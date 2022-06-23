Ожье обогнал Леба и стал первым лидером Ралли Сафари
В Африке стартовал шестой этап WRC – участники начали борьбу уже в четверг
Два восьмикратных чемпиона – Себастьен Ожье и Себастьен Леб – выступают в нынешнем сезоне мирового ралли по неполной программе. Два француза уже сражались за победу в Монте-Карло, а португальская гонка сложилась для обоих неудачно.
Третье противостояние двух легенд пройдет на этот уик-энд в Кении. В преддверии основной борьбы состоялся зрительский спецучасток в центре столицы страны – Найроби.
На дистанции протяженностью 4,84 км отрывы измерялись десятыми долями: быстрейшим стал Ожье, а Леб показал пятое время, уступив 1,8 секунды.
В тройку быстрейших вошли два гонщика Hyundai, Тьерри Невилль и Отт Тянак, а вот для лидера сезона Калле Рованперы гонка началась с проблем. Из-за прокола правого заднего колеса финн едва не перевернул свою Toyota и проиграл 11,6 секунды.
«Я тормозил совершенно на пределе, – рассказал Калле. – И тут на ровном месте колесо не выдержало. Обидно, что все так началось, но гонка длинная, и я рассчитываю отыграться».
В четверг участников этапа ждет переезд протяженностью два с половиной часа до городка Наиваша, где будет базироваться гонка три оставшихся дня. Основная борьба на Ралли Сафари стартует в пятницу.
Положение на Ралли Кения после СУ1
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Время
|Отрыв
|1
| Себастьен Ожье
Бенжамен Вейя
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|3'18.8
|2
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|3'19.4
|0.6
|3
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|3'19.9
|1.1
|4
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|3'20.0
|1.2
|5
| Себастьен Лёб
Изабель Галмиш
|Ford Puma Rally1
|RC1
|3'20.6
|1.8
|6
| Такамото Катсута
Aaron Johnston
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|3'20.7
|1.9
|7
| Крейг Брин
Пол Нэгл
|Ford Puma Rally1
|RC1
|3'23.2
|4.4
|8
| Гус Гринсмит
Йонас Андерссон
|Ford Puma Rally1
|RC1
|3'23.5
|4.7
|9
| Оливер Сольберг
Эллиотт Эдмондсон
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|3'24.6
|5.8
|10
| Адриан Фурмо
Alexandre Coria
|Ford Puma Rally1
|RC1
|3'25.9
|7.1
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