионата Европы по ралли

Из наших пилотов в главном классе на этот раз не было никого. А вот в WRC2 бился Николай Грязин – на Skoda Fabia он выиграл одну из гонок и занял четвертое место в общем зачете. А штурман Ярослав Федоров – так даже третье. Но их лучшим результатом «в абсолюте» стало десятое место в Финляндии.

Ну а что же дальше?

Ну а что же дальше?
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Фотограф: Austral - Hyundai Motorsport

Как и всегда – новый сезон чемпионата мира откроет Ралли Монте-Карло. это произойдет уже в конце января. Отт Тянак будет защищать свой титул за рулем Hyundai, команды, которая в 2019 победила в зачете конструкторов.

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Об этой статье

Серия WRC
Пилоты Себастьен Лёб , Себастьен Ожье , Тьерри Невилль , Отт Тянак
Команды Citroen WRT , Toyota Motorsport GmbH , Hyundai Motorsport , M-Sport
Автор Александр Кабановский

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