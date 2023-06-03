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Невилль вышел в лидеры Ралли Италия после аварии Ожье

Восьмикратный чемпион мира поплатился за спешку и улетел с дороги, а лидерами по итогам субботы стала пара гонщиков Hyundai

Том Ховард
Автор:
Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

По итогам пятницы на острове Сардиния лидировал Эсапекка Лаппи, но всего в одной десятой от финна из Hyundai держался Себастьен Ожье. С самого субботнего утра два пилота продолжили дуэль, и уже к дневному сервису француз уехал от соперника почти на 20 секунд. 

Главной сложностью дня оказались многочисленные броды – спешка на них приводила к повреждению автомобиля, причем особенно губительными атака водных преград оказалась для Toyota Yaris: Такамото Кацута и вовсе вынужден был сойти из-за полученных повреждений. 

А на СУ13 вдобавок к прочему начался сильнейший ливень, который перевернул ход гонки с ног на голову. Меняя колесо на дорожной секции, экипаж Ожье вынужден был спешить, чтобы не получить штраф. По этой причине Себ прыгнул за руль, не успев очистить налипшую на башмаки грязь. 

И на следующем же участке его нога соскользнула с педали тормоза, после чего Toyota француза не вписалась в поворот и зависла над пропастью. Обладателю восьми титулов пришлось сойти. 

 

Лаппи с началом дождя чуть сбросил скорость, да еще и потерял время из-за прокола. А вот другой гонщик Hyundai Тьерри Невилль, напротив, смог прибавить, выиграл два из трех заключительных спецучастков и завершил день в 36 секундах впереди своего финского партнера по команде. 

Калле Рованпера, уступая лидеру почти две минуты, поднялся на третье место и теперь является главной надеждой Toyota, так как Элфин Эванс проигрывает втрое больше. 

Из представителей топового зачета в гонке остался еще лишь только Дани Сордо, так как Отт Тянак из M-Sport Ford также стал жертвой одного из бродов. 

Калле Рованпера, Йонне Халттунен, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Калле Рованпера, Йонне Халттунен, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Фото: Toyota Racing

Лидер зачета RC2 Адриен Фурмо поднялся уже до шестой строчки, а выступающий здесь же Николай Грязин остановился на СУ12 и потерял разом полчаса, да еще и получил штраф за опоздание на старт следующего допа.

Москвич продолжает гонку, однако уже без малейших шансов на успех. 

Ралли на Сардинии финиширует в воскресенье. 

Результаты Ралли Италия после СУ15 готовятся

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Ожье уехал от соперников на Сардинии, но Лаппи его догнал
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Том Ховард
Ожье уехал от соперников на Сардинии, но Лаппи его догнал

Ожье уехал от соперников на Сардинии, но Лаппи его догнал

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Ожье уехал от соперников на Сардинии, но Лаппи его догнал Ожье уехал от соперников на Сардинии, но Лаппи его догнал

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