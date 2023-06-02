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Ожье уехал от соперников на Сардинии, но Лаппи его догнал

Преимущество француза из Toyota по ходу пятницы превысило 16 секунд, но финский гонщик Hyundai завершил день на первой строчке

Том Ховард
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Эсапекка Лаппи, Янне Ферм, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Шестой этап сезона мирового hалли стартовал в четверг вечером на итальянском острове Сардиния, но реальную борьбу участники начали утром в пятницу. Программа дня включала двукратное прохождение 50-километрового допа-гиганта Терранова.

Впервые экипажи бросили ему вызов в конце утренней секции. И если до этого момента девять лидеров укладывались в пять секунд, то после финиша отрывы стали на порядок больше. 

Вернувшийся в WRC после пропущенной португальской гонки Себастьен Ожье показал лучшее время за рулем Toyota, разом оторвавшись на 16,3 секунды от прежнего лидера Эсапекки Лаппи. 

Финн пытался сделать все возможное, но сцепление шин его Hyundai с грунтовой дорогой было столь скверным, что он пару раз чуть не улетел с дороги. 

Себастьен Ожье, Венсан Ландэ, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Себастьен Ожье, Венсан Ландэ, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Фото: Toyota Racing

После этого Лаппи бросился в погоню и за два следующих спецучастка отыграл у Ожье десять секунд. Следом в программе вновь значился СУ Терранова.

Быстрейшим на нем в этот раз стал действующий чемпион WRC Калле Рованпера, а вот Ожье предпочел особенно не рисковать и остался только четвертым. Это позволило Лаппи, даже несмотря на прокол заднего левого колеса, отыграть достаточно, чтобы закончить день с перевесом в 0,1 секунды над Себом. 

Еще один представитель Hyundai Тьерри Невиль отстает от этой пары на 18 секунд, Рованпера идет четвертым, проигрывая бельгийцу полминуты. 

Сильнейший представитель M-Sport Ford Отт Тянак пока занимает только седьмое место, уступая Такамото Кацуте и Элфину Эвансу. 

Пьер-Луи Лубэ разбил машину при втором прохождении Террановы, а Дани Сордо перевернул машину на этом же скоростном участке с утра. Как это произошло, снял один из зрителей (увы, не умеющий правильно держать камеру):

 

Российский экипаж Николая Грязина пока не может отыскать свою скорость. Даже в своем зачете RC2 москвич и его штурман Константин Александров занимают по итогам дня только 13-ю позицию. 

Их отставание от лидирующего Сами Паяри на такой же Skoda Fabia уже превысило пять минут. 

Гонка на Сардинии продолжится в субботу, программа дня включает еще восемь скоростных участков. 

Результаты Ралли Италия по итогам СУ7

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:31'48.8  
2 France Себастьен Ожье
France Венсан Ландэ 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:31'48.9 0.1
3 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:32'07.4 18.6
4 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:32'34.9 46.1
5 Japan Такамото Кацута
Ireland Аарон Джонстон 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:32'36.2 47.4
6 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:32'54.4 1'05.6
7 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Ford Puma Rally1 RC1 1:32'58.6 1'09.8
8 Sami Pajari
Enni Mälkönen 		Škoda Fabia RS Rally2 RC2 1:35'37.3 3'48.5
9 France Адриан Фурмо
France Александр Кория 		Ford Fiesta Rally2 RC2 1:35'43.6 3'54.8
10 Finland Эмиль Линдхольм
Реета Хямяляйнен 		Škoda Fabia RS Rally2 RC2 1:35'50.4 4'01.6
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Ралли Португалия завершилось первой в сезоне победой Рованперы
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Том Ховард
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