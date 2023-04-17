WRC вывела из употребления номер 42, принадлежавший погибшему Брину

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Заводской пилот Hyundai Крейг Брин получил несовместимые с жизнью повреждения в аварии по ходу тестовой сессии перед четвертым этапом WRC к северу от Загреба.

С 2019 года, когда ирландец стал выступать за Hyundai с частичной программой, он использовал номер 42. Гонщик сохранил его и после перехода в M-Sport, и после возвращения обратно к корейцам перед стартом нынешнего сезона.

В понедельник WRC и FIA выступили с совместным объявлением о том, что №42 выводится из употребления в чемпионате.

Крейг Брин, Hyundai World Rally Team (1990-2023) Фото: McKlein / Motorsport Images

Hyundai тем временем объявила, что все же выступит в Ралли Хорватия – но не тремя, а только двумя экипажами. Это решение было принято после консультаций с семьей Брина и его штурманом Джеймсом Фултоном, который не пострадал в аварии.

При этом Тьерри Невилль и Эсапекка Лаппи выйдут на старт в особой ливрее, посвященной памяти Крейга.

Похороны гонщика пройдут у него на родине во вторник.