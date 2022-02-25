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WRC / Ралли Швеция Отчет об этапе

Яркий старт Ралли Швеция вывел в лидеры Невилля

Первый день снежной гонки принес победы на семи спецучастках пяти разным экипажам

Яркий старт Ралли Швеция вывел в лидеры Невилля
Том Ховард
Автор:
, News editor
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Второй этап WRC начался в отчаянной борьбе: по итогам дня первая четверка уложилась в 8,8 секунды. После каждого из четырех первых СУ менялся лидер общего зачета: Отт Тянак уступил Эсапекке Лаппи, а тот заглох на старте и пропустил Калле Рованперу.

 Молодого финна, в свою очередь, обошел его партнер по Toyota Элфин Эванс, который смог ненадолго закрепиться на первой строчке, однако завершавший программу дня городской доп в Умеа привел к новым перестановкам: валлийцу не хватало сцепления с трассой, из-за чего он проиграл восемь секунд Тьерри Невиллю и откатился на третье место.  

Именно бельгиец на Hyundai начнет субботнюю программу на первой строчке промежуточного протокола, Рованпера и Лаппи также остались в группе лидеров. 

Относительно недалеко, уступая полминуты, гонку продолжает Оливер Сольберг на Hyundai, а вот последующие отрывы уже намного больше. 

Тянаку пришлось оформить сход из-за проблем с гибридной частью силовой установки, когда эстонец занимал в гонке второе место. Не повезло и лидеру M-Sport Крейгу Брину: уже на втором допе он засадил свою Puma в снежный бруствер (на фото вверху).

Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Фото: Фабьен Дюфур / Hyundai Motorsport

Еще один представитель M-Sport Гус Гринсмит терял время из-за неполадок коробки передач и выезда в снежный бруствер, так что сильнейшим гонщиком команды в первый день стал Адриен Фурмо на седьмой позиции.  

Еще на строчку выше располагается в протоколе Такамото Кацута, которому в пятницу сильно повезло: японец после ошибки застрял в сугробе, но это произошло в таком месте, где было много зрителей – те вытащили Toyota на трассу, и потеря времени не составила и минуты. 

В зачете RC2 борьба складывается не менее упорно: лидирует Андреас Миккельсен на Skoda, но первая тройка уместилась в десять секунд. Замыкает ее москвич Николай Грязин, который, кроме того, впереди в зачете TJDC.

Шведская гонка продолжится шестью скоростными участками в субботу и финиширует в воскресенье.

Положение в Ралли Швеция по итогам первого дня*

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:02'35.000  
2 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:02'35.500 0.500
3 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:02'38.600 3.600
4 Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:02'40.000 5.000
5 Sweden Оливер Сольберг
United Kingdom Эллиотт Эдмондсон 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:02'59.300 24.300
6 Japan Такамото Катсута
Aaron Johnston		 Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:03'50.100 1'15.100
7 France Адриан Фурмо
Alexandre Coria		 Ford Puma Rally1 RC1 1:03'54.100 1'19.100
8 United Kingdom Гус Гринсмит
Sweden Йонас Андерссон 		Ford Puma Rally1 RC1 1:04'19.300 1'44.300
9 Norway Андреас Миккельсен
Norway Торстейн Эриксен 		Škoda Fabia Rally2 evo WRC2 1:05'40.100 3'05.100
10 Ole-Christian Veiby
Norway Стиг Руне Скьярмоэн 		Volkswagen Polo GTI R5 WRC2 1:05'44.200 3'09.200
Полные результаты

*положение верное, отрывы расходятся с данными официального сайта WRC

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