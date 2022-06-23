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WRC / Ралли Кения Отчет о секции

Ожье обогнал Леба и стал первым лидером Ралли Сафари

В Африке стартовал шестой этап WRC – участники начали борьбу уже в четверг

Том Ховард
Автор:
, News editor
Ожье обогнал Леба и стал первым лидером Ралли Сафари
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Два восьмикратных чемпиона – Себастьен Ожье и Себастьен Леб – выступают в нынешнем сезоне мирового ралли по неполной программе. Два француза уже сражались за победу в Монте-Карло, а португальская гонка сложилась для обоих неудачно.

Третье противостояние двух легенд пройдет на этот уик-энд в Кении. В преддверии основной борьбы состоялся зрительский спецучасток в центре столицы страны – Найроби. 

На дистанции протяженностью 4,84 км отрывы измерялись десятыми долями: быстрейшим стал Ожье, а Леб показал пятое время, уступив 1,8 секунды.  

В тройку быстрейших вошли два гонщика Hyundai, Тьерри Невилль и Отт Тянак, а вот для лидера сезона Калле Рованперы гонка началась с проблем. Из-за прокола правого заднего колеса финн едва не перевернул свою Toyota и проиграл 11,6 секунды. 

«Я тормозил совершенно на пределе, – рассказал Калле. – И тут на ровном месте колесо не выдержало. Обидно, что все так началось, но гонка длинная, и я рассчитываю отыграться».

В четверг участников этапа ждет переезд протяженностью два с половиной часа до городка Наиваша, где будет базироваться гонка три оставшихся дня. Основная борьба на Ралли Сафари стартует в пятницу. 

Положение на Ралли Кения после СУ1

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Время Отрыв
1 France Себастьен Ожье
France Бенжамен Вейя 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 3'18.8  
2 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 3'19.4 0.6
3 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 3'19.9 1.1
4 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 3'20.0 1.2
5 France Себастьен Лёб
France Изабель Галмиш 		Ford Puma Rally1 RC1 3'20.6 1.8
6 Japan Такамото Катсута
Aaron Johnston		 Toyota GR Yaris Rally1 RC1 3'20.7 1.9
7 Ireland Крейг Брин
Ireland Пол Нэгл 		Ford Puma Rally1 RC1 3'23.2 4.4
8 United Kingdom Гус Гринсмит
Sweden Йонас Андерссон 		Ford Puma Rally1 RC1 3'23.5 4.7
9 Sweden Оливер Сольберг
United Kingdom Эллиотт Эдмондсон 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 3'24.6 5.8
10 France Адриан Фурмо
Alexandre Coria		 Ford Puma Rally1 RC1 3'25.9 7.1
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