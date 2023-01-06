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WRC Новости

WRC выведет из употребления №43 в память о Блоке

Организаторы мирового ралли отдали дань памяти трагически погибшего гонщика и шоумена

Том Ховард
Автор:
, News editor
Перевод:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор
WRC выведет из употребления №43 в память о Блоке
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Кен Блок провел в топовой категории WRC в общей сложности 25 этапов, его лучшим результатом стало седьмое место в Мексике-2013. Все это время американец стартовал под номером 43.

Его же Кен традиционно использовал и в других соревнованиях по ралли и ралли-кроссу.  

3 января Блок погиб, попав в аварию во время поездки на снегоходе в Юте. В память о 55-летнем спортсмене организаторы чемпионата WRC решили вывести №43 из дальнейшего употребления. 

Президент FIA Мохаммед Бин Сулайем назвал такой шаг знаком почтения «настоящей легенды» мира гонок. 

Кен Блок на Гран При Канады 2011 года

Кен Блок на Гран При Канады 2011 года

Фото: Sutton Images

«Учитывая невероятный вклад, сделанный нашим замечательным другом Кеном Блоком в популяризацию гонок, и то, насколько высоко его ценили люди со всего мира, совершенно правильно, что №43 будет выведет из употребления в WRC по ходу сезона-2023, – отметил президент. – Это небольшой жест, но мы рассчитываем, что родные и близкие Кена поддержат его. 

Он был настоящей легендой, память о которой навсегда останется с нами».

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Гринсмит объявил об уходе из M-Sport после восьми лет в команде
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Гринсмит объявил об уходе из M-Sport после восьми лет в команде
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