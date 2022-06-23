Ожье обогнал Леба и стал первым лидером Ралли Сафари

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Два восьмикратных чемпиона – Себастьен Ожье и Себастьен Леб – выступают в нынешнем сезоне мирового ралли по неполной программе. Два француза уже сражались за победу в Монте-Карло, а португальская гонка сложилась для обоих неудачно.

Третье противостояние двух легенд пройдет на этот уик-энд в Кении. В преддверии основной борьбы состоялся зрительский спецучасток в центре столицы страны – Найроби.

На дистанции протяженностью 4,84 км отрывы измерялись десятыми долями: быстрейшим стал Ожье, а Леб показал пятое время, уступив 1,8 секунды.

В тройку быстрейших вошли два гонщика Hyundai, Тьерри Невилль и Отт Тянак, а вот для лидера сезона Калле Рованперы гонка началась с проблем. Из-за прокола правого заднего колеса финн едва не перевернул свою Toyota и проиграл 11,6 секунды.

«Я тормозил совершенно на пределе, – рассказал Калле. – И тут на ровном месте колесо не выдержало. Обидно, что все так началось, но гонка длинная, и я рассчитываю отыграться».

В четверг участников этапа ждет переезд протяженностью два с половиной часа до городка Наиваша, где будет базироваться гонка три оставшихся дня. Основная борьба на Ралли Сафари стартует в пятницу.

Положение на Ралли Кения после СУ1