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WRC / Ралли Монца / Отчет об этапе

Гонку WRC в Монце остановили после двух серьезных аварий

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Гонку WRC в Монце остановили после двух серьезных аварий
Автор:
, журналист (Autosport)

Из-за ошибки Оле-Кристиана Вейбю на скользком асфальте трасса спецучастка оказалась перекрыта…

Дневная программа финального этапа мирового ралли началась с красных флагов после того, как в одном и том же месте произошли две серьезные аварии. С утра гонщики уже преодолевали доп «Сельвино», но из-за начавшегося снегопада условия изменились, что оказалось сюрпризом для экипажей. 

На 22-м километре спецучастка, где расположен быстрый правый поворот, Гас Гринсмит не смог достаточно сбросить скорость, его Ford Fiesta ударилась о барьер и вылетела с асфальта на круто уходящий вниз склон холма. 

Следующим опасное место проезжал Такамото Кацута на Toyota, который смог избежать неприятностей, а вот гонщик Hyundai Оле-Кристиан Вейбю влетел в то же ограждение, что Гринсмит, и его разбитая машина замерла поперек дороги. 

 

Из-за этого судьи вывесили красные флаги и объявили об отмене скоростного участка. Одним из тех, кто серьезно выиграл от этого, стал действующий чемпион мира Отт Тянак, успевший до этого потерять 30 секунд из-за собственной ошибки. 

Организаторы объявили, что гонка продолжится на СУ11 с задержкой в десять минут. 

В гонке на этот момент лидирует Себастьен Ожье, опережающий на 6,7 секунды Дани Сордо, и на 7,5 – своего главного соперника Элфина Эванса. 

До конца субботы участникам Ралли Монца осталось преодолеть три скоростных участка.

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Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Монца
Автор Ник Гартон

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