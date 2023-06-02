Ожье уехал от соперников на Сардинии, но Лаппи его догнал

Шестой этап сезона мирового hалли стартовал в четверг вечером на итальянском острове Сардиния, но реальную борьбу участники начали утром в пятницу. Программа дня включала двукратное прохождение 50-километрового допа-гиганта Терранова.

Впервые экипажи бросили ему вызов в конце утренней секции. И если до этого момента девять лидеров укладывались в пять секунд, то после финиша отрывы стали на порядок больше.

Вернувшийся в WRC после пропущенной португальской гонки Себастьен Ожье показал лучшее время за рулем Toyota, разом оторвавшись на 16,3 секунды от прежнего лидера Эсапекки Лаппи.

Финн пытался сделать все возможное, но сцепление шин его Hyundai с грунтовой дорогой было столь скверным, что он пару раз чуть не улетел с дороги.

Себастьен Ожье, Венсан Ландэ, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1 Фото: Toyota Racing

После этого Лаппи бросился в погоню и за два следующих спецучастка отыграл у Ожье десять секунд. Следом в программе вновь значился СУ Терранова.

Быстрейшим на нем в этот раз стал действующий чемпион WRC Калле Рованпера, а вот Ожье предпочел особенно не рисковать и остался только четвертым. Это позволило Лаппи, даже несмотря на прокол заднего левого колеса, отыграть достаточно, чтобы закончить день с перевесом в 0,1 секунды над Себом.

Еще один представитель Hyundai Тьерри Невиль отстает от этой пары на 18 секунд, Рованпера идет четвертым, проигрывая бельгийцу полминуты.

Сильнейший представитель M-Sport Ford Отт Тянак пока занимает только седьмое место, уступая Такамото Кацуте и Элфину Эвансу.

Пьер-Луи Лубэ разбил машину при втором прохождении Террановы, а Дани Сордо перевернул машину на этом же скоростном участке с утра. Как это произошло, снял один из зрителей (увы, не умеющий правильно держать камеру):

Российский экипаж Николая Грязина пока не может отыскать свою скорость. Даже в своем зачете RC2 москвич и его штурман Константин Александров занимают по итогам дня только 13-ю позицию.

Их отставание от лидирующего Сами Паяри на такой же Skoda Fabia уже превысило пять минут.

Гонка на Сардинии продолжится в субботу, программа дня включает еще восемь скоростных участков.

Результаты Ралли Италия по итогам СУ7