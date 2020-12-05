Гонку WRC в Монце остановили после двух серьезных аварий

Дневная программа финального этапа мирового ралли началась с красных флагов после того, как в одном и том же месте произошли две серьезные аварии. С утра гонщики уже преодолевали доп «Сельвино», но из-за начавшегося снегопада условия изменились, что оказалось сюрпризом для экипажей.

На 22-м километре спецучастка, где расположен быстрый правый поворот, Гас Гринсмит не смог достаточно сбросить скорость, его Ford Fiesta ударилась о барьер и вылетела с асфальта на круто уходящий вниз склон холма.

Следующим опасное место проезжал Такамото Кацута на Toyota, который смог избежать неприятностей, а вот гонщик Hyundai Оле-Кристиан Вейбю влетел в то же ограждение, что Гринсмит, и его разбитая машина замерла поперек дороги.

Из-за этого судьи вывесили красные флаги и объявили об отмене скоростного участка. Одним из тех, кто серьезно выиграл от этого, стал действующий чемпион мира Отт Тянак, успевший до этого потерять 30 секунд из-за собственной ошибки.

Организаторы объявили, что гонка продолжится на СУ11 с задержкой в десять минут.

В гонке на этот момент лидирует Себастьен Ожье, опережающий на 6,7 секунды Дани Сордо, и на 7,5 – своего главного соперника Элфина Эванса.

До конца субботы участникам Ралли Монца осталось преодолеть три скоростных участка.