Яркий старт Ралли Швеция вывел в лидеры Невилля
Первый день снежной гонки принес победы на семи спецучастках пяти разным экипажам
Второй этап WRC начался в отчаянной борьбе: по итогам дня первая четверка уложилась в 8,8 секунды. После каждого из четырех первых СУ менялся лидер общего зачета: Отт Тянак уступил Эсапекке Лаппи, а тот заглох на старте и пропустил Калле Рованперу.
Молодого финна, в свою очередь, обошел его партнер по Toyota Элфин Эванс, который смог ненадолго закрепиться на первой строчке, однако завершавший программу дня городской доп в Умеа привел к новым перестановкам: валлийцу не хватало сцепления с трассой, из-за чего он проиграл восемь секунд Тьерри Невиллю и откатился на третье место.
Именно бельгиец на Hyundai начнет субботнюю программу на первой строчке промежуточного протокола, Рованпера и Лаппи также остались в группе лидеров.
Относительно недалеко, уступая полминуты, гонку продолжает Оливер Сольберг на Hyundai, а вот последующие отрывы уже намного больше.
Тянаку пришлось оформить сход из-за проблем с гибридной частью силовой установки, когда эстонец занимал в гонке второе место. Не повезло и лидеру M-Sport Крейгу Брину: уже на втором допе он засадил свою Puma в снежный бруствер (на фото вверху).
Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1
Фото: Фабьен Дюфур / Hyundai Motorsport
Еще один представитель M-Sport Гус Гринсмит терял время из-за неполадок коробки передач и выезда в снежный бруствер, так что сильнейшим гонщиком команды в первый день стал Адриен Фурмо на седьмой позиции.
Еще на строчку выше располагается в протоколе Такамото Кацута, которому в пятницу сильно повезло: японец после ошибки застрял в сугробе, но это произошло в таком месте, где было много зрителей – те вытащили Toyota на трассу, и потеря времени не составила и минуты.
В зачете RC2 борьба складывается не менее упорно: лидирует Андреас Миккельсен на Skoda, но первая тройка уместилась в десять секунд. Замыкает ее москвич Николай Грязин, который, кроме того, впереди в зачете TJDC.
Шведская гонка продолжится шестью скоростными участками в субботу и финиширует в воскресенье.
Положение в Ралли Швеция по итогам первого дня*
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Общее время
|Отрыв
|1
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|1:02'35.000
|2
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1:02'35.500
|0.500
|3
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1:02'38.600
|3.600
|4
| Эсапекка Лаппи
Янне Ферм
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1:02'40.000
|5.000
|5
| Оливер Сольберг
Эллиотт Эдмондсон
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|1:02'59.300
|24.300
|6
| Такамото Катсута
Aaron Johnston
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1:03'50.100
|1'15.100
|7
| Адриан Фурмо
Alexandre Coria
|Ford Puma Rally1
|RC1
|1:03'54.100
|1'19.100
|8
| Гус Гринсмит
Йонас Андерссон
|Ford Puma Rally1
|RC1
|1:04'19.300
|1'44.300
|9
| Андреас Миккельсен
Торстейн Эриксен
|Škoda Fabia Rally2 evo
|WRC2
|1:05'40.100
|3'05.100
|10
|Ole-Christian Veiby
Стиг Руне Скьярмоэн
|Volkswagen Polo GTI R5
|WRC2
|1:05'44.200
|3'09.200
|Полные результаты
*положение верное, отрывы расходятся с данными официального сайта WRC