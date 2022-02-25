Яркий старт Ралли Швеция вывел в лидеры Невилля

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Второй этап WRC начался в отчаянной борьбе: по итогам дня первая четверка уложилась в 8,8 секунды. После каждого из четырех первых СУ менялся лидер общего зачета: Отт Тянак уступил Эсапекке Лаппи, а тот заглох на старте и пропустил Калле Рованперу.

Молодого финна, в свою очередь, обошел его партнер по Toyota Элфин Эванс, который смог ненадолго закрепиться на первой строчке, однако завершавший программу дня городской доп в Умеа привел к новым перестановкам: валлийцу не хватало сцепления с трассой, из-за чего он проиграл восемь секунд Тьерри Невиллю и откатился на третье место.

Именно бельгиец на Hyundai начнет субботнюю программу на первой строчке промежуточного протокола, Рованпера и Лаппи также остались в группе лидеров.

Относительно недалеко, уступая полминуты, гонку продолжает Оливер Сольберг на Hyundai, а вот последующие отрывы уже намного больше.

Тянаку пришлось оформить сход из-за проблем с гибридной частью силовой установки, когда эстонец занимал в гонке второе место. Не повезло и лидеру M-Sport Крейгу Брину: уже на втором допе он засадил свою Puma в снежный бруствер (на фото вверху).

Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Фото: Фабьен Дюфур / Hyundai Motorsport

Еще один представитель M-Sport Гус Гринсмит терял время из-за неполадок коробки передач и выезда в снежный бруствер, так что сильнейшим гонщиком команды в первый день стал Адриен Фурмо на седьмой позиции.

Еще на строчку выше располагается в протоколе Такамото Кацута, которому в пятницу сильно повезло: японец после ошибки застрял в сугробе, но это произошло в таком месте, где было много зрителей – те вытащили Toyota на трассу, и потеря времени не составила и минуты.

В зачете RC2 борьба складывается не менее упорно: лидирует Андреас Миккельсен на Skoda, но первая тройка уместилась в десять секунд. Замыкает ее москвич Николай Грязин, который, кроме того, впереди в зачете TJDC.

Шведская гонка продолжится шестью скоростными участками в субботу и финиширует в воскресенье.

Положение в Ралли Швеция по итогам первого дня*

*положение верное, отрывы расходятся с данными официального сайта WRC