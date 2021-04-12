WRC задумалась о Ралли Россия

Чемпионат мира по ралли WRC рассматривает новые страны, в которых мог бы проводить свои этапы. Как сообщил директор FIA по ралли Ив Маттон, предпочтительными вариантами для команд являются Россия и Индия, также в WRC интересуются Китаем и США.

«Промоутер WRC при поддержке FIA работает с промоутерами по всему миру, чтобы оценить свои возможности, – рассказал Маттон. – Наша стратегия в том, чтобы показать себя по всему миру. У автопроизводителей цель такая же, они просят выступлений в Северной Америке, Китае, России, а в будущем и в Индии».

Россия и Индия еще никогда не принимали этапов WRC. Китай должен был сделать это в 2016 году, но тогда шторм разрушил большую часть трассы и этап не состоялся. В США гонок WRC не было с 1988 года.

Где именно в России мог бы пройти этап WRC и ведутся ли конкретные переговоры, пока не сообщается.