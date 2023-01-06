WRC выведет из употребления №43 в память о Блоке

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Кен Блок провел в топовой категории WRC в общей сложности 25 этапов, его лучшим результатом стало седьмое место в Мексике-2013. Все это время американец стартовал под номером 43.

Его же Кен традиционно использовал и в других соревнованиях по ралли и ралли-кроссу.

3 января Блок погиб, попав в аварию во время поездки на снегоходе в Юте. В память о 55-летнем спортсмене организаторы чемпионата WRC решили вывести №43 из дальнейшего употребления.

Президент FIA Мохаммед Бин Сулайем назвал такой шаг знаком почтения «настоящей легенды» мира гонок.

Кен Блок на Гран При Канады 2011 года Фото: Sutton Images

«Учитывая невероятный вклад, сделанный нашим замечательным другом Кеном Блоком в популяризацию гонок, и то, насколько высоко его ценили люди со всего мира, совершенно правильно, что №43 будет выведет из употребления в WRC по ходу сезона-2023, – отметил президент. – Это небольшой жест, но мы рассчитываем, что родные и близкие Кена поддержат его.

Он был настоящей легендой, память о которой навсегда останется с нами».