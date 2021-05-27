WRC представила новый формат Ралли Финляндия

Изменения приурочены к юбилею и будут носить разовый характер. Кроме того, они учитывают перенос финской гонки на осень, что должно открыть больше возможностей для зрителей благодаря потенциальному ослаблению коронавирусных ограничений, но значительно ограничит светлое время суток.

В новое расписание вошли 19 спецучастков общей протяженностью 280 км. При этом гонка стартует не в четверг, как это было на протяжении многих лет, а только в пятницу утром.

Суббота станет самым напряженным днем, на нее приходится больше половины дистанции.

По словам руководителя гонки Кая Таркиайнена, изменения призваны возродить исторический дух гонки, которая впервые прошла в окрестностях Ювяскюля в 1951 году – и как раз осенью.

«Мы рады представить маршрут 70-го Ралли Финляндия, – цитирует Таркиайнена пресс-служба. – Он разработан так, чтобы полностью соответствовать новой дате. Команда организаторов приложила много усилий, чтобы учесть нужды владельцев и запросы болельщиков.

Гонка займет три дня, а не четыре, но мы постарались включить в нее как можно больше спецучастков и состязательных километров. Как и каждый год. в маршруте будет что-то новое и прикольное.

Он составлен с учетом национальных и местных ограничений из-за пандемии, при этом может быть скорректирован, если возникнет такая необходимость.

Мы просто не вправе проводить такую гонку без зрителей, потому очень надеемся на успех программы вакцинации».

В 2020 году Ралли Финляндия пришлось отменить впервые в истории. До этого победителем дважды подряд становился Отт тянак. В этом сезоне гонка пройдет в первый уик-энд октября.