WRC потеряла этапы в Финляндии и Новой Зеландии

Финский этап, намеченный на 6-9 августа, не состоится из-за ограничений на въезд в страну. По заявлению организаторов гонки, ситуация с вирусной пандемией улучшается, но они не могут гарантировать иностранным участникам и зрителям воможность беспрепятственного пересечения границы, потому приняли решение не проводить гонку.

Решение об отмене новозеландского этапа было ожидаемым. Еще в конце мая стало известно, что боссы мирового ралли не планируют в 2020 году покидать Европу. Официально о том, что запланированная на 3-6 сентября гонка не состоится, стало известно в четверг.

Причиной и здесь названы ограничения на въезд, а также очень дорогая логистика выездного этапа. В последний раз WRC приезжала в Новую Зеландию в 2012 году (на фото), и теперь местные организаторы готовятся к сезону-21.

Ранее уже были отменены Ралли Чили, Португалия и Кения. В самом конце прошлого сезона также не удалось провести этап WRC в Австралии – тогда помешали лесные пожары.

Теперь ближайшей гонкой в календаре нынешнего чемпионата формально является турецкая, намеченная на конец сентября. Однако в статусе отложенного пребывает Ралли Италия, которое пока не получило новых сроков проведения и может пройти раньше.