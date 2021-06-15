WRC собралась провести этап в США в 2022 году

Руководство WRC продолжает вынашивать планы по выходу на рынок США. Чемпионат рассчитывает организовать там не входящий в основной календарь этап уже в следующем году.

WRC не выступала в США с 1988 года и в чемпионате уверены, что могут привлечь на этом рынке как новых фанатов, так и новых партнеров. В этом году серия приедет в Северную Америку, но в Мексику. А вот планы на США-2022 пока не конкретизированы.

Возможно, в стране устроят дорожное шоу, но есть и вариант с полноценным ралли, которое покажет местным организаторам, как может выглядеть Ралли США WRC.