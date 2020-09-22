Босс Toyota WRC Мякинен покинет команду в конце года

Когда в Toyota решили вернуться в чемпионат мира WRC, этот проект поручили четырехкратному чемпиону мира Томми Мякинену. Начав в 2016-м, финн привел команду к победе в зачете производителей в 2018-м и титулу Оття Тянака в минувшем сезоне.

В нынешнем сезоне Toyota и ее пилот Элфин Эванс также лидируют в общем зачете за две гонки до конца чемпионата.

На фоне таких успехов японский автопроизводитель объявил что выкупает Tommi Makinen Racing Oy и отныне будет руководить программой посредством своего гоночного отделения в Кёльне. Томми останется руководителем до конца сезона, после чего получит пост гоночного советника.

Toyota получит базы в Ювяскюля и Таллине и сможет продолжать программу в мировом ралли.

«Цель Toyota была в возобновлении выступлений с хорошими результатами, что возможно только при наличии гибкой структуры, – объяснил Мякинен. – Я рад, что мы смогли добиться всего, что обещали.

Пришло время для новых вызовов. Я благодарен [президенту Toyota] Акио Тойоде за веру в меня и поддержку проекта. Надеюсь, мы еще впишем совместные страницы в историю гонок».

Дополнительная информация: Антон Костин